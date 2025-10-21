Tiết lộ chế độ ăn tốt nhất cho "chuyện ấy"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tiết lộ chế độ ăn tốt nhất cho "chuyện ấy"

Thu Anh

(NLĐO) - Một chế độ ăn đang được ca ngợi là tốt cho tim mạch, chuyển hóa có thể cũng là liều thuốc tốt cho chức năng sàn chậu và "chuyện ấy".

Viết trên tạp chí y học Frontiers in Nutrition, nhóm nghiên cứu của Bệnh viện Bắc Kinh - Viện Hàn lâm Khoa học Y khoa Trung Quốc cho biết chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp giảm đến 31% nguy cơ gặp phải những rối loạn trong "chuyện ấy".

Các tác giả đã phân tích dữ liệu của hàng triệu người - chủ yếu từ Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á - được thu thập bởi 31 nghiên cứu trước đây.

Tiết lộ chế độ ăn tốt nhất cho "chuyện ấy" - Ảnh 1.

Chế độ ăn Địa Trung Hải đem lại lợi ích cho "chuyện ấy" - Ảnh minh họa: NEWS-MEDICAL

Tổng cộng 5 chế độ ăn đã được xét đến: Chế độ ăn Địa Trung Hải, chế độ ăn DASH, chế độ ăn dựa trên thực vật lành mạnh, chế độ ăn chống viêm và chế độ ăn gây viêm.

Trong đó, chế độ ăn Địa Trung Hải đòi hỏi tiêu thụ nhiều trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, hạt và dầu ô liu nguyên chất; tiêu thụ vừa phải cá và gia cầm; hạn chế thịt đỏ, đồ ngọt và thực phẩm chế biến sẵn.

Chế độ ăn DASH được thiết kế cho bệnh nhân cao huyết áp, tập trung vào việc giảm đáng kể lượng natri (muối), tăng cường thực phẩm giàu kali, canxi và magiê. Ăn nhiều rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và sữa, hạn chế thực phẩm giàu chất béo bão hòa, cholesterol và đồ ngọt.

Chế độ ăn dựa trên thực vật lành mạnh khuyến khích tiêu thụ nhiều ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau, các loại hạt, hạn chế thực phẩm thực vật kém lành mạnh (như khoai tây chiên, nước ngọt có đường, ngũ cốc tinh chế) và thực phẩm động vật.

Chế độ ăn chống viêm tập trung vào thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và axit béo omega-3: Tăng cường rau lá xanh, quả mọng, cá béo (như cá hồi, cá mòi, cá trích...), gia vị tốt như nghệ, gừng, tỏi..., hạn chế thực phẩm gây viêm.

Chế độ ăn gây viêm là chế độ ăn giàu thịt đỏ và thịt chế biến, ngũ cốc tinh chế (bánh mì trắng, mì ống, cơm trắng), đồ ngọt, thức uống có đường, và chất béo bão hòa/chất béo chuyển hóa.

Kết quả cho thấy các chế độ ăn có tính chống viêm mạnh mẽ gồm chế độ ăn Địa Trung Hải, DASH và chế độ ăn chống viêm. Các chế độ ăn này đều giúp cải thiện chức năng tình dục và sàn chậu, bao gồm chứng tiểu không tự chủ.

Trong đó, chế độ ăn Địa Trung Hải có lợi cho chức năng tình dục nhất và cũng có lợi cho cả sàn chậu, nhờ giúp cải thiện chức năng mạch máu và giảm viêm mạn tính cực kỳ hiệu quả.

Còn chế độ ăn DASH có lợi thế lớn nhất đối với người cần kiểm soát chức năng bàng quang, giúp hạn chế tiểu không tự chủ.

Chế độ ăn dựa trên thực vật không tác động đáng kể đến các chức năng trên, dù là tốt hay xấu.

Còn chế độ ăn gây viêm làm tăng nguy cơ mắc chứng tiểu/đại tiện không tự chủ, có thể do gây ra viêm nhiễm và các vấn đề về chuyển hóa.

Một số nghiên cứu trước đây cho thấy kiểu ăn có hại này cũng đem lại bất lợi cho hệ thống sinh sản, bao gồm ảnh hưởng đến "chuyện ấy" lẫn làm tăng nguy cơ vô sinh - hiếm muộn.

Tin liên quan

Bác sĩ chỉ rõ sai lầm khiến nhiều cặp đôi bỏ lỡ cơ hội có con

Bác sĩ chỉ rõ sai lầm khiến nhiều cặp đôi bỏ lỡ cơ hội có con

(NLĐO) - Nhiều cặp vợ chồng bỏ lỡ “thời điểm vàng” thụ thai vì hiểu lầm chỉ cần quan hệ đúng ngày rụng trứng là đủ, trong khi thực tế không phải vậy.

Hỗ trợ 1.000 liều thuốc miễn phí cho bệnh nhân hiếm muộn

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Bệnh viện Hùng Vương (TP HCM) triển khai chương trình tri ân đặc biệt

Người chồng "nhận án vô sinh", 2 tháng sau vỡ òa vì vợ mang thai tự nhiên

(NLĐO) - Sau 3 năm hiếm muộn vì chồng bị “vô sinh không rõ nguyên nhân”, cặp vợ chồng bất ngờ đón tin vui mang thai tự nhiên.

chế độ ăn rối loạn chức năng tình dục chế độ ăn Địa Trung Hải chuyện ấy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo