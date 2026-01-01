Tiếp tục kiến nghị gỡ khó cho 100 dự án tại TPHCM

Khó xác định giá đất cụ thể
Theo UBND TPHCM, trong quá trình triển khai, thực hiện công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố (Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và TPHCM) còn khoảng 100 hồ sơ thuộc trường hợp áp dụng theo điều 63 Nghị định 102/2024.
Do thời điểm xác định giá đất cụ thể trong quá khứ (trước Luật Đất đai năm 2013), thời gian quá lâu nên gặp rất nhiều khó khăn trong thu thập các thông tin cũ làm cơ sở để tổ chức xác định giá đất cụ thể và hầu như không thể thực hiện được.
Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực về đất đai, giảm bức xúc cho người dân và doanh nghiệp, từ đầu năm 2025, UBND TPHCM đã có văn bản báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).
Đến tháng 9-2025, UBND TPHCM tiếp tục có công văn gửi Phó Thủ tướng Chính Phủ Trần Hồng Hà cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, gỡ khó vấn đề này.
Bảo đảm hài hòa lợi ích
Mới đây, trong công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường về góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục kiến nghị.
Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị cho phép áp dụng bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành năm 2015.
Bên cạnh đó, người sử dụng đất phải nộp bổ sung đối với thời gian chưa tính tiền sử dụng đất được tính bằng mức thu 3,6%/năm tính trên số tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định hiện hành.
Cách tính này sẽ đảm bảo phù hợp với giá thị trường, hài hòa lợi ích giữa nhà nước với nhà đầu tư, không gây thất thoát ngân sách thành phố, không phát sinh thiệt hại, lãng phí nguồn lực đất đai, không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, người dân.
Qua đó, góp phần sớm đưa các dự án đi vào hoàn thiện đúng theo quy hoạch đã được phê duyệt, bổ sung quỹ nhà ở cho đối tượng có nhu cầu và đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho người sử dụng đất.
Trường hợp nghị định quy định về giá đất tại thời điểm xác định giá chưa quy định hệ số điều chỉnh giá đất thì áp dụng các phương pháp xác định giá đất cụ thể để xác định hệ số điều chỉnh giá đất.
UBND TP HCM cho biết, sự bế tắc trong công tác tổ chức xác định giá đất cụ thể đã trở thành điểm nghẽn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói riêng cũng như quá trình phát triển đô thị trên địa bàn cả nước nói chung. Đến nay có hàng trăm dự án bất động sản trên địa bàn thành phố đang trong tình trạng đóng băng hoặc tạm dừng thủ tục pháp lý tiếp theo do công tác tổ chức xác định giá đất cụ thể kéo dài. Điều này kéo theo hệ lụy là các dự án không thể triển khai đúng kế hoạch, diện mạo đô thị kém tươi sáng, thiếu nguồn hàng ra thị trường…
Bình luận (0)