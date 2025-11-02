Tiếng Việt giàu đẹp: Vì sao gọi là ngủ nướng?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Tiếng Việt giàu đẹp: Vì sao gọi là ngủ nướng?

Lê Minh Quốc

Trong truyện ngắn "Vợ nhặt" của nhà văn Kim Lân có đoạn: "Sáng hôm sau, mặt trời lên bằng con sào, Tràng mới trở dậy".

Thử hỏi, lúc ấy đã mấy giờ? Ta hiểu là cách nói về thời gian, chỉ ước chừng phiên phiến chứ không chính xác cụ thể, tựa như "Đại Nam quấc âm tự vị" (1895) cho biết: "Trời mọc ba sào: Chừng nửa buổi mai".

Lưu ý trong câu văn của nhà văn Kim Lân có từ "mới", chính nó khẳng định nhân vật Tràng dậy trễ so với mọi ngày, nhưng khác với "ngủ trưa" là ngủ đến sáng bét mà vẫn chưa chịu dậy. Ông bà ta nói: "Ngủ trưa quen mắt, ăn vặt quen mồm", hoặc ca dao có câu "Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa/ Sang đâu đến kẻ say sưa tối ngày". Ngủ trưa ở đây không phải nói về giấc ngủ ban trưa mà là ngủ "trưa trờ trưa trật" mới dậy. Còn "ngủ ngày" là đã ban ngày ban mặt, trong lúc thiên hạ đi làm, đi học, mỗi người mỗi việc thì có kẻ lại lăn ra giường nằm ngủ - đúng là "Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt".

Tiếng Việt giàu đẹp: Vì sao gọi là ngủ nướng? - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Hễ bất kỳ ai dù lý do gì, một khi đã đến giờ thức dậy nhưng vẫn còn nấn ná trên giường, ngủ tiếp với khoảng thời gian không dài thì bị gọi là "ngủ nướng"; tức là: "Ngủ thêm chút nữa sau khi đã dậy" - theo Việt Nam tự điển (1970).

Với từ "ngủ nướng", ta ngạc nhiên và không hiểu tại sao từ "nướng" lại xuất hiện trong trường hợp này?

Trước hết, vấn đề đặt ra là cần tìm hiểu nghĩa của từ nướng. "Nướng: Thui, đốt sơ qua" ("Từ điển Việt - Bồ - La", 1651), "Để bên lửa mà làm cho chín" ("Đại Nam quấc âm tự vị", 1895), "Để trên than lửa cho chín: Nướng chả, nướng bánh đa. Nghĩa bóng: Đốt hết, tiêu hết: Bao nhiêu tiền của đem nướng vào sòng bạc hết" (Việt Nam tự điển, 1931)… Trải qua năm tháng, đến nay ta vẫn hiểu nướng theo nghĩa này; vậy rõ ràng không thể dùng để giải thích cho từ "ngủ nướng".

Do đó, chúng ta chỉ còn cách phải suy luận là khảo sát về trạng thái, động tác ngủ mà tìm ra "mẫu số chung" của cách tạo cụm từ. Thí dụ, "ngủ gà" là ngủ không say, không sâu, mắt không nhắm kín như con gà; "ngủ gật" là ngồi mà ngủ, cái đầu gật xuống; "ngủ nhè" là nói về trẻ em quấy khóc/ khóc nhè khi đi vào giấc ngủ; "ngủ lang" thì bản thân từ "lang" còn có nghĩa lang chạ, lang thang, từ chỗ này chỗ khác không nhất định nên không chỉ được hiểu là ngủ nơi nào đó không phải nhà của mình mà còn: "Nói đàn ông, đàn bà có nhà mà đi ngủ bạ chỗ khác: Gái có chồng đi ngủ lang" (Việt Nam tự điển, 1931)…

TIN LIÊN QUAN

Từ các dẫn chứng này, ta thấy từ kế tiếp sau từ "ngủ" đã giải thích rõ nghĩa của cụm từ đó. Như vậy, ta suy luận rằng ban đầu người ta gọi "ngủ náng", và "nướng" chính là do từ "náng" mà ra? Căn cứ vào "Từ điển đối chiếu từ địa phương" (NXB Giáo Dục, 1999), ta biết được như sau: "Náng (Nam): 1. Chồng, xấp, xếp: Giấy xếp thành từng náng. 2. Giang tay: Đo mấy náng tay; Náng (Trung): Nướng: Náng koai (nướng khoai); Náng (Nam): Ngáng, cản, chặn: Náng cửa cho chặt; Náng cây (Nam): Chạc cây: Cây náng ba". Rõ ràng với các nghĩa này, ta cũng không thể dùng từ "náng" để giải thích cho "nướng"/ ngủ nướng.

Theo chúng tôi, "nướng" chính từ "nán" mà ra, bởi xét nghĩa của từ này hoàn toàn phù hợp với động thái ngủ nướng, là buổi sáng sau khi đã thức dậy nhưng ai đó vẫn còn nằm trên gường, ngủ thêm chút ít nữa trong khoảng thời gian ngắn. Cách ngủ này đích thị ngủ nán/ ngủ rán/ ngủ rốn mà nghĩa của từ nán là: "Rốn, gắng ở lại một lúc: Ngồi nán lại; ở nán lại" ("Việt Nam tự điển", 1970), "Ở lại thêm một ít thời gian ở một nơi nào đó khi đáng lẽ phải rời đi. Nán lại ít hôm để chờ tin. Ngồi nán thêm ít phút. Nán chờ anh ta về" ("Từ điển tiếng Việt", 1988).

Lập luận từ "nướng" do "nán" mà ra, xét ra hợp lý, thế nhưng ta giải thích làm sao khi bản thân từ nán có phải "kỵ húy", kiêng kỵ gì đâu mà phải nói trại thành nướng? Hơn nữa, ta cũng không tìm thấy sự biến âm tương tự từ "nán" thành "nướng".

Vậy giải thích ra làm sao? Chịu. Không ai có thể lý giải vì sao "nướng" choàng vai bá cổ với "ngủ", dù vẫn hiểu ngủ nướng chính là ngủ nán. Thiết nghĩ, không riêng người Việt mà bất kỳ dân tộc nào cũng có cách nói không theo chuẩn mực, quy định thông thường mà còn có ngoại lệ nữa. Với chúng ta, có thể "ngủ nướng" là một thí dụ.

Tin liên quan

Tiếng Việt giàu đẹp: Hũ mắm treo đầu giàn

Tiếng Việt giàu đẹp: Hũ mắm treo đầu giàn

Trong tiếng Việt, có những câu ngụ ý về chuyện gì đó, được sử dụng bằng vài cụm từ khác nhau, thí dụ "hũ mắm treo giàn/ treo đầu giường"…

Tiếng Việt giàu đẹp: Ăn, xơi, thời, thụ

Trước hết cần điểm lại từ ăn.

Tiếng Việt giàu đẹp: Phải duyên, phải gió, phải lời…

Trong "Truyện Kiều", ta thấy từ "phải" được sử dụng cả thảy 57 lần.

nhà văn kim lân Tiếng Việt giàu đẹp ngủ nướng truyện ngắn "Vợ nhặt"
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo