Tiết lộ tin điều tra của công an, cựu giám đốc ngân hàng ở TPHCM lãnh án tù

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Tiết lộ tin điều tra của công an, cựu giám đốc ngân hàng ở TPHCM lãnh án tù

Ý Linh

(NLĐO) - HĐXX nhận định hành vi của cựu giám đốc ngân hàng này đã trực tiếp xâm phạm đến hoạt động nghiệp vụ của cơ quan Nhà nước.

Ngày 22-4, TAND TPHCM tuyên án 2 năm tù đối với bị cáo Trần Hữu Cường (39 tuổi, quê Quảng Trị; cựu giám đốc Ngân hàng Đại chúng Việt Nam - PVcomBank, Chi nhánh Gò Vấp) về tội "Cố ý làm lộ bí mật công tác" theo điểm đ khoản 2 Điều 361 Bộ luật Hình sự.

Gửi công văn của công an cho khách hàng

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 8-2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM tiến hành xác minh tin báo tố giác tội phạm về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đối với đối tượng Nguyễn Văn Đang (cùng các đồng phạm thực hiện cho nhiều người vay tiền với lãi suất 0,5%/01 ngày, tương đương 182,5%/1 năm).

Ngày 21-7-2025, cơ quan điều tra gửi công văn đề nghị PVcomBank chi nhánh Gò Vấp hỗ trợ cung cấp thông tin tài khoản của Đang để phục vụ công tác làm rõ hành vi phạm pháp.

Tiết lộ tin điều tra của công an, cựu giám đốc ngân hàng ở TPHCM lãnh án tù - Ảnh 1.

Bị cáo tại toà

Thời điểm này, bị cáo Trần Hữu Cường đang giữ chức vụ giám đốc chi nhánh và có mối quan hệ quen biết với Vy Bảo Ngọc (vợ của Đang). Ngày 26-7-2025, trong quá trình duyệt hồ sơ vay vốn cho Ngọc, Cường phát hiện tài khoản của Đang đang bị công an xác minh nên đã nhắn tin qua Zalo cho Ngọc biết.

Đến ngày 28-7-2025, Cường chỉ đạo nhân viên cung cấp hình ảnh công văn của cơ quan công an rồi chuyển tiếp cho Ngọc qua ứng dụng Zalo. Sau khi nhận được thông tin từ Cường, Ngọc đã đưa cho chồng xem để tìm cách đối phó. 

Ngay lập tức, Nguyễn Văn Đang đã xóa toàn bộ dữ liệu liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong điện thoại di động nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho công tác điều tra của cơ quan chức năng.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Cường là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến hoạt động nghiệp vụ của cơ quan Nhà nước và gây ảnh hưởng xấu đến quá trình giải quyết vụ án của các cơ quan tiến hành tố tụng.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án tiền sự, quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải nên tòa đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi tuyên án.

Đối với Vy Bảo Ngọc và các nhân viên ngân hàng có liên quan, cơ quan điều tra xác định Ngọc không phải là người có chức vụ quyền hạn, còn các nhân viên chỉ thực hiện theo chỉ đạo mà không biết mục đích tư lợi của Cường nên không có căn cứ xử lý hình sự.

Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Cường 2 năm tù về tội "Cố ý làm lộ bí mật công tác".

VIDEO: Hồng Phượng nói muốn làm sáng tỏ các giấy tờ hộ tịch liên quan Hồng Loan

VIDEO: Hồng Phượng nói muốn làm sáng tỏ các giấy tờ hộ tịch liên quan Hồng Loan

(NLĐO) - Ca sĩ Hồng Phượng, cháu gái cố NSƯT Vũ Linh cho biết gia đình mong muốn giám định lại toàn bộ hồ sơ hộ tịch liên quan

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo