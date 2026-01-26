HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

"Tiểu tam" lãnh 28 năm tù

Trần Thái

(NLĐO) - Bữa tiệc sinh nhật ngập ngụa ma túy đã hóa thành thảm án cũng đã bóc trần lối sống buông thả

Ngày 26-1, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Thị Mộng Quyền (26 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) mức án tổng hợp 28 năm tù cho ba tội danh. Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Văn Út (39 tuổi; quê tỉnh Đồng Tháp), lãnh án 8 năm tù.

Lối sống thác loạn của cặp "vợ hờ- chồng tạm"

Vụ án mạng xảy ra vào ngày 2-4-2024 đã bóc trần lối sống buông thả, thác loạn của bị cáo Quyền lẫn nạn nhân Lê Văn S.

Nội dung vụ án thể, dù Quyền và S. chung sống với nhau như vợ chồng từ đầu năm 2023 tại một phòng trọ ở huyện Bình Chánh (cũ) nhưng thực tế S. đang có vợ hợp pháp và con nhỏ.

Ngày 2-4-2024, Quyền đã 2 lần chuyển khoản tổng cộng 8,5 triệu đồng cho Nguyễn Văn Út để mua ma túy về "chiêu đãi" bạn bè (khoảng 3 người) nhân dịp sinh nhật S.

Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, sau khi sử dụng ma túy, Quyền thấy S. nhắn tin với người phụ nữ khác nên nảy sinh ghen tuông. Sau một hồi chửi bới và bị S. đánh, Quyền đã lấy con dao đuổi theo người tình. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nạn nhân đã tử vong do sốc mất máu cấp.

Kết quả giám định pháp y cho thấy trong máu và dạ dày của nạn nhân S. chứa "hỗn hợp" ma túy gồm: Methamphetamine, MDMA, Ketamine và Norketamine.

Liên quan vụ án, công an đã thu giữ tại hiện trường hơn 5g ma túy thể rắn là hỗn hợp phức tạp của nhiều loại ma túy khác nhau (bao gồm: Methamphetamine, MDMA, Ketamine và Nimetazepam). Quyền khai là "tài sản riêng" của S.

Kẻ bán má túy đầu thú

Ngày 30-7-2025, Nguyễn Văn Út đến Công an TPHCM đầu thú, thừa nhận đã bán 8,5 triệu đồng tiền ma túy cho Quyền trong ngày 2-4-2024.

Cơ quan điều tra xác định, thủ đoạn mua bán ma túy của các bị cáo rất tinh vi. Các đối tượng liên lạc qua Zalo, Telegram và thực hiện giao nhận hàng thông qua các đối tượng lạ mặt ngay khu dân cư. Út còn khai đã bán ma túy cho một người khác chưa rõ lai lịch, thu lợi bất chính khoảng 10 triệu đồng.

HĐXX nhận định hành vi của Phan Thị Mộng Quyền là đặc biệt nguy hiểm, mang tính chất côn đồ và xâm phạm trực tiếp đến tính mạng của người khác.

Tiểu tam Phan Thị Mộng Quyền lãnh 28 năm tù vì tội ác mạng và ma túy - Ảnh 1.

Lần lượt là Nguyễn Văn Út và Phan Thị Mộng Quyền tại toà

Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, tòa án tuyên phạt Phan Thị Mộng Quyền 18 năm tù về tội "Giết người", 2 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", 8 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Tổng hình phạt là 28 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Út bị tuyên phạt 8 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Phía gia đình nạn nhân S. yêu cầu bồi thường 280 triệu đồng chi phí mai táng và yêu cầu bị cáo phải cấp dưỡng cho con của S. mỗi tháng 5 triệu đồng cho đến khi cháu bé tròn 18 tuổi.

