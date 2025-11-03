"Thập diện mai phục" sào huyệt của đối tượng truy nã khép lại mùa 1 "Chiến sĩ quả cảm"

Nhiệm vụ cuối cùng: "Thập diện mai phục" đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Hành trình của "Chiến sĩ quả cảm" mùa 1 đã khép lại với nhiệm vụ tấn công vào sào huyệt của đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Theo chỉ đạo của ban chỉ huy chuyên án, trước tiên kêu gọi các đối tượng ra đầu thú, nếu đối tượng không hợp tác và có thái độ thách thức chúng ta sẽ đẩy đuổi, nếu vẫn không hiệu quả thì lực lượng được phép tiêu diệt bọn chúng.

Sau khi nhận thấy đối tượng kiên quyết không đầu hàng, các chiến sĩ tiếp tục tấn công bằng quả cay, quả nổ để hạn chế tầm nhìn và sức tấn công của chúng. Trong lúc đó, Song Luân cầm khiên chống đạn cùng MONO đột kích thâm nhập trong nhà để đánh bắt đối tượng.

Cuộc đấu súng của ta và kẻ ác nổ ra khiến người mẹ già của đối tượng đang ngồi trên phương tiện của ta hoảng sợ rơi nước mắt.

Động viên người mẹ, Kiều Minh Tuấn dù mạnh mẽ đến đâu cũng cảm thấy có một chút xúc động, thương xót cho nỗi niềm của bậc cha mẹ.

Khi đứng trước loa thuyết phục con trai, bà nghẹn ngào cầu xin con đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của pháp luật và "về với mẹ".

Giữa bầu không khí căng thẳng của cơn mưa đạn bay, tiếng người mẹ vang vọng khiến Kiều Minh Tuấn, Song Luân không kìm được nước mắt. "Tôi cảm giác được sự sợ hãi và đau đớn của người mẹ. Mình nổi da gà và tự nhiên mắt mình cay cay" - Song Luân mắt đỏ hoe vì xúc động, nhưng anh vẫn giữ vững tinh thần hướng mắt về phía trước.

MONO ghi điểm ở tập cuối "Chiến sĩ quả cảm"

Khi đối tượng đầu hàng, đồng bọn quyết ra tay kết liễu hắn nhưng không thành vì tổ trinh sát của ta đã kịp thời nổ súng để bảo vệ đối tượng đầu hàng. Bắt giữ đối tượng đầu hàng, cán bộ, chiến sĩ tiến hành khai thác nóng và nhận được thông tin còn 5 đối tượng trong nhà.

"Khi ghi hình, trận đánh của chúng tôi cũng đã hạn chế, giảm lượt đi sự khó khăn rất nhiều rồi. Thực tế các anh tham gia chiến đấu sẽ khắc nghiệt, kinh khủng hơn gấp ngàn lần" - Long Hạt Nhài chia sẻ. Với Tiến Luật, các chiến sĩ CAND Việt Nam có trí tuệ và tư duy chiến lược đáng ngưỡng mộ: "Bài toán quá khó và các anh đã giải được. Tôi ngưỡng mộ vì các anh thật sự quá giỏi".

Đối với Ngô Kiến Huy, cảm xúc khiến anh tự hào nhất là khi tận mắt chứng kiến dàn khí tài hùng hậu, hoành tráng được sử dụng trong chuyên án lần này. Neko Lê choáng ngợp chia sẻ: "Các anh giống như là 100 con người đồng điệu về 1 trí óc. Quá đỉnh".

Quan trọng hơn hết, Thành Trung biết ơn vì chương trình đã truyền tải đến người xem tinh thần, không khí của những trận đánh đã từng xảy ra trong lịch sử giữ nước của lực lượng CAND Việt Nam.

Chiến sĩ quả cảm thay đổi định kiến

Bên cạnh đó, Kiều Minh Tuấn đã có một chia sẻ đầy trăn trở khiến không khí lắng lại. Anh nói về những định kiến vẫn còn đâu đó ngoài xã hội, rằng "Công an đàn áp dân". Với đôi mắt đỏ hoe, nam nghệ sĩ nghẹn lời: "Chỉ mới sống trong vai trò một người chiến sĩ công an vài ngày thôi mà khi nghe câu nói đó, lòng em thật sự nhói. Em tự hỏi, nếu các anh, những người đã sẵn sàng hy sinh và trải qua những cuộc chiến sinh tử vì nước, vì dân mà nghe thấy thế, các anh có chạnh lòng không?".

Đại tá Trần Thanh Sơn nhẹ nhàng đáp lại, ánh mắt điềm tĩnh nhưng ẩn chứa niềm tin sâu sắc: "Là người cán bộ, chiến sĩ, tôi tin rằng nhân dân sẽ hiểu chính nghĩa. Ai có tư duy sẽ nhìn thấy, lực lượng được Nhà nước trang bị những điều kiện khí tài như thế nào".

Nghe vậy, Tiến Luật lặng đi một lúc, ánh mắt anh trầm xuống, không chỉ vì đồng cảm mà còn bởi anh nhìn thấy ở đó một sự tương đồng giữa hai thế giới tưởng chừng khác biệt của người nghệ sĩ và người chiến sĩ.

Hành trình mùa 1 Chiến sĩ quả cảm khép lại trong tiếc nuối

Đều từng đối diện với định kiến không tích cực của dư luận, với những cái nhìn chưa trọn vẹn từ xã hội. Nghệ sĩ cũng có lúc bị hiểu lầm, bị nghi ngờ về giá trị của những gì mình cống hiến. Nhưng khi được sống trong vai trò người chiến sĩ, Tiến Luật nhận ra điều sâu sắc hơn: những người khoác lên mình bộ sắc phục ấy không cần lời minh oan, họ chỉ cần giữ trọn niềm tin và tinh thần phục vụ nhân dân.

Chính sự bình thản, kiên định và lòng quả cảm của các anh đã truyền cho anh sức mạnh - rằng nếu người chiến sĩ có thể đứng vững giữa mưa bom bão đạn để bảo vệ Tổ quốc, thì người nghệ sĩ cũng có thể đứng vững giữa sóng gió dư luận, tiếp tục cống hiến bằng trái tim chân thành của mình.

Mùa đầu tiên khép lại, nhưng dư âm vẫn còn vang vọng về hành trình tôi luyện ý chí thép, thắp lên tình đồng đội và tinh thần phụng sự Tổ quốc.