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Tiếp lửa truyền thống từ nhân chứng lịch sử

Vân Nhi

(NLĐO) - Ngày hội Văn hóa - Văn nghệ tại xã Bà Điểm tái hiện ký ức hào hùng qua triển lãm, giao lưu nhân chứng lịch sử và nhiều hoạt động ý nghĩa.

Tối 26-6, tại Trường THCS Bùi Văn Thủ, UBND xã Bà Điểm tổ chức Ngày hội Văn hóa - Văn nghệ với chủ đề “Tiếp nối truyền thống - Tự hào Thành phố mang tên Bác”, hướng tới nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước và TPHCM.

Chương trình được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5-2026), 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 – 5.6.2026) và đặc biệt là 50 năm Ngày TPHCM vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 – 2.7.2026).

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Tiết mục “Giai điệu tự hào - Việt Nam thịnh vượng sáng ngời” do Đội Văn nghệ Trường THCS Nguyễn Văn Bứa biểu diễn tại chương trình.

Phát biểu khai mạc, bà Trần Thúy Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND xã Bà Điểm, cho biết: “Đây là dịp để mỗi người dân Thành phố cùng nhìn lại chặng đường vẻ vang đã qua, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần năng động, sáng tạo, nghĩa tình để xây dựng Thành phố ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển”.

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Bà Trần Thúy Hương chia sẻ Ngày hội là dịp giáo dục truyền thống và lan tỏa niềm tự hào về Thành phố mang tên Bác.

Ngày hội gồm nhiều hoạt động ý nghĩa như triển lãm chuyên đề “Hồ Chí Minh - Khát vọng độc lập và sức mạnh Việt Nam”, Ngày Sách và Văn hóa đọc, giao lưu nhân chứng lịch sử, các chương trình văn hóa - văn nghệ và chiếu phim phục vụ nhân dân.

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Đáng chú ý, triển lãm giới thiệu 60 hình ảnh, tư liệu tiêu biểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Bà Hương nhấn mạnh: “Xã Bà Điểm tự hào là vùng đất 18 thôn Vườn Trầu giàu truyền thống cách mạng; là nơi từng che chở, nuôi giấu nhiều cán bộ cách mạng; nơi khởi nguồn cho những quyết sách lịch sử của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6”.

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Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu với các nhân chứng lịch sử từng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Chia sẻ tại chương trình, đại úy Dương Văn Đực - người trực tiếp tham gia Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - xúc động nhớ lại: “Khi đó, chúng tôi vào trận với một tinh thần quyết tử, không ai nghĩ đến sự sống chết của cá nhân mà chỉ nghĩ đến độc lập, tự do của dân tộc”.

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Ông Dương Văn Đực cho biết nhiều đồng đội đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. “Chúng tôi hy sinh, chịu đựng gian khổ không phải để trở thành anh hùng, mà đơn giản vì tình yêu Tổ quốc”- ông Đực nói.

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Những câu chuyện từ các nhân chứng lịch sử thu hút sự quan tâm và chăm chú lắng nghe của đông đảo học sinh.

Gửi gắm đến thế hệ trẻ hôm nay, ông Đực nhắn nhủ: “Thời của các bác là cầm súng ra trận để giữ nước, còn thời của các cháu là cầm bút, lấy tri thức để đưa đất nước đi lên. Hãy học tập thật tốt, rèn luyện đạo đức thật nghiêm và sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội”.

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Ông Lê Văn Tèo xúc động kể lại thời khắc chứng kiến lá cờ Tổ quốc tung bay tại Sân bay Tân Sơn Nhất sau ngày thống nhất đất nước.

Trong khi đó, ông Lê Văn Tèo - người từng chiến đấu trên chiến trường miền Nam và tham gia tiếp quản Sân bay Tân Sơn Nhất sau ngày 30-4-1975, cho biết thế hệ của ông luôn tự hào vì đã dành trọn thanh xuân cho Tổ quốc. “Tuổi trẻ của chúng tôi tuy gửi lại nơi khói lửa chiến tranh, nhưng đổi lại, chúng tôi đã được sống một tuổi trẻ có ý nghĩa nhất, được cống hiến trọn vẹn cho Tổ quốc”, ông Tèo chia sẻ.

Nhắc lại thời khắc tiếp quản Sân bay Tân Sơn Nhất, ông Tèo bày tỏ: “Nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay tại sân bay, tôi hiểu rằng sức mạnh của lòng yêu nước và khát vọng độc lập của toàn dân tộc Việt Nam đã chiến thắng”.

Không chỉ ôn lại truyền thống cách mạng qua những câu chuyện của các nhân chứng lịch sử, chương trình còn tôn vinh những doanh nhân, đơn vị đang góp sức phát triển quê hương bằng tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến. 

Đại diện các doanh nghiệp địa phương đã chia sẻ về hành trình đồng hành cùng công tác an sinh xã hội, đồng thời trao tặng nhiều nguồn lực thiết thực cho địa phương, góp phần lan tỏa tinh thần "uống nước nhớ nguồn" và chung tay xây dựng xã Bà Điểm ngày càng phát triển.

Dịp này, các đơn vị đồng hành cũng trao nhiều nguồn lực an sinh cho địa phương. Công ty H-Gas Hồng Mộc ủng hộ 50 triệu đồng cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và 50 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) hỗ trợ an sinh xã hội cho xã Bà Điểm với số tiền 300 triệu đồng. Quỹ từ thiện xã hội Trí Đức thuộc Công ty TNHH TMDV Phát Tiến cũng ủng hộ gần 500 triệu đồng để khởi công công trình phụ tại Trường THCS Phan Công Hớn .

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