Giải trí

Tiến Luật – Tiến Đạt lần đầu bật mí hậu trường đầy nước mắt ở "Chiến sĩ quả cảm"

Thùy Trang

(NLĐO) – Hai nghệ sĩ lần đầu kể lại hành trình gian khổ, xúc động và nhiều khoảnh khắc "rơi nước mắt" trong talkshow đặc biệt "Ở đây có ai? – Chiến sĩ quả cảm".

Tiến Luật – Tiến Đạt lần đầu bật mí hậu trường đầy nước mắt ở "Chiến sĩ quả cảm" - Ảnh 1.

Bộ đôi Tiến Luật- Tiến Đạt kể chuyện hậu trường Chiến sĩ quả cảm

Sau khi khép lại mùa đầu tiên, Chiến sĩ quả cảm – gameshow tôn vinh tinh thần quả cảm, đồng đội và lòng tự hào người chiến sĩ Công an nhân dân – tiếp tục được nối dài bằng talkshow "Ở đây có ai? – Chiến sĩ quả cảm". 

Chương trình vừa lên sóng đã nhanh chóng thu hút khán giả bởi cách khai thác mới mẻ: không chỉ tái hiện hành trình khổ luyện 4 tháng trong môi trường đặc biệt, mà còn hé lộ những câu chuyện hậu trường đẫm mồ hôi và nước mắt của các nghệ sĩ từng tham gia.

Nếu "Ở đây có ai?" vốn là talkshow nổi tiếng với sự thân mật và tự nhiên giữa những người bạn trong showbiz, thì phiên bản đặc biệt này lại mang đến nhiều cảm xúc hơn cả – nơi Tiến Luật và Tiến Đạt cùng nhìn lại hành trình đầy tự hào trong Chiến sĩ quả cảm.

"Gameshow cực nhất" trong sự nghiệp

Tiến Luật cho biết, khi mới nhận lời tham gia, anh nghĩ đây chỉ là một chương trình vui vẻ, "dàn cast nghe tên đã thấy hài hước". Nhưng khi bắt đầu ghi hình, anh mới nhận ra đây là một hành trình nghiêm túc, kỷ luật và đòi hỏi thể lực khắc nghiệt. "Tôi thật sự bị 'lụy' Chiến sĩ quả cảm. Đây là lần đầu tôi phải đi xin nhà sản xuất cho mình tiếp tục tham gia mùa hai – điều chưa từng xảy ra trước đây" - nam diễn viên tiết lộ.

Tiến Luật – Tiến Đạt lần đầu bật mí hậu trường đầy nước mắt ở "Chiến sĩ quả cảm" - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Tiến Luật

Cùng tâm trạng đó, Tiến Đạt chia sẻ: "Tôi không chỉ 'lụy' chương trình vì ý nghĩa cao đẹp mà còn bởi tình đồng đội. Khoảnh khắc xúc động nhất là sau mỗi nhiệm vụ, được ngồi lại nghe các anh chia sẻ về gia đình, về những hy sinh thầm lặng phía sau bộ quân phục".

Nước mắt rơi khi nghe chuyện "Lóng Luông"

Trong talkshow, Tiến Đạt đặc biệt xúc động khi nhắc đến chuyên án lịch sử Lóng Luông – cuộc chiến chống tội phạm ma túy quy mô lớn nhất từng được lực lượng Công an Việt Nam thực hiện. 

Anh kể: "Khi nghe Đại tá Trần Thanh Sơn nói về những ngày chiến đấu, tôi nổi da gà. Từ việc Trung tướng Mai Hoàng để lại mũ và áo giáp cho mẹ trước giờ ra trận, đến hình ảnh chị nuôi mất ngủ vì lo cho các 'đứa em' đi đánh án… tất cả đều chạm sâu vào tim".

Nam rapper nói thêm: "Những câu chuyện đó khiến tôi hiểu rõ hơn về những hiểm nguy mà các chiến sĩ phải đối mặt để đổi lấy sự bình yên của chúng ta. Họ gìn giữ cuộc sống yên bình một cách âm thầm, lặng lẽ – và tôi mong khán giả sẽ thấu cảm hơn với họ".

Khi nghệ sĩ nói về lòng yêu nước

Tiến Luật – Tiến Đạt lần đầu bật mí hậu trường đầy nước mắt ở "Chiến sĩ quả cảm" - Ảnh 3.

Rapper Tiến Đạt

Không chỉ kể lại hậu trường, cả Tiến Luật và Tiến Đạt đều bày tỏ suy nghĩ về vai trò của nghệ sĩ trong việc lan tỏa tinh thần yêu nước. Tiến Luật nói: "Với tôi, mỗi dự án liên quan đến quốc gia, dân tộc đều đáng trân trọng. Làm tốt không chỉ để khán giả xem mà còn để họ hiểu, rồi từ sự hiểu đó mà tình yêu nước lớn lên trong lòng".

Tiến Đạt cũng đồng tình: "Yêu nước không nhất thiết phải làm điều to tát. Đôi khi chỉ là sống có trách nhiệm, làm nghề nghiêm túc và biết ơn những người đang bảo vệ bình yên cho mình".

Hành trình quả cảm được nối dài

Sau hơn 4 tháng phát sóng, Chiến sĩ quả cảm đã thu hút hàng tỷ lượt xem, trở thành một trong những chương trình thực tế được yêu thích nhất năm. Không chỉ ghi dấu bằng những thử thách khắc nghiệt, chương trình còn khiến khán giả xúc động bởi tinh thần đồng đội, sự nhân văn và niềm tự hào dân tộc mà nó truyền tải.

Tiến Luật, Tiến Đạt “lụy” Chiến sĩ quả cảm vì xúc động khi được nghe câu chuyện của các chiến sĩ thật trong chương trình

"Ở đây có ai? – Chiến sĩ quả cảm" chính là phần tiếp nối giàu cảm xúc, nơi những người từng nhập vai chiến sĩ ngồi lại kể về những khoảnh khắc chưa từng công bố – những giọt nước mắt, nụ cười, và tình đồng chí không phai trong tim mỗi người.

Bằng sự chân thành của Tiến Luật, Tiến Đạt và dàn nghệ sĩ từng trải, talkshow không chỉ giúp khán giả hiểu hơn về hậu trường của Chiến sĩ quả cảm, mà còn nhắc nhớ một điều giản dị: Lòng quả cảm không chỉ nằm trên chiến trường – mà còn trong mỗi trái tim biết yêu thương, biết tự hào về đất nước mình.

Phan Mạnh Quỳnh khiến Tiến Luật "nổi da gà"

Phan Mạnh Quỳnh khiến Tiến Luật "nổi da gà"

(NLĐO) - Phan Mạnh Quỳnh gây xúc động khi trình bày ca khúc chủ đề của chương trình Chiến sĩ quả cảm - "Hành trình quả cảm".

Tiến Luật Tiến Đạt Chiến sĩ quả cảm Ở đây có ai?-Chiến sĩ quả cảm
