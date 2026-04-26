Tiết kiệm năng lượng kiểu Nhật Bản

Hành động này nhằm chống lại cái nóng oi bức và chi phí năng lượng tăng cao do cuộc xung đột ở Trung Đông.

Lấy cảm hứng từ sáng kiến tiết kiệm năng lượng Cool Biz được Bộ Môi trường Nhật Bản khởi xướng năm 2005, trong đó khuyến khích công chức bỏ cà vạt và áo khoác, chính quyền Tokyo hy vọng biện pháp này sẽ giảm sự phụ thuộc vào máy điều hòa không khí ở các công sở. Một quan chức chính quyền thành phố, người lần đầu tiên mặc quần soóc đến văn phòng, nói với tờ Yomiuri Shimbun rằng ông cảm thấy thoải mái và tin rằng điều này sẽ giúp cải thiện hiệu quả công việc. Tại Tokyo, một số nhân viên nhà nước đã bắt đầu thay đổi trang phục theo lời kêu gọi mới, song song với việc Nhật Bản bắt đầu kích hoạt hệ thống cảnh báo say nắng. Thống đốc Tokyo, Yuriko Koike, người từng là Bộ trưởng Môi trường và đứng sau chiến dịch Cool Biz cách đây 2 thập kỷ, nói với các phóng viên: "Chúng tôi khuyến khích trang phục thoải mái, dễ chịu, bao gồm các loại áo thun, giày thể thao và tùy thuộc vào trách nhiệm công việc, có thể cả quần soóc".

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản và các quốc gia châu Á khác đang ngày càng lo ngại về những tác động kinh tế của cuộc xung đột ở Trung Đông, vốn làm tắc nghẽn huyết mạch dầu mỏ quan trọng là eo biển Hormuz và ảnh hưởng đến nhiều quốc gia sản xuất dầu mỏ, khiến giá dầu tăng cao và đe dọa thiếu hụt năng lượng. Nhật Bản nghèo tài nguyên, đặc biệt dễ bị tổn thương nếu xung đột kéo dài. Hiện nước này nhập khẩu 90% dầu mỏ từ Trung Đông, phần lớn đi qua eo biển Hormuz. 20% khí đốt nước này sử dụng cũng phụ thuộc vào tuyến đường đang bị tắc nghẽn. Nhật Bản đã sử dụng đến nguồn dự trữ dầu chiến lược. Theo truyền thông địa phương ngày 24-4, nước này dự tính giải phóng thêm lượng dầu đủ dùng trong 20 ngày nữa kể từ ngày 1-5, đồng thời nhập khẩu dầu từ các nhà cung cấp không sử dụng eo biển Hormuz.

Nhiều quốc gia châu Á khác cũng khuyến khích các biện pháp tiết kiệm năng lượng như cho phép làm việc tại nhà hoặc giảm thời gian làm việc trong tuần. Tại TP Seoul - Hàn Quốc, chính quyền đã kêu gọi người dân đi bộ hoặc đi xe đạp trong các hành trình ngắn.



