Tiếp nối sứ mệnh gần dân (*): Mở ra trang mới nhiều triển vọng

Tháng 3-2024, HĐND TP HCM thông qua Nghị quyết 11 về việc thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp trên địa bàn.



Đồng thuận, thống nhất cao

Theo Nghị quyết 11, từ ngày 1-4, TP HCM tinh gọn các tổ chức dưới phường, xã, thị trấn từ 25.377 còn 4.861; tinh giản nhân sự từ 64.293 người còn 43.749 người. Cùng với đó, giảm quy mô số hộ gia đình của mỗi khu phố, ấp còn 500 đối với phường, thị trấn và 350 đối với xã.

Ông Trần Đăng Khoa - Chủ tịch UBND phường 1, quận Bình Thạnh - nhìn nhận việc sắp xếp khu phố, ấp giúp giảm đáng kể bộ máy tổ chức, đồng thời nâng cao chất lượng người hoạt động không chuyên trách của khu phố. Ông Khoa cho hay khi tiến hành sắp xếp, phường 1 đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến người dân và nhận được sự đồng thuận cao.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên theo dõi thông tin sắp xếp khu phố mới ở phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức .Ảnh: NGUYỄN PHAN

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi dự lễ công bố Nghị quyết 11 tại xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ

Để khu phố, ấp mới hoạt động hiệu quả, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo - Bí thư Đảng ủy phường 9, quận Phú Nhuận - cho rằng nên nhất quán quan điểm cách quản lý không thể như trước đây và việc điều hành phải phát huy hiệu lực, hiệu quả. Mỗi khu phố cần ổn định về mặt tổ chức, quy chế hoạt động và phân công công việc 5 thành viên một cách bài bản, rõ ràng.

"Trước hết, 5 người trong ban điều hành khu phố mới phải giữ tinh thần đoàn kết, thống nhất như 5 ngón tay trong 1 bàn tay để cùng mang lại tiến trình hoạt động tốt nhất cho khu phố mình" - bà Thảo ví von.

Ông Phạm Xuân Khánh - Bí thư Đảng ủy phường Tân Định, quận 1 - nhận xét mô hình này theo quy định chung không mới nhưng với cách thức tổ chức và hoạt động tại đô thị hiện nay thì ít nhiều có thay đổi. Thời gian đầu, vướng mắc, lúng túng trong quá trình vận hành hoạt động của các khu phố mới là khó tránh. Phường Tân Định sẽ nghiên cứu vận dụng những mô hình, cách làm hay để các chi bộ, khu phố, chi đoàn, chi hội mới yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng tình, ông Lê Thế Phi - Chủ tịch UBND xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ - nhìn nhận sau khi sắp xếp, hoạt động tại các ấp ít nhiều gặp một số vấn đề, như: lực lượng mỏng, trụ sở nhiều ấp phải dùng chung, cơ sở vật chất chưa đủ. Để khắc phục, ông Phi cho biết Đảng ủy - UBND xã sẽ kịp thời nhận diện, xử lý những phát sinh. Trước hết là trang bị cơ sở vật chất; tiếp tục bổ sung, kiện toàn lực lượng công an bán chuyên trách, ấp đội trưởng. Cùng với đó, tránh làm xáo trộn và ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm, sinh hoạt của người dân.

Cống hiến nhiều hơn

Bí thư Quận ủy quận 3 Nguyễn Thanh Xuân đánh giá việc tổ chức lễ công bố Nghị quyết 11 của HĐND TP HCM là một sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu bước ngoặt về tinh gọn bộ máy chính quyền cấp xã, phường, thị trấn. Thực hiện nghị quyết này, quận 3 sắp xếp 63 khu phố thành 112 khu phố mới.

"Việc sắp xếp khu phố sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hành chính cấp cơ sở, hướng đến mục tiêu xây dựng khu phố gần dân, sát dân, tinh gọn bộ máy phường" - bà Xuân nhìn nhận.

Theo Bí thư Quận ủy quận 3, đây cũng chính là bước khởi đầu cho công tác sắp xếp các phường trên địa bàn quận giai đoạn 2023 - 2025 để phù hợp thực tiễn, đáp ứng xu hướng phát triển. Thời gian tới, quận tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu tường tận ý nghĩa việc sắp xếp. Đồng thời, quan tâm hướng dẫn các khu phố giải quyết kịp thời mọi lúng túng ban đầu.

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, cho biết đến nay, địa phương này đã cơ bản hoàn thành các nội dung sắp xếp khu phố theo quy định của trung ương và TP HCM. Toàn TP Thủ Đức từ 199 khu phố cũ lập nên 644 khu phố mới.

Ông Hoàng Tùng tin tưởng với tinh thần vượt khó, bằng uy tín, kinh nghiệm, tinh thần nhiệt huyết và luôn dấn thân vì sự nghiệp chung, các nhân sự ở ban điều hành khu phố mới sẽ nhanh chóng thích ứng, đưa hoạt động của khu phố đi vào ổn định và hiệu quả, đáp ứng sự mong mỏi, kỳ vọng của người dân, tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển.

"TP Thủ Đức sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong việc xây dựng khu phố an toàn, mỗi khu phố có ít nhất một mô hình hoạt động hiệu quả. Qua đó, góp phần thiết thực kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước" - ông Hoàng Tùng kỳ vọng.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm

Về phía những "nhân vật chính", đề cập công việc tới đây của khu phố mới, ông Nguyễn Quốc Việt - Trưởng khu phố 6, phường Tân Định, quận 1 - thừa nhận có ít nhiều bỡ ngỡ. Song, đội ngũ cán bộ khu phố và người dân phường Tân Định sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Chung quyết tâm, ông Lê Tấn Phong - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp An Nghĩa 2, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ - cho rằng bằng sự nỗ lực sẽ đưa hoạt động của ấp đáp ứng các yêu cầu, là cánh tay kết nối giữa chính quyền với người dân. Bản thân ông cũng như ban điều hành ấp mới sẽ cố gắng nhiều hơn với công tác vận động quần chúng, tích cực tham gia và đi đầu trong những phong trào thi đua yêu nước do xã, ấp phát động; từng bước góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người dân.

Trong khi đó, bà Đặng Thị Loan - Bí thư Chi bộ khu phố 6, phường 10, quận 3 - tâm sự công việc của một bí thư chi bộ khu phố hiện không đơn giản; chế độ, chính sách và phụ cấp cũng không đáng kể, chủ yếu làm vì tinh thần cống hiến. Tuy nhiên, với niềm tin vào sự hiệu quả của mô hình cùng mong mỏi đóng góp cho cộng đồng thì mọi việc không có gì là không thể.

"Việc sắp xếp lại các khu phố, ấp là chủ trương của nhà nước, chúng tôi hết sức đồng thuận. Chúng tôi sẽ cố gắng tuyên truyền để người dân hiểu và ủng hộ. Sau sáp nhập, chắc chắn sẽ có những vấn đề mới cần làm quen nên việc cố gắng trau dồi kiến thức để cống hiến được nhiều hơn là điều dĩ nhiên" - bà Loan quả quyết.

"Chúng tôi nguyện đem hết tâm sức và trí tuệ, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; quyết tâm cùng địa phương chung tay xây dựng hệ thống chính trị cơ sở cũng như chăm lo đời sống nhân dân, phát huy vai trò làm chủ của người dân" - ông Phan Minh Nghĩa - Bí thư Chi bộ khu phố 29, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức - bày tỏ.

Nhiều phần việc đã xong Trong 22 quận, huyện và TP Thủ Đức, quận 12 là một trong những địa phương tổ chức lễ công bố Nghị quyết 11/2024 của HĐND TP HCM và ra mắt khu phố mới sớm nhất. Buổi lễ tổ chức ngày 1-4, đúng thời điểm Nghị quyết 11 có hiệu lực. Ông Phan Minh Nghĩa - Bí thư Chi bộ khu phố 29, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức - khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ Sau đó, lần lượt các địa phương đã tiến hành công bố Nghị quyết 11. TP Thủ Đức và các quận, huyện chọn một phường, xã, thị trấn làm điểm. Tại mỗi nơi đều có sự tham dự của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP HCM. Đến nay, các địa phương đã thực hiện xong phần công bố Nghị quyết 11, đang chuẩn bị những đầu việc để tổ chức hội nghị tổng kết công tác sắp xếp khu phố, ấp; tổ dân phố, tổ nhân dân và tôn vinh, tri ân, khen thưởng các cá nhân tham gia hoạt động khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân. Hội nghị này là dịp tổng kết, đánh giá công tác sắp xếp khu phố, ấp; tổ dân phố, tổ nhân dân nhằm rút ra những mặt làm được để tiếp tục phát huy; khắc phục những hạn chế, tồn tại; đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của khu phố, ấp mới.