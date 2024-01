Tiết kiệm cả trăm triệu đồng cho ca bệnh suýt đột quỵ

Chị V. thỉnh thoảng đau đầu nhẹ chóng mặt với triệu chứng rất mơ hồ, đi khám tổng quát không tìm ra bệnh.



Qua chương trình chụp 1.000 ca MRI miễn phí tại S.I.S Đà Nẵng (thuộc hệ thống S.I.S Cần Thơ) với hệ thống máy MRI 3 Tesla, các bác sĩ phát hiện chị có túi phình động mạch cảnh trong bên phải đoạn động mạch mắt.

Người phụ nữ được tiết kiệm cả trăm triệu đồng sau khi được đặt coil túi phình não

TS-BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện S.I.S Cần Thơ, cho biết đây là trường hợp túi phình khá điển hình, cổ khá rộng, có thể can thiệp đặt coil phòng đột quỵ. Chị V. được đặt 2 coil đơn thuần bít kín túi phình, tiết kiệm được chi phí khoảng 100 triệu đồng so với nhiều phương pháp can thiệp khác.

Theo chị V., trước khi được đặt coil, chị được nhiều số bác sĩ tại Đà Nẵng tư vấn đặt stent chuyển dòng với chi phí lên đến 200 triệu đồng.

"Đa số các trường hợp phình mạch máu não hiếm khi có triệu chứng, trừ khi túi phình to gây chèn ép thần kinh. Khi ấy người bệnh có triệu chứng như đau đầu, sụp mi mắt, co giật động kinh, khi lơ mơ, hôn mê do khả năng túi phình đã vỡ. Việc điều trị đôi khi là không còn khả thi cho dù có mọi công nghệ máy móc hiện đại hay bác sĩ giỏi"- bác sĩ Cường khuyến cáo.