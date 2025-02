Tiên phong kiến tạo đô thị thông minh

Sài Gòn, TP HCM, hòn ngọc Viễn Đông - bao nhiêu tên gọi, bấy nhiêu lớp lang lịch sử và văn hóa đan xen, tạo nên một bản sắc độc đáo cho thành phố năng động bậc nhất Việt Nam. Giữa dòng chảy không ngừng của thời đại, TP HCM không chỉ gìn giữ những giá trị truyền thống mà còn tiên phong đón đầu xu thế mới, kiến tạo nên một đô thị thông minh, hiện đại, xứng tầm vị thế trung tâm kinh tế - tài chính của cả nước.

Hiện đại, đáng sống

Hành trình chuyển đổi số của TP HCM là câu chuyện đầy cảm hứng về sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố. Khởi động từ những năm 2005, với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước, đến nay TP HCM đã ghi dấu ấn đậm nét trên bản đồ chuyển đổi số của cả nước.

Nền hành chính thành phố đến nay không còn rời rạc mà hội tụ, liên thông thông suốt trên các nền tảng số thống nhất từ việc cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến; xử lý phản ánh và trả lời kiến nghị đến việc chủ động lắng nghe ý kiến, đánh giá, nhận xét của người dân trên mạng xã hội.

Lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức quản trị điều hành và thực thi công vụ thay thế từ báo cáo sang bằng dữ liệu. Thành phố đã và đang từng bước "chạm dần" đến nền hành chính thông minh - một nền hành chính tự động và liên tục: phục vụ không ranh giới, phục vụ bằng dữ liệu và cá nhân hóa đến từng người dân, doanh nghiệp.

Là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp công nghệ, start-up, TP HCM đã và đang thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, fintech, logistics... Các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki... đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo thuận lợi cho người dân trong việc mua sắm, thanh toán.

Các dịch vụ tài chính số, ví điện tử, thanh toán trực tuyến ngày càng phổ biến, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ tài chính một cách dễ dàng, an toàn và hiệu quả. Kinh tế số đang trở thành động lực tăng trưởng mới của TP HCM, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố trong khu vực và trên thế giới.

TP HCM ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào quản lý đô thị, giao thông, môi trường, an ninh - trật tự... nhằm xây dựng một thành phố thông minh, hiện đại và đáng sống. Hệ thống camera giám sát, đèn giao thông thông minh, ứng dụng quản lý rác thải, hệ thống cảnh báo ngập lụt... góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, tạo môi trường sống an toàn, tiện nghi và văn minh. TP HCM đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ về một đô thị thông minh, nơi công nghệ được ứng dụng để giải quyết các vấn đề đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hệ sinh thái chuyển đổi số toàn diện

Với những nỗ lực không ngừng, TP HCM đã trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, được ghi nhận bởi nhiều tổ chức uy tín trong nước và quốc tế.

Chỉ số chuyển đổi số (DTI) luôn trong nhóm dẫn đầu cả nước, TP HCM liên tục đạt điểm số cao trong bảng xếp hạng DTI, khẳng định vị thế tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia. Điều này cho thấy sự hiệu quả của các chính sách, chiến lược và giải pháp mà thành phố đã triển khai trong thời gian qua. TP HCM đã xây dựng được một hệ sinh thái chuyển đổi số toàn diện, bao gồm hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, nhân lực số và an toàn thông tin.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi (hàng đầu, thứ 2 từ trái qua) tham quan Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP HCM lần thứ hai năm 2024 (GRECO 2024), trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế TP HCM lần thứ 5. Ảnh: Hoàng Triều

Được mệnh danh là "thủ phủ" của các start-up công nghệ, thu hút vốn đầu tư và nhân tài trong nước và quốc tế, TP HCM đã xây dựng được một môi trường thuận lợi cho các start-up phát triển, với nhiều chương trình hỗ trợ, ươm tạo, kết nối đầu tư... Các start-up công nghệ đang đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, tạo ra nhiều việc làm và giá trị gia tăng.

Nhận thức được tiềm năng to lớn của trí tuệ nhân tạo (AI), TP HCM mạnh mẽ tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ này vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, quản lý đô thị... nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ. Trong lĩnh vực y tế, thành phố đã triển khai thành công AI được ứng dụng trong chẩn đoán bệnh, phẫu thuật bằng robot, quản lý bệnh án điện tử; trong lĩnh vực giáo dục, AI được ứng dụng trong dạy học trực tuyến, cá nhân hóa chương trình học; trong lĩnh vực giao thông, AI được ứng dụng trong quản lý luồng giao thông, điều khiển đèn giao thông thông minh... Trí tuệ nhân tạo trở thành công nghệ không thể thiếu trong các hệ thống thông minh của thành phố.

Người dân là trung tâm

Mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi số là mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. TP HCM luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong quá trình chuyển đổi số. Người dân có thể thực hiện hầu hết các thủ tục hành chính trực tuyến mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước, tiết kiệm thời gian và chi phí. Các ứng dụng công nghệ giúp người dân tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ y tế, giáo dục, giải trí... một cách dễ dàng và hiệu quả. Người dân có thể học tập trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa, mua sắm trực tuyến, giải trí trực tuyến... Chuyển đổi số giúp người dân tiếp cận với các dịch vụ chất lượng cao, nâng cao sức khỏe, kiến thức và đời sống tinh thần.

Ứng dụng công nghệ vào quản lý đô thị giúp cải thiện an ninh - trật tự, giao thông, vệ sinh môi trường... TP HCM đang ngày càng trở nên an toàn, sạch đẹp và văn minh hơn. Người dân được sống trong một môi trường an toàn, tiện nghi, góp phần nâng cao hạnh phúc và chất lượng cuộc sống.

TP HCM đang tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh, hiện đại, văn minh, nghĩa tình, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Hành trình chuyển đổi số của TP HCM là minh chứng cho thấy với sự quyết tâm, nỗ lực và sáng tạo, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng một tương lai tươi sáng hơn, một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Mở ra nhiều cơ hội Chuyển đổi số tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới trong lĩnh vực công nghệ, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập cho người dân TP HCM. Người dân có thêm nhiều cơ hội học tập, nâng cao kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, có nhiều cơ hội phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội.