Thời sự Chính trị

Tiếp xúc ứng cử viên ĐBQH và HĐND TPHCM: Công nhân nói tiền lương chỉ đủ sống, không có tích luỹ

Thanh Thảo

(NLĐO) - TPHCM có hơn 5 triệu công nhân lao động, đóng góp rất quan trọng cho sự phát triển của thành phố. Song đời sống của họ còn gặp nhiều khó khăn

Tại buổi tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND TPHCM vào tối 9-3, nhiều anh chị em công nhân lao động tại phường Tân Đông Hiệp đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cũng như các kiến nghị liên quan đến đời sống, việc làm của họ.

Kỳ vọng đời sống người lao động tốt hơn

Buổi tiếp xúc bắt đầu từ 19 giờ 30 phút, vừa kịp thời gian anh chị em công nhân tan ca, nhiều người vẫn còn khoác trên mình bộ đồng phục công ty, dù trải qua một ngày làm việc mệt nhọc, nhưng ai nấy đều rất chăm chú lắng nghe các chương trình hành động của ĐBQH và ĐB HĐND TPHCM.

Ứng viên Đại biểu Quốc hội đau lòng khi tiền lương công nhân chỉ đủ sống, chưa có tích luỹ - Ảnh 1.

Hơn 200 cử tri là công nhân lao động có mặt tại buổi tiếp xúc cử tri

Công nhân Huỳnh Văn Dũng, Công ty TNHH Cự Hùng 2, bày tỏ sự tin tưởng khi đất nước phát triển, đời sống người lao động sẽ thay đổi, chế độ, phúc lợi cũng tốt hơn. 

"Tôi đến đây với mong muốn hiểu hơn về các ứng cử viên để ngày 15-3 tới đây bầu ra những người có phẩm chất, đạo đức, đóng góp vào đời sống, việc làm cho người lao động, đặc biệt lao động xa quê" - anh Dũng chia sẻ. 

Ứng viên Đại biểu Quốc hội đau lòng khi tiền lương công nhân chỉ đủ sống, chưa có tích luỹ - Ảnh 2.

Chị Tuyền (ngồi giữa) tan ca lúc 19 giờ vội đến dự buổi tiếp xúc cử tri

Công nhân Nguyễn Băng Tuyền, Công ty TNHH gỗ An Việt, cho biết vừa tan ca lúc 19 giờ là vội chạy qua để kịp dự buổi tiếp xúc cử tri. "Tôi đến đây với kỳ vọng về các ứng cử viên khi trúng cử ĐBQH, ĐB HĐND TPHCM quan tâm đến việc tăng lương, vì hiện nay tiền lương chỉ đủ sống, chưa có tích luỹ. Tôi cũng mong được giảm giờ làm để có nhiều thời gian dành cho bản thân, gia đình"- chị Tuyền chia sẻ.

Phát biểu trước hội nghị, đa phần anh chị em công nhân còn nêu các ý kiến xoay quanh việc kiểm soát giá cả; tạo điều kiện cho người lao động bị bệnh hiểm nghèo được hưởng chính sách BHYT tốt hơn, tạo điều kiện để người lao động được nghỉ phép để chăm sóc cha mẹ già bị bệnh, giảm tuổi nghỉ hưu đối với công nhân lao động...

Đặc biệt, sau khi Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập với TPHCM, người lao động cũng kỳ vọng các bệnh viện, trường học chất lượng cao ở TPHCM (cũ) sẽ có cơ sở 2, cơ sở 3 ở các địa phương để người lao động được tiếp cận những dịch vụ y tế, giáo dục hiện đại, tiên tiến. 

Ứng viên Đại biểu Quốc hội đau lòng khi tiền lương công nhân chỉ đủ sống, chưa có tích luỹ - Ảnh 3.

Cử tri nêu ý kiến

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến tập trung vào việc phát triển nhà ở xã hội đến đúng đối tượng, ngăn chặn tình trạng đầu cơ nhà ở xã hội, cải cách thủ tục hành chính, chính sách giải quyết việc làm cho lao động thất nghiệp...

Quan tâm đến đời sống công nhân 

Cam kết trước cử tri là công nhân lao động, ứng cử viên ĐBQH Tạ Văn Đẹp, Thiếu tướng- Phó Giám đốc Công an TPHCM, khẳng định dù trúng cử hay không trúng cử ĐBQH, ông vẫn sẽ dành nhiều thời gian tiếp xúc, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của công nhân.

Đặc biệt là những vấn đề nóng, bức xúc mà cử tri quan tâm, nhất là trong lĩnh vực Công an, BHXH, BHYT. Ông cũng ưu tiên các vấn đề trường lớp cho con công nhân lao động, nhà ở xã hội cho người lao động thu nhập thấp. 

Ứng viên Đại biểu Quốc hội đau lòng khi tiền lương công nhân chỉ đủ sống, chưa có tích luỹ - Ảnh 4.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM, cam kết xây dựng phường Tân Đông Hiệp trở thành "phường kiểu mẫu"

Trong lĩnh vực mình phụ trách, ông cam kết bảo đảm an ninh, an toàn cho công nhân trên địa bàn, đặc biệt là trên không gian mạng, hay tình trạng kẹt xe, tai nạn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm ma túy. 

Đối với phường Tân Đông Hiệp, Phó Giám đốc Công an TPHCM đặt ra mục tiêu chiến lược là xây dựng địa phương thành "Phường kiểu mẫu". Ông cam kết sẽ hành động ngay, để cùng địa phương thực hiện mục tiêu đến năm 2030: Xây dựng Tân Đông Hiệp trở thành phường không ma túy; tiến tới trở thành phường kiểu mẫu về an ninh trật tự của TPHCM. Mục tiêu này nhằm tạo ra một môi trường lành mạnh, an toàn nhất để bà con nhân dân yên tâm sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế.

Ứng viên Đại biểu Quốc hội đau lòng khi tiền lương công nhân chỉ đủ sống, chưa có tích luỹ - Ảnh 5.

Bà Trương Thị Bích Hạnh hỏi thăm đời sống, việc làm người lao động trước khi diễn ra buổi tiếp xúc cử tri

Trong khi đó, ứng cử viên ĐBQH Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam TPHCM, cho rằng bản thân bà có hơn 18 năm làm cán bộ Công đoàn nên hiểu được những khó khăn của anh chị em công nhân.

Theo bà Hạnh, TPHCM có đội ngũ công nhân lao động rất lớn mạnh, với hơn 5 triệu người, đây là lực lượng lao động rất quý giá, đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Tuy nhiên,  đời sống của người lao động còn gặp nhiều khó khăn, nhất là lao động xa quê.

Dù trúng cử hay không trúng cử, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam TPHCM cam kết rà soát, hoàn thiện chính sách để đời sống người lao động tốt hơn. Đặc biệt, quan tâm chính sách pháp luật liên quan đến đời sống người lao động, kiên trì những chính sách liên quan đến BHXH, chế độ làm thêm giờ, tiền lương. "Tiền lương đủ sống chưa đủ tích lũy, tôi thấy đau lòng về việc này. Do đó, cần phải đề xuất tăng lương cho người lao động"- bà Hạnh nói.

Bà Hạnh cho rằng, để làm tốt được vai trò của mình, hơn bao giờ hết phải lắng nghe ý kiến từ cử tri, do đó cần có kênh để giữ mối quan hệ này. "Dù có trở thành ĐBQH hay không, thì với vai trò Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam TPHCM, tôi có điều kiện thuận lợi để nói tiếng nói của người dân, công nhân lao động, làm hết tinh thần trách nhiệm nhằm đóng góp cho sự phát triển của thành phố"- bà Hạnh khẳng định.

Ứng viên Đại biểu Quốc hội đau lòng khi tiền lương công nhân chỉ đủ sống, chưa có tích luỹ - Ảnh 6.

Ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM Võ Anh Tuấn

Là người con sinh và lớn lên ở mảnh đất Tân Đông Hiệp, ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM Võ Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND TPHCM cam kết sẽ mang lại những điều tốt đẹp nhất cho phường Tân Đông Hiệp. Trong đó, tích cực, chủ động thực hiện 2 chức năng quan trọng là quyết định và giám sát, đặc biệt là những điểm nghẽn như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường. Đặc biệt là thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri. 

"Tôi sẽ đặt mình vào hoàn cảnh của người dân, công nhân, doanh nghiệp để thấu hiểu"- ông Tuấn nói; đồng thời cho biết mục tiêu của ông là chấn chỉnh những dự án tự phát, tiếp tục quan tâm đầu tư các dự án hạ tầng giao thông, các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao...

Ứng viên Đại biểu Quốc hội đau lòng khi tiền lương công nhân chỉ đủ sống, chưa có tích luỹ - Ảnh 7.

Ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM Lê Thị Mai Thi trình bày chương trình hành động

Ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM Lê Thị Mai Thi, Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND phường Tân Đông Hiệp, cũng cam kết với vai trò người đứng đầu địa phương, bà sẽ quan tâm giám sát chế độ tiền lương, BHXH, đồng thời chỉ đạo MTTQ phường và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm khu nhà trọ văn minh, an toàn. Nâng cao an sinh xã hội, hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tạo nhiều sân chơi, sinh hoạt cộng đồng, kêu gọi chủ đầu tư xây nhà ở xã hội....

Ứng viên Đại biểu Quốc hội đau lòng khi tiền lương công nhân chỉ đủ sống, chưa có tích luỹ - Ảnh 8.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên ĐBQH đã tặng 35 phần quà đến anh chị em công nhân có hoàn cảnh khó khăn


