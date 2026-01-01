Tiền lương, phụ cấp nhân viên y tế thay đổi từ năm 2026

Từ ngày 1-1-2026, chế độ tiền lương và phụ cấp đối với nhân viên y tế sẽ chính thức thay đổi theo quy định mới của Quốc hội.

Nhiều nhóm đối tượng được xếp lương khởi điểm cao hơn, phụ cấp ưu đãi nghề tăng mạnh, trong đó có trường hợp được hưởng mức 100%, góp phần cải thiện thu nhập và thu hút nhân lực cho ngành y.

Chế độ lương và phụ cấp nhân viên y tế có nhiều thay đổi. Ảnh: Trung Nghĩa

Trước đó, ngày 11-12, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 261/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt nhằm tạo đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Theo quy định, bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng và dược sĩ khi được tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp tương ứng sẽ được xếp lương từ bậc 2, thay vì bậc 1 như hiện hành.

Chính sách này áp dụng đến khi có quy định mới về tiền lương, nhằm nâng mức thu nhập khởi điểm cho đội ngũ bác sĩ, dược sĩ, góp phần giảm áp lực thiếu hụt nhân lực ngành y.

Nghị quyết nêu rõ, người thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế trong các lĩnh vực có tính chất nặng nhọc, độc hại, áp lực cao được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 100%, gồm tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu và giải phẫu bệnh. Đây đều là các lĩnh vực đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, cường độ làm việc lớn và tiềm ẩn nhiều rủi ro nghề nghiệp.

Đối với nhân viên y tế làm việc tại trạm y tế xã và cơ sở y tế dự phòng, mức phụ cấp ưu đãi nghề được áp dụng theo khu vực công tác.

Cụ thể, người làm việc tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo được hưởng phụ cấp 100%. Trường hợp không thuộc các khu vực trên, mức phụ cấp tối thiểu là 70%.

Chính sách nhằm tăng cường đãi ngộ cho tuyến y tế cơ sở, nhất là tại các địa bàn khó khăn, thiếu nhân lực.

Các quy định về tiền lương và phụ cấp sẽ có hiệu lực từ năm 2026, được kỳ vọng góp phần cải thiện thu nhập, ổn định đời sống cho nhân viên y tế và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.