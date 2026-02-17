HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Ra quân mùng 1 Tết, CSGT phát hiện 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Trong ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 17-2, tức mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết trên toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 41 người. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ năm 2025, giảm 21 vụ, giảm 8 người chết, giảm 10 người bị thương.

Ra quân vào mùng 1 Tết, CSGT phát hiện 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn - Ảnh 1.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với các tài xế. Ảnh: Cục CSGT

Trong cùng ngày, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 6.129 trường hợp vi phạm; tạm giữ 31 xe ô tô, 1.751 xe máy, 85 phương tiện khác; tước 147 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 1.083 trường hợp. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 1.570 trường hợp; vi phạm về tốc độ 1.417 trường hợp; chở quá số người quy định 16 trường hợp; đón, trả khách không đúng nơi quy định 21 trường hợp…

Theo Cục CSGT, trong quá trình ra quân xử lý chuyên đề nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong một khung giờ nhất định từ 10 giờ đến 14 giờ ngày 17-2, lực lượng CSGT công an 34/34 địa phương đã kiểm soát 36.735 lượt phương tiện (203 xe khách, 597 xe tải, 8.713 xe con, 26.452 xe mô tô, 770 xe thô sơ và phương tiện khác); phát hiện, lập biên bản xử lý 809 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (2 xe khách, 28 xe con, 758 xe mô tô, 21 xe thô sơ và phương tiện khác).

Cùng với đó, lực lượng chức năng xử lý một số hành vi khác liên quan như: Không có giấy phép lái xe 220 trường hợp; không có đăng ký xe 176 trường hợp…; tạm giữ 809 phương tiện và 63 giấy phép lái xe.

Cục CSGT cho biết đã chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc từ 10 giờ sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện từ 19 giờ đến 23 giờ cùng ngày.

Tin liên quan

Sáng Mùng 1 Tết, Gia Lai xử lý 7 “ma men” vi phạm nồng độ cồn

Sáng Mùng 1 Tết, Gia Lai xử lý 7 “ma men” vi phạm nồng độ cồn

(NLĐO) – Ra quân cao điểm dịp Tết Bính Ngọ 2026, lực lượng CSGT Gia Lai phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ngay sáng Mùng 1 Tết.

CLIP: Bất ngờ kết quả kiểm tra nồng độ cồn ở Cà Mau mùng 1 Tết

(NLĐO) – Ngoài kiểm tra nồng độ cồn mùng 1 Tết, lực lượng CSGT còn kết hợp xử lý các hành vi vi phạm khác như chạy xe quá tốc độ, đi không đúng làn đường

Vi phạm nồng độ cồn, tài xế ngồi trong xe hút thuốc, thách thức CSGT

(NLĐO) - Vi phạm nồng độ cồn, tài xế ngồi trong xe hút thuốc, lớn tiếng thách thức lực lượng CSGT làm nhiệm vụ.

vi phạm giao thông nồng độ cồn CSGT Tết
