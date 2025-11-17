Khánh Hòa: 24 giờ tới lũ rút chậm, đã có 8 người chết, mất tích, 19 người bị thương

Chiều 17-11, UBND tỉnh Khánh Hòa thông tin mưa lớn kéo dài khiến tình trạng sạt lở tại các đèo Khánh Sơn và Khánh Lê (tỉnh Khánh Hòa) gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thống kê ban đầu đã có 7 người chết, 1 người mất tích và 19 người bị thương.

Tại đèo Khánh Sơn, đoạn qua xã Cam An bất ngờ đổ sập, cuốn theo một lán trại có 10 người đang trú mưa, trong đó 3 người bị vùi lấp. Lực lượng cứu hộ xuyên đêm đào bới, tìm thấy 2 nạn nhân, trong đó một người đã tử vong và một người bị thương nặng. Một người khác vẫn đang mất tích.

Tại đèo Khánh Lê, vụ sạt lở nghiêm trọng trúng xe khách chở 32 người. Lực lượng chức năng xác nhận 4 người chết tại chỗ, 2 trường hợp kẹt sâu dưới lớp đất đá đã lấy được thi thể. Ngoài ra, có 18 người bị thương và 8 người xây xát nhẹ.

Hiện trên đèo Khánh Sơn vẫn còn 1 người mất tích

Trên sông Cái Nha Trang, lũ tiếp tục xuống chậm và đạt đỉnh vào lúc 13 giờ với mức 12,24m. Tính từ 14 giờ ngày 17-11, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Cái Nha Trang và nhiều sông suối khác vẫn giữ ở mức báo động 3. Dung tích 64 hồ chứa trên địa bàn tỉnh đã đạt 90% thiết kế, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn.

Tây Nha Trang chìm trong nước lũ

Khu vực phía tây (Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hiệp cũ) phường Tây Nha Trang ngập nặng

Trước tình hình nguy cấp, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thành lập 4 đoàn công tác, do các phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo cứu hộ và hỗ trợ người dân; vào bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân vụ xe khách, yêu cầu ngành y tế tập trung tối đa lực lượng cứu chữa.

Vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê khiến 6 người chết, 19 người bị thương

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, sau khi kiểm tra thực tế, đánh giá đây là vụ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng, làm 6 người tử vong và 19 người bị thương; đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương ứng cứu của các lực lượng chức năng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ mất mát và đề nghị chính quyền các cấp tổ chức thăm hỏi, chia sẻ, hỗ trợ đối với các gia đình có người bị nạn; lực lượng y tế nỗ lực hết mình cứu chữa cho những người bị thương, nhất là người bị thương nặng qua cơn nguy kịch.