Thời sự Xã hội

Chuyện hiếm gặp giữa khu dân cư ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Một con vật quý hiếm từ rừng đi lạc vào khu dân cư, đã được người dân ở Quảng Trị chủ động bàn giao cho cơ quan chức năng để cứu hộ theo quy định.

- Ảnh 1.

Lực lượng kiểm lâm phối hợp chính quyền địa phương trong quá trình tiếp nhận

Ngày 27-12, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) cho biết đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Bố Trạch tiếp nhận một con khỉ vàng (Macaca mulatta) do UBND xã Hoàn Lão bàn giao.

Con khỉ vàng nói trên được ông Lê Thanh Hưng (trú tổ dân phố 5, xã Hoàn Lão) phát hiện khi bất ngờ đi lạc vào vườn nhà. Nhận thấy đây là động vật hoang dã, ông Hưng đã tạm thời giữ, chăm sóc và chủ động trình báo cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý, bàn giao theo đúng quy định của pháp luật.

- Ảnh 2.

Con khỉ được người dân xã Hoàn Lão phát hiện trong vườn nhà

Tại thời điểm tiếp nhận, khỉ vàng là con đực, nặng khoảng 6 kg, có biểu hiện suy nhược cơ thể và cần được chăm sóc y tế. Ngay sau đó, các bác sĩ thú y của Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiến hành kiểm tra sức khỏe ban đầu, đồng thời đưa con vật này vào khu cách ly để theo dõi, chăm sóc và phục hồi thể trạng.

Theo đại diện Trung tâm, trong thời gian tới, khỉ vàng sẽ được nuôi dưỡng, chăm sóc và tập luyện nhằm thích nghi dần với môi trường bán hoang dã. Khi sức khỏe ổn định và đủ khả năng sinh tồn độc lập, đơn vị sẽ xây dựng phương án tái thả về môi trường tự nhiên phù hợp, bảo đảm an toàn cho động vật cũng như cân bằng hệ sinh thái.

Theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ, khỉ vàng (Macaca mulatta) thuộc Phụ lục IIB – nhóm loài nguy cấp, quý, hiếm, bị hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã đi lạc cần kịp thời thông báo để được hướng dẫn xử lý đúng quy định, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học.


