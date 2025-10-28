HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Phan Mạnh Quỳnh khiến Tiến Luật "nổi da gà"

Thùy Trang

(NLĐO) - Phan Mạnh Quỳnh gây xúc động khi trình bày ca khúc chủ đề của chương trình Chiến sĩ quả cảm - "Hành trình quả cảm".

15 chiến sĩ "vàng" hát về Tổ Quốc!

Phan Mạnh Quỳnh khiến Tiến Luật "nổi da gà" - Ảnh 1.

Hành trình quả cảm khép lại hành trình nhập vai của 15 nghệ sĩ

Khi dàn sao "khủng" của Chiến sĩ quả cảm gồm 15 chiến sĩ nhập vai gồm Tiến Đạt, Tiến Luật, Thành Trung, Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn, Binz, Lê Dương Bảo Lâm, Phan Mạnh Quỳnh, Neko Lê, Quốc Thiên, Liên Bỉnh Phát, Song Luân, Long Hạt Nhài, Hưng Nguyễn và MONO cùng hát về những trái tim lặng thầm vì bình yên Tổ quốc.

MV chủ đề "Hành trình quả cảm" của chương trình Chiến sĩ quả cảm gây sốt với những thước phim "tuyệt đối điện ảnh" và màn hòa giọng đỉnh cao của dàn sao "khủng".

Ca khúc chủ đề mang đậm tinh thần tự hào, xúc động và nhân văn, khắc họa trọn vẹn hành trình của 16 chiến sĩ nhập vai mùa đầu tiên trong màu áo người chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam.

MV tái hiện những thước phim đắt giá, ghi lại hành trình nhập vai của các nghệ sĩ trong hai lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ và Cảnh sát Cơ động.

Từng khung hình tái hiện lại những ngày huấn luyện khắc nghiệt, nơi các nghệ sĩ phải vượt qua giới hạn của bản thân để cảm nhận trọn vẹn tinh thần thép, kỷ luật và lòng quả cảm của những người hùng thầm lặng đời thực.

Xen giữa những khung hình "tuyệt đối điện ảnh" về chặng hành trình hóa thân rực rỡ, MV được kể bằng ngôn ngữ hình ảnh mộc mạc và chân thật, như lời tự sự của các chiến sĩ nhập vai khi nhìn lại những khoảnh khắc đã chạm đến trái tim mình.

Bối cảnh tối giản, trang phục quen thuộc của người lính cứu hỏa và lính cơ động cùng ánh sáng nhẹ nhàng như lột tả một góc sâu trong trái tim - nơi mỗi chiến sĩ nhìn lại hành trình đã đi qua, hành trình của mồ hôi, khói lửa và lòng tự hào được cống hiến cho Tổ quốc.

Quốc Thiên và Liên Bỉnh Phát gây xúc động

Phan Mạnh Quỳnh khiến Tiến Luật "nổi da gà" - Ảnh 2.

Hành trình quả cảm là dấu son của các nghệ sĩ

Đặc biệt, giọng ca của Quốc Thiên và Liên Bỉnh Phát vang lên trong bài hát đã khiến không ít khán giả xúc động. Dù cả hai đã hoàn thành hành trình nhập vai từ sớm, họ vẫn xuất hiện trong MV như biểu tượng cho tinh thần đồng đội, luôn hiện diện trong những thời khắc quan trọng, tiếp thêm cảm xúc và niềm tự hào cho cả đội hình Chiến sĩ quả cảm.

Trong khi đó, bộ ba Đinh Tiến Đạt, Binz và Neko Lê mang đến điểm nhấn hiện đại và mới mẻ giữa không khí hùng tráng của ca khúc với phân đoạn rap đầy khí chất. Sự kết hợp của ba phong cách khác biệt đã tạo nên một đoạn rap hào hùng hiếm có trong một bài hát về người chiến sĩ CAND Việt Nam, vừa mang hơi thở hiện đại, vừa giữ trọn tinh thần thiêng liêng của Tổ quốc.

Tiến Luật rơi nước mắt trước “Hành trình quả cảm” của Phan Mạnh Quỳnh

Phan Mạnh Quỳnh khiến Tiến Luật "nổi da gà" - Ảnh 3.

Khi âm nhạc chạm trái tim

Trong buổi thu âm, Tiến Luật chia sẻ rằng anh đặc biệt xúc động khi nghe Phan Mạnh Quỳnh thể hiện ca khúc chủ đề "Hành trình quả cảm". Với nam nghệ sĩ, điều khiến anh tâm đắc nhất không chỉ là âm nhạc, mà là cảm xúc chân thật mà Phan Mạnh Quỳnh gửi gắm trong từng giai điệu. Và "Hành trình quả cảm" không chỉ là một ca khúc chủ đề, mà còn là lời tri ân và hồi ức của chính những người từng có vinh dự khoác lên mình màu áo của người chiến sĩ CAND Việt Nam.

Lê Dương Bảo Lâm bày tỏ mong muốn về việc tiếp tục hành trình lan tỏa quả cảm ở mùa 2 của chương trình. Nam diễn viên còn khẳng định sức hút của chương trình vượt ngoài mong đợi của anh khi anh thấy chương trình đã chinh phục được đa dạng đối tượng khán giả khác nhau. "Ban đầu tôi nghĩ là chương trình sẽ có cảm giác hơi khô cứng, nhưng khi phát sóng thì rất may mắn là phục vụ được hết đối tượng khán giả mọi lứa tuổi. Bà ngoại, cha mẹ, các con của tôi ai cũng thích và hy vọng khán giả cũng sẽ đón nhận chương trình" - Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ.

Phan Mạnh Quỳnh ngất xỉu

Phan Mạnh Quỳnh ngất xỉu

Lâm Vũ không muốn làm kim cương, chỉ là người thường

(NLĐO) - Ca sĩ Lâm Vũ chia sẻ không đặt nặng việc phải luôn xuất hiện chỉn chu, hào nhoáng trong mắt khán giả.

Điều bất ngờ về S.T Sơn Thạch

(NLĐO) - Vì một lời hứa, vì tình nghĩa với người bạn thân, S.T Sơn Thạch xin xuất viện 3 giờ để hát và trở lại bệnh viện tiếp tục điều trị.

Lâm Vũ không muốn làm kim cương, chỉ là người thường

(NLĐO) - Ca sĩ Lâm Vũ chia sẻ không đặt nặng việc phải luôn xuất hiện chỉn chu, hào nhoáng trong mắt khán giả.

