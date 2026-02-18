HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tiếp tục xử lý vi phạm nồng độ cồn từ 10 giờ mùng 2 Tết

Anh Vũ - Cao Nguyên

(NLĐO) - 10 giờ sáng nay, CSGT TPHCM tiếp tục ra quân xử lý tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi lái xe

Trao đổi với Báo Người Lao Động, đại diện một số đơn vị thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết sẽ tiếp tục đo nồng độ cồn vào ngày mùng 2 Tết (ngày 18-2). Thời gian bắt đầu từ 10 giờ đến 24 giờ, thậm chí đến 6 giờ sáng hôm sau.

Tiếp tục xử lý vi phạm nồng độ cồn từ 10 giờ mùng 2 Tết 2026 - Ảnh 1.

Đội CSGT Rạch Chiếc thực hiện đo nồng độ cồn

Theo cảnh sát, công tác tuần tra, kiểm soát được tổ chức khép kín địa bàn, tăng cường vào các khung giờ dễ phát sinh vi phạm; việc kiểm tra, xử lý được thực hiện nghiêm minh, đúng quy định pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Bên cạnh đó, sử dụng hiệu quả các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ như máy đo nồng độ cồn, xử lý vi phạm khách quan, minh bạch; kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở trực tiếp tại cơ sở, vận động người dân tuyệt đối chấp hành nguyên tắc "Đã uống rượu, bia – không lái xe".

Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TPHCM) cho biết trong ngày mùng 1 Tết, đơn vị đã phát hiện 37 người dân vi phạm nồng độ cồn. Trong khi đó, Đội CSGT An Sương vào đêm giao thừa vào mùng 1 Tết đã xử lý 61 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Theo Phòng CSGT, những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, ghi nhận vẫn còn tình trạng người dân lái xe tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu, bia.

"Tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu người điều khiển phương tiện chủ quan, vi phạm quy định về nồng độ cồn. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình và cộng đồng bằng việc chấp hành nghiêm pháp luật khi tham gia giao thông, đặc biệt trong những ngày Tết và thời gian sau Tết" - đại diện Phòng CSGT nói.

* Sáng 18-2 (mùng 2 Tết), tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng CSGT tỉnh đang tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đắk Lắk xử lý vi phạm nồng độ cồn khi lái xe ngày Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk ra quân xử lý vi phạm về nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng CSGT tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện và xử lý 29 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra trong những ngày tiếp theo để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Đội Điều lệnh của Phòng Công tác chính trị sẽ thường xuyên phối hợp với các tổ tuần tra, kiểm soát của Phòng CSGT thực hiện nhiệm vụ trong đợt cao điểm kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn.

Khi phát hiện cán bộ, chiến sĩ vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, ngoài việc bị xử lý hành chính theo pháp luật, Đội Điều lệnh sẽ lập biên bản để xử lý nghiêm theo quy định của Ngành Công an với tinh thần "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ".


nồng độ cồn tai nạn giao thông vi phạm nồng độ cồn Tết nguyên đán đo nồng độ cồn
