"Thập diện mai phục" sào huyệt của đối tượng truy nã khép lại mùa 1 "Chiến sĩ quả cảm"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

"Thập diện mai phục" sào huyệt của đối tượng truy nã khép lại mùa 1 "Chiến sĩ quả cảm"

Thùy Trang

(NLĐO) - Nhanh trí đá văng lựu đạn khỏi vùng nguy hiểm, MONO chiếm spotlight trong tập cuối "Chiến sĩ quả cảm" mùa 1.

Nhiệm vụ cuối cùng: "Thập diện mai phục" đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

"Thập diện mai phục" sào huyệt của đối tượng truy nã khép lại mùa 1 "Chiến sĩ quả cảm" - Ảnh 1.

Hành trình "Chiến sĩ quả cảm" mùa 1 đã kết thúc

Hành trình của "Chiến sĩ quả cảm" mùa 1 đã khép lại với nhiệm vụ tấn công vào sào huyệt của đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Theo chỉ đạo của ban chỉ huy chuyên án, trước tiên kêu gọi các đối tượng ra đầu thú, nếu đối tượng không hợp tác và có thái độ thách thức chúng ta sẽ đẩy đuổi, nếu vẫn không hiệu quả thì lực lượng được phép tiêu diệt bọn chúng.

Sau khi nhận thấy đối tượng kiên quyết không đầu hàng, các chiến sĩ tiếp tục tấn công bằng quả cay, quả nổ để hạn chế tầm nhìn và sức tấn công của chúng. Trong lúc đó, Song Luân cầm khiên chống đạn cùng MONO đột kích thâm nhập trong nhà để đánh bắt đối tượng.

Cuộc đấu súng của ta và kẻ ác nổ ra khiến người mẹ già của đối tượng đang ngồi trên phương tiện của ta hoảng sợ rơi nước mắt.

Động viên người mẹ, Kiều Minh Tuấn dù mạnh mẽ đến đâu cũng cảm thấy có một chút xúc động, thương xót cho nỗi niềm của bậc cha mẹ.

Khi đứng trước loa thuyết phục con trai, bà nghẹn ngào cầu xin con đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của pháp luật và "về với mẹ".

Giữa bầu không khí căng thẳng của cơn mưa đạn bay, tiếng người mẹ vang vọng khiến Kiều Minh Tuấn, Song Luân không kìm được nước mắt. "Tôi cảm giác được sự sợ hãi và đau đớn của người mẹ. Mình nổi da gà và tự nhiên mắt mình cay cay" - Song Luân mắt đỏ hoe vì xúc động, nhưng anh vẫn giữ vững tinh thần hướng mắt về phía trước.

MONO ghi điểm ở tập cuối "Chiến sĩ quả cảm"

"Thập diện mai phục" sào huyệt của đối tượng truy nã khép lại mùa 1 "Chiến sĩ quả cảm" - Ảnh 2.

MONO chiếm spotlight trong tập cuối "Chiến sĩ quả cảm"

Khi đối tượng đầu hàng, đồng bọn quyết ra tay kết liễu hắn nhưng không thành vì tổ trinh sát của ta đã kịp thời nổ súng để bảo vệ đối tượng đầu hàng. Bắt giữ đối tượng đầu hàng, cán bộ, chiến sĩ tiến hành khai thác nóng và nhận được thông tin còn 5 đối tượng trong nhà.

"Khi ghi hình, trận đánh của chúng tôi cũng đã hạn chế, giảm lượt đi sự khó khăn rất nhiều rồi. Thực tế các anh tham gia chiến đấu sẽ khắc nghiệt, kinh khủng hơn gấp ngàn lần" - Long Hạt Nhài chia sẻ. Với Tiến Luật, các chiến sĩ CAND Việt Nam có trí tuệ và tư duy chiến lược đáng ngưỡng mộ: "Bài toán quá khó và các anh đã giải được. Tôi ngưỡng mộ vì các anh thật sự quá giỏi".

Đối với Ngô Kiến Huy, cảm xúc khiến anh tự hào nhất là khi tận mắt chứng kiến dàn khí tài hùng hậu, hoành tráng được sử dụng trong chuyên án lần này. Neko Lê choáng ngợp chia sẻ: "Các anh giống như là 100 con người đồng điệu về 1 trí óc. Quá đỉnh".

Quan trọng hơn hết, Thành Trung biết ơn vì chương trình đã truyền tải đến người xem tinh thần, không khí của những trận đánh đã từng xảy ra trong lịch sử giữ nước của lực lượng CAND Việt Nam.

Chiến sĩ quả cảm thay đổi định kiến

"Thập diện mai phục" sào huyệt của đối tượng truy nã khép lại mùa 1 "Chiến sĩ quả cảm" - Ảnh 3.

Chiến sĩ quả cảm để lại nhiều ấn tượng với khán giả

Bên cạnh đó, Kiều Minh Tuấn đã có một chia sẻ đầy trăn trở khiến không khí lắng lại. Anh nói về những định kiến vẫn còn đâu đó ngoài xã hội, rằng "Công an đàn áp dân". Với đôi mắt đỏ hoe, nam nghệ sĩ nghẹn lời: "Chỉ mới sống trong vai trò một người chiến sĩ công an vài ngày thôi mà khi nghe câu nói đó, lòng em thật sự nhói. Em tự hỏi, nếu các anh, những người đã sẵn sàng hy sinh và trải qua những cuộc chiến sinh tử vì nước, vì dân mà nghe thấy thế, các anh có chạnh lòng không?".

Đại tá Trần Thanh Sơn nhẹ nhàng đáp lại, ánh mắt điềm tĩnh nhưng ẩn chứa niềm tin sâu sắc: "Là người cán bộ, chiến sĩ, tôi tin rằng nhân dân sẽ hiểu chính nghĩa. Ai có tư duy sẽ nhìn thấy, lực lượng được Nhà nước trang bị những điều kiện khí tài như thế nào".

Nghe vậy, Tiến Luật lặng đi một lúc, ánh mắt anh trầm xuống, không chỉ vì đồng cảm mà còn bởi anh nhìn thấy ở đó một sự tương đồng giữa hai thế giới tưởng chừng khác biệt của người nghệ sĩ và người chiến sĩ.

"Thập diện mai phục" sào huyệt của đối tượng truy nã khép lại mùa 1 "Chiến sĩ quả cảm" - Ảnh 4.

Hành trình mùa 1 Chiến sĩ quả cảm khép lại trong tiếc nuối

Đều từng đối diện với định kiến không tích cực của dư luận, với những cái nhìn chưa trọn vẹn từ xã hội. Nghệ sĩ cũng có lúc bị hiểu lầm, bị nghi ngờ về giá trị của những gì mình cống hiến. Nhưng khi được sống trong vai trò người chiến sĩ, Tiến Luật nhận ra điều sâu sắc hơn: những người khoác lên mình bộ sắc phục ấy không cần lời minh oan, họ chỉ cần giữ trọn niềm tin và tinh thần phục vụ nhân dân.

Chính sự bình thản, kiên định và lòng quả cảm của các anh đã truyền cho anh sức mạnh - rằng nếu người chiến sĩ có thể đứng vững giữa mưa bom bão đạn để bảo vệ Tổ quốc, thì người nghệ sĩ cũng có thể đứng vững giữa sóng gió dư luận, tiếp tục cống hiến bằng trái tim chân thành của mình.

Mùa đầu tiên khép lại, nhưng dư âm vẫn còn vang vọng về hành trình tôi luyện ý chí thép, thắp lên tình đồng đội và tinh thần phụng sự Tổ quốc.

Tin liên quan

Câu chuyện cũ của Trung tướng Mai Hoàng gây xúc động ở Chiến sĩ quả cảm

Câu chuyện cũ của Trung tướng Mai Hoàng gây xúc động ở Chiến sĩ quả cảm

(NLĐO)-Chiến sĩ quả cảm tái hiện chuyên án Lóng Luông - giới trẻ bật khóc.

Hot YouTuber ở Mỹ Ngọc Bảo Vy chứng minh thực lực

(NLĐO) - Được yêu mến từ những trích đoạn trên mạng, Ngọc Bảo Vy đã chứng mình được thực lực khi làm hẳn mini concert tại Việt Nam.

"Chơi lớn" như Quốc Thiên

(NLĐO)- Quốc Thiên "chơi tất tay" để chuẩn bị cho Live Concert SKYNote.

Chiến sĩ quả cảm Chiến sĩ quả cảm kết thúc chương trình chiến sĩ quả cảm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo