"Bốn mùa cờ bay" - tập thơ rung cảm

Đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tác giả Huỳnh Mai Liên vừa ra mắt tập thơ "Bốn mùa cờ bay" - một hải trình đến Trường Sa bằng thơ đầy rung cảm.

Là một nhà báo, hiện công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời là tác giả của nhiều bài thơ trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3, 4, 5, có nhiều kịch bản phim hoạt hình xuất sắc và nhiều tập thơ dành cho thiếu nhi, nên tác phẩm mới nhất này của Huỳnh Mai Liên cũng hướng về các em nhỏ.

Tập thơ “Bốn mùa cờ bay” của tác giả Huỳnh Mai Liên

Song hành cùng những bài thơ của tác giả Huỳnh Mai Liên là minh họa của họa sĩ nhí - con gái Mai Khuê của chị với những bảng màu rực rỡ, tươi đẹp. Mai Khuê cũng là họa sĩ quen thuộc, đã minh họa nhiều tập thơ trước của mẹ.

Sự cộng hưởng của những bài thơ đáng yêu và nét vẽ trong trẻo khiến "Bốn mùa cờ bay" trở thành cầu nối tình cảm giữa các thế hệ độc giả với Tổ quốc thân yêu.

"Bốn mùa cờ bay" do Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam liên kết với Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.