"Bốn mùa cờ bay" - tập thơ rung cảm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

"Bốn mùa cờ bay" - tập thơ rung cảm

Tin-ảnh: Y.Anh

Song hành cùng những bài thơ của tác giả Huỳnh Mai Liên là minh họa của họa sĩ nhí - con gái Mai Khuê của chị với những bảng màu rực rỡ, tươi đẹp

Đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tác giả Huỳnh Mai Liên vừa ra mắt tập thơ "Bốn mùa cờ bay" - một hải trình đến Trường Sa bằng thơ đầy rung cảm.

Là một nhà báo, hiện công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời là tác giả của nhiều bài thơ trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3, 4, 5, có nhiều kịch bản phim hoạt hình xuất sắc và nhiều tập thơ dành cho thiếu nhi, nên tác phẩm mới nhất này của Huỳnh Mai Liên cũng hướng về các em nhỏ.

"Bốn mùa cờ bay" - tập thơ rung cảm - Ảnh 1.

Tập thơ “Bốn mùa cờ bay” của tác giả Huỳnh Mai Liên

Song hành cùng những bài thơ của tác giả Huỳnh Mai Liên là minh họa của họa sĩ nhí - con gái Mai Khuê của chị với những bảng màu rực rỡ, tươi đẹp. Mai Khuê cũng là họa sĩ quen thuộc, đã minh họa nhiều tập thơ trước của mẹ.

TIN LIÊN QUAN

Sự cộng hưởng của những bài thơ đáng yêu và nét vẽ trong trẻo khiến "Bốn mùa cờ bay" trở thành cầu nối tình cảm giữa các thế hệ độc giả với Tổ quốc thân yêu.

"Bốn mùa cờ bay" do Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam liên kết với Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.

Tin liên quan

Tủ sách nhỏ mở ước mơ lớn

Tủ sách nhỏ mở ước mơ lớn

Những tủ sách cộng đồng đã góp phần lan tỏa văn hóa đọc, mang tri thức đến học sinh và người dân ở vùng sâu, vùng xa

Khi trái tim bác sĩ chạm đến từng con chữ

(NLĐO)- Quyển sách không chỉ là những câu chuyện về Paris của một người trẻ say mê khám phá mà còn là những bài học về y đức, về sự tận tâm với nghề

NXB Kim Đồng ra mắt loạt ấn phẩm kỷ niệm Quốc khánh 2-9

"Chân dung 15 vị Bộ trưởng Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (8-1945)" cũng là ấn phẩm của NXB Kim Đồng, ra mắt nhân kỷ niệm Quốc khánh 2-9.

tập thơ Bốn mùa cờ bay Huỳnh Mai Liên Cách mạng Tháng Tám Quốc khánh 2-9 Hội Nhà văn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo