Pháp luật

Tiếp tục xác minh, thẩm định giá tài sản của bà Trương Mỹ Lan

Linh Thái

(NLĐO) - Công tác này nhằm phục vụ thi hành án trong vụ án do bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm thực hiện.

Ngày 20-8, Thi hành án dân sự (THADS) TP HCM đã thông tin về kết quả thực hiện đợt chi trả thứ 3 trong vụ án bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm thực hiện.

Theo cơ quan này, tổng số tiền đã thu được trong quá trình tổ chức thi hành án trước đó là khoảng 7.400 tỉ đồng, gồm hơn 1.461 tỉ đồng do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thu giữ và hơn 6.000 tỉ đồng do THADS TP HCM trực tiếp tổ chức thi hành thu được.

Từ số tiền thu được, ngày 25-6-2025 và 15-7-2025, THADS TP HCM tiến hành chi trả đợt 1 với tổng số tiền 7.250,9 tỉ đồng cho 41.441 trái chủ, tương ứng tỷ lệ 24,81% tổng số tiền thu hành án. Tiếp đó, ngày 17-7-2025, cơ quan này triển khai đợt chi trả thứ 2 với số tiền 696,45 tỉ đồng cho 41.441 trái chủ đủ điều kiện (tỷ lệ 2,45%).

Đến ngày 15-8-2025, THADS TP HCM tiếp tục thực hiện các khoản chi trả bổ sung đối với các trái chủ thuộc đợt 1 và đợt 2 sau khi hoàn tất cập nhật thông tin tài khoản. Sau hai đợt chi trả, cơ quan thi hành án tiếp tục xử lý tài sản và thu thêm được 376,12 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng TP HCM đang tiếp tục xác minh, thẩm định giá tài sản của bà Trương Mỹ Lan - Ảnh 1.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại toà

Từ nguồn tiền bổ sung này, ngày 20-8-2025, THADS TP HCM thực hiện đợt chi trả thứ 3 cho 42.141 trái chủ, với tỉ lệ 1,25% trên số tiền được thi hành án còn lại. Đối với 967 trái chủ chưa cung cấp thông tin tài khoản, THADS TP HCM đã thực hiện gửi tiết kiệm số tiền được thi hành án theo quy định.

Cũng trong đợt chi trả lần thứ 3, cơ quan thi hành án tạm thời chưa thu phí thi hành án do nhận được kiến nghị xin miễn phí từ nhiều trái chủ và đã báo cáo, xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền. Khi có phản hồi chính thức, cơ quan thi hành án sẽ thông báo tới các trái chủ.

Hiện nay, THADS TP HCM đang tiếp tục xác minh, đo vẽ, thẩm định giá đối với các tài sản mà bản án trước đó xác định thuộc bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ thi hành án liên quan, đồng thời yêu cầu Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) chuyển số tiền bị phong tỏa theo các bản án sơ thẩm và phúc thẩm. Khi việc xử lý tài sản và chuyển tiền hoàn tất, cơ quan thi hành án sẽ tiếp tục chi trả cho các trái chủ trong các đợt tiếp theo.

THADS TP HCM cũng đề nghị người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không truy cập vào các link không chính thống và thường xuyên theo dõi thông tin tại các kênh chính thức để tránh bị lợi dụng hoặc tiếp cận thông tin sai lệch. Cơ quan thi hành án khẳng định đang tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thi hành bản án, bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của các trái chủ.

Tin liên quan

TP HCM: Cán bộ thi hành án không được uống rượu bia trong giờ làm việc, kể cả nghỉ trưa

TP HCM: Cán bộ thi hành án không được uống rượu bia trong giờ làm việc, kể cả nghỉ trưa

(NLĐO) - Tại TP HCM, cán bộ thi hành án được yêu cầu không uống rượu bia trong giờ làm việc để đảm bảo kỷ luật công vụ.

Thi hành án dân sự TP HCM đổi tên, tổ chức lại hệ thống 19 phòng khu vực

(NLĐO) - Ngày 2-7, cơ quan thi hành án dân sự (THADS) TP HCM chính thức thông tin về việc đổi tên và cơ cấu tổ chức theo mô hình mới.

"Bước ngoặt" chuyển đổi số của ngành thi hành án TP HCM

(NLĐO) - “Bước ngoặt” này gắn liền với việc thi thành án cho 43.000 trái chủ vụ án Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng đồng phạm.

Trương Mỹ Lan THADS TP HCM
Lên đầu Top

