Tiếng nói nữ tính trong thơ đương đại

Ngày 21-5, Hội Nhà văn TP HCM tổ chức buổi giao lưu, giới thiệu ba tập thơ "Vũ", "Thanh", "Hoa" của nhà thơ Vũ Thanh Hoa với chủ đề "Người đàn bà khác trong tôi"

Ba tập thơ này được xem là dấu mốc quan trọng, góp phần định hình tiếng nói nữ tính giàu bản sắc trong thơ đương đại Việt Nam.

"Vũ", "Thanh", "Hoa" ghi lại hành trình sống, yêu, tổn thương và tự chữa lành của người phụ nữ hiện đại. Xuyên suốt ba tập thơ là cảm thức "chơi vơi", trạng thái cô đơn, chông chênh nhưng cũng là động lực để nhân vật trữ tình đối diện với bản thể.

Bộ ba tập thơ mới của nhà thơ Vũ Thanh Hoa

Bà Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP HCM, nhận định bộ ba tập thơ nêu trên là một chỉnh thể nghệ thuật thống nhất, mỗi tập gồm 54 bài thơ, ghi dấu chặng đường sáng tạo kéo dài từ năm 2010 đến 2025 của tác giả.

Trong đó, "Vũ" tượng trưng cho mưa, cho những biến động, cô đơn và tổn thương. "Thanh" mang tinh thần thanh lọc, hướng nội và tìm lại sự cân bằng sau giông bão. Còn "Hoa" thể hiện sự chín muồi, bao dung và khát vọng chữa lành của người phụ nữ sau nhiều trải nghiệm.

Ba tập thơ này được đánh giá là một nét chấm phá khá độc đáo của thơ ca đương đại Việt Nam. Nó khẳng định nội lực sáng tạo bền bỉ và tư duy nghệ thuật hiện đại, luôn xê dịch, kiếm tìm và đổi mới. "Vũ", "Thanh", "Hoa" còn thể hiện nội lực nghệ thuật bền bỉ và tiếng nói nữ tính giàu chiều sâu trong thơ đương đại Việt Nam.