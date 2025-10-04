HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 4-10: Diễn biến mới nhất liên quan dự án AntEx của Shark Bình

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Bitcoin đã có lúc gần chạm mức kỷ lục mới 124.500 USD và hiện đang giao dịch quanh vùng 122.500 USD.

Tối 4-10, thị trường tiền số tại Việt Nam ghi nhận diễn biến trái chiều. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin (BTC) tăng hơn 1,5%, lên 122.400 USD.

Bitcoin sẽ tăng mạnh

Một số altcoin khác biến động nhẹ, như Ethereum (ETH) nhích 0,2% lên 4.500 USD, BNB tăng 0,7% lên 1.140 USD, trong khi XRP giảm gần 1% còn 3 USD và Solana (SOL) giảm 0,5% còn 229 USD.

Thị trường tiền số hôm nay: Bitcoin và dự án AntEx của Shark Bình - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch quanh vùng 122.500 USD Nguồn: OKX

Theo CoinDesk, tuần này, Bitcoin đã tăng khoảng 13%, hiện giao dịch quanh 122.500 USD, có lúc gần chạm mức kỷ lục mới 124.500 USD.

Theo ông Geoffrey Kendrick, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số của ngân hàng Standard Chartered, nếu vượt qua ngưỡng này, Bitcoin có thể nhanh chóng tiến tới 135.000 USD.

Ông cho rằng tình hình bất ổn từ khả năng chính phủ Mỹ đóng cửa đã vô tình trở thành yếu tố thúc đẩy giá Bitcoin.

Trên thị trường dự đoán Polymarket, hơn 60% người tham gia cho rằng việc chính phủ Mỹ đóng cửa có thể kéo dài 10 - 29 ngày, và Kendrick dự báo trong khoảng thời gian đó, Bitcoin sẽ còn tiếp tục tăng. Ngoài ra, dòng tiền vào các quỹ đầu tư Bitcoin cũng là động lực lớn.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, các quỹ này đã hút về 23 tỉ USD, riêng tuần qua đạt hơn 2,25 tỉ USD. Kendrick dự đoán đến cuối năm, tổng vốn rót vào có thể tăng thêm 20 tỉ USD, đủ để giữ vững mục tiêu Bitcoin đạt 200.000 USD vào cuối 2025.

Nhà đầu tư trình báo công an về dự án có vốn góp của Shark Bình       

Liên quan đến lùm xùm xung quanh dự án tiền số AntEx, theo nguồn tin, một số nhà đầu tư đã trình báo tới Công an TP Hà Nội để xác minh, làm rõ.

Trong buổi livestream ngày 26-9 với chủ đề "Tài sản mã hóa - Thời cơ và rủi ro", Chủ tịch tập đoàn NextTech Shark Bình (Nguyễn Hoà Bình) đã đưa ra nhiều nhận định nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận.

Sau đó, dự án blockchain AntEx lại được cộng đồng gợi lại. AntEx từng gọi vốn hàng triệu USD nhưng sau đó sụp đổ, khiến không ít nhà đầu tư mất trắng. Shark Bình tự nhận mình cũng là nạn nhân vì bị "rút thảm".

Đáng chú ý, dự án có sự góp mặt của quỹ NextTech/Next100 do Shark Bình sáng lập trong vai trò nhà đầu tư.

Dự án tiền số AntEx (token AntEx) ra mắt khoảng tháng 9-2021 và từng được giới thiệu là một hệ sinh thái Blockchain "Make in Vietnam" với tham vọng xây dựng sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng tài chính số.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, tiền số AntEx liên tục lao dốc, mất gần như toàn bộ giá trị, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng.

