Khánh Hòa: 24 giờ tới lũ rút chậm, đã có 8 người chết, mất tích, 19 người bị thương

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khánh Hòa: 24 giờ tới lũ rút chậm, đã có 8 người chết, mất tích, 19 người bị thương

Tin, ảnh: Kỳ Nam

(NLĐO)- Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Cái Nha Trang và nhiều sông suối khác vẫn giữ ở mức báo động 3, lũ rút chậm

Chiều 17-11, UBND tỉnh Khánh Hòa thông tin mưa lớn kéo dài khiến tình trạng sạt lở tại các đèo Khánh Sơn và Khánh Lê (tỉnh Khánh Hòa) gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thống kê ban đầu đã có 7 người chết, 1 người mất tích và 19 người bị thương.

Tại đèo Khánh Sơn, đoạn qua xã Cam An bất ngờ đổ sập, cuốn theo một lán trại có 10 người đang trú mưa, trong đó 3 người bị vùi lấp. Lực lượng cứu hộ xuyên đêm đào bới, tìm thấy 2 nạn nhân, trong đó một người đã tử vong và một người bị thương nặng. Một người khác vẫn đang mất tích.

Tại đèo Khánh Lê, vụ sạt lở nghiêm trọng trúng xe khách chở 32 người. Lực lượng chức năng xác nhận 4 người chết tại chỗ, 2 trường hợp kẹt sâu dưới lớp đất đá đã lấy được thi thể. Ngoài ra, có 18 người bị thương8 người xây xát nhẹ.

Khánh Hòa: 24 giờ tới lũ rút chậm, đã có 8 người chết, mất tích, 19 người bị thương - Ảnh 1.

Hiện trên đèo Khánh Sơn vẫn còn 1 người mất tích

Trên sông Cái Nha Trang, lũ tiếp tục xuống chậm và đạt đỉnh vào lúc 13 giờ với mức 12,24m. Tính từ 14 giờ ngày 17-11, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Cái Nha Trang và nhiều sông suối khác vẫn giữ ở mức báo động 3. Dung tích 64 hồ chứa trên địa bàn tỉnh đã đạt 90% thiết kế, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn.

Khánh Hòa: 24 giờ tới lũ rút chậm, đã có 8 người chết, mất tích, 19 người bị thương - Ảnh 2.

Tây Nha Trang chìm trong nước lũ

Khánh Hòa: 24 giờ tới lũ rút chậm, đã có 8 người chết, mất tích, 19 người bị thương - Ảnh 3.

Khu vực phía tây (Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hiệp cũ) phường Tây Nha Trang ngập nặng

Trước tình hình nguy cấp, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thành lập 4 đoàn công tác, do các phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo cứu hộ và hỗ trợ người dân; vào bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân vụ xe khách, yêu cầu ngành y tế tập trung tối đa lực lượng cứu chữa.

Khánh Hòa: 24 giờ tới lũ rút chậm, đã có 8 người chết, mất tích, 19 người bị thương - Ảnh 4.

Vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê khiến 6 người chết, 19 người bị thương

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, sau khi kiểm tra thực tế, đánh giá đây là vụ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng, làm 6 người tử vong và 19 người bị thương; đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương ứng cứu của các lực lượng chức năng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ mất mát và đề nghị chính quyền các cấp tổ chức thăm hỏi, chia sẻ, hỗ trợ đối với các gia đình có người bị nạn; lực lượng y tế nỗ lực hết mình cứu chữa cho những người bị thương, nhất là người bị thương nặng qua cơn nguy kịch.

Tin liên quan

Khánh Hòa: Sạt lở nghiêm trọng trên đèo Khánh Lê và Khánh Sơn, ít nhất 6 người chết

(NLĐO) - Khối đất đá sạt lở trên đèo Khánh Lê đã rơi trúng vào một xe khách chở 32 người; trong đó có 6 người tử vong, 13 người khác bị thương

Vụ sạt lở đèo làm 6 người chết, 19 người bị thương: Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương cứu hộ, cứu nạn

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ có công điện 218 ngày 16-11 về khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở đất tại đèo Khánh Lê thuộc xã Nam Vĩnh Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê khiến 6 người chết, 16 người bị thương

(NLĐO)- Chính quyền tỉnh Khánh Hòa đang có mặt tại hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê để chỉ đạo công tác cứu nạn và khắc phục

tỉnh Khánh Hòa mưa lớn kéo dài người bị thương ngập nặng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo