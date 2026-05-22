HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Tiếng nói nữ tính trong thơ đương đại

Tin-ảnh: K.Ngân

Ba tập thơ này được xem là dấu mốc quan trọng, góp phần định hình tiếng nói nữ tính giàu bản sắc trong thơ đương đại Việt Nam.

Ngày 21-5, Hội Nhà văn TP HCM tổ chức buổi giao lưu, giới thiệu ba tập thơ "Vũ", "Thanh", "Hoa" của nhà thơ Vũ Thanh Hoa với chủ đề "Người đàn bà khác trong tôi"

Ba tập thơ này được xem là dấu mốc quan trọng, góp phần định hình tiếng nói nữ tính giàu bản sắc trong thơ đương đại Việt Nam.

"Vũ", "Thanh", "Hoa" ghi lại hành trình sống, yêu, tổn thương và tự chữa lành của người phụ nữ hiện đại. Xuyên suốt ba tập thơ là cảm thức "chơi vơi", trạng thái cô đơn, chông chênh nhưng cũng là động lực để nhân vật trữ tình đối diện với bản thể.

Tiếng nói nữ tính trong thơ đương đại - Ảnh 1.

Bộ ba tập thơ mới của nhà thơ Vũ Thanh Hoa

Bà Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP HCM, nhận định bộ ba tập thơ nêu trên là một chỉnh thể nghệ thuật thống nhất, mỗi tập gồm 54 bài thơ, ghi dấu chặng đường sáng tạo kéo dài từ năm 2010 đến 2025 của tác giả.

TIN LIÊN QUAN

Trong đó, "Vũ" tượng trưng cho mưa, cho những biến động, cô đơn và tổn thương. "Thanh" mang tinh thần thanh lọc, hướng nội và tìm lại sự cân bằng sau giông bão. Còn "Hoa" thể hiện sự chín muồi, bao dung và khát vọng chữa lành của người phụ nữ sau nhiều trải nghiệm.

Ba tập thơ này được đánh giá là một nét chấm phá khá độc đáo của thơ ca đương đại Việt Nam. Nó khẳng định nội lực sáng tạo bền bỉ và tư duy nghệ thuật hiện đại, luôn xê dịch, kiếm tìm và đổi mới. "Vũ", "Thanh", "Hoa" còn thể hiện nội lực nghệ thuật bền bỉ và tiếng nói nữ tính giàu chiều sâu trong thơ đương đại Việt Nam.

Tin liên quan

Tập thơ thiếu nhi đưa bạn đọc nhỏ “du lịch” quanh TPHCM

Tập thơ thiếu nhi đưa bạn đọc nhỏ “du lịch” quanh TPHCM

(NLĐO) - Tập thơ "Thành phố bao điều lạ" tái hiện nhiều địa danh quen thuộc của Sài Gòn - TPHCM qua góc nhìn trong trẻo dành cho thiếu nhi.

"Bốn mùa cờ bay" - tập thơ rung cảm

Song hành cùng những bài thơ của tác giả Huỳnh Mai Liên là minh họa của họa sĩ nhí - con gái Mai Khuê của chị với những bảng màu rực rỡ, tươi đẹp

Ra mắt tuyển tập thơ “Nước Đức - cổ tích mùa đông” của Phan Kim Hổ

(NLĐO) - Tuyển tập thơ “Nước Đức - cổ tích mùa đông” mang đến những góc nhìn sâu sắc về thi ca Đức, là nhịp cầu nối văn hóa giữa hai nền văn học Việt - Đức.

thơ đương đại Hội Nhà văn nhà thơ Vũ Thanh Hoa Người đàn bà khác trong tôi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo