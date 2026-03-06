Tiffany Bun phát hành MV "Yêu anh vạn kiếp" vào ngày 8-3, gửi thông điệp tích cực về tình yêu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Tiffany Bun phát hành MV "Yêu anh vạn kiếp" vào ngày 8-3, gửi thông điệp tích cực về tình yêu

Thùy Trang

(NLĐO)- Chọn đúng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 để ra mắt sản phẩm mới, ca sĩ Tiffany Bun mang món quà âm nhạc ý nghĩa dành tặng khán giả.

Tiffany Bun tham gia đường đua nhạc 8-3

Tiffany Bun phát hành MV "Yêu anh vạn kiếp" vào ngày 8-3, gửi thông điệp tích cực về tình yêu - Ảnh 1.

Tiffany Bun tham gia đường đua nhạc Việt dịp 8-3 với Yêu anh vạn kiếp

Ca khúc "Yêu anh vạn kiếp" (Love You 10,000) do Sing (Nguyễn Minh Thành) sáng tác và CM1X sản xuất, Tiffany Bun thể hiện. Bài hát mang màu sắc pop, pop dance kết hợp R&B với giai điệu tươi sáng, bắt tai và tràn đầy năng lượng.

Theo Tiffany Bun, bài hát kể câu chuyện về một tình yêu chân thành và bền bỉ, nơi lời hứa "yêu anh vạn kiếp" trở thành biểu tượng cho niềm tin vào sự gắn kết lâu dài. "Đây là ca khúc tôi rất yêu thích. Tôi mong khi khán giả nghe bài hát sẽ cảm nhận được năng lượng tích cực và những cảm xúc đẹp của tình yêu" – nữ ca sĩ chia sẻ. 

MV được thực hiện theo concept dance performance trên nền trắng tối giản. Phong cách hình ảnh trẻ trung cùng những động tác vũ đạo năng động góp phần tạo nên không gian tươi sáng, đúng với tinh thần ca khúc. 

Tiffany Bun là nghệ sĩ độc lập theo đuổi phong cách pop trẻ trung. Cô hướng đến việc mang đến những sản phẩm âm nhạc dễ nghe, giàu cảm xúc và có bản sắc riêng.

Tiffany Bun phát hành MV "Yêu anh vạn kiếp" vào ngày 8-3, gửi thông điệp tích cực về tình yêu - Ảnh 2.
Tiffany Bun phát hành MV "Yêu anh vạn kiếp" vào ngày 8-3, gửi thông điệp tích cực về tình yêu - Ảnh 3.
Tiffany Bun phát hành MV "Yêu anh vạn kiếp" vào ngày 8-3, gửi thông điệp tích cực về tình yêu - Ảnh 4.
Tiffany Bun phát hành MV "Yêu anh vạn kiếp" vào ngày 8-3, gửi thông điệp tích cực về tình yêu - Ảnh 5.
Tiffany Bun phát hành MV "Yêu anh vạn kiếp" vào ngày 8-3, gửi thông điệp tích cực về tình yêu - Ảnh 6.
Tiffany Bun phát hành MV "Yêu anh vạn kiếp" vào ngày 8-3, gửi thông điệp tích cực về tình yêu - Ảnh 7.

Ca khúc "Yêu anh vạn kiếp"của Tiffany Bun mang màu sắc pop, pop dance kết hợp R&B với giai điệu tươi sáng, bắt tai và tràn đầy năng lượng.

Việc lựa chọn ngày 8-3 – Ngày Quốc tế Phụ nữ – để ra mắt MV cũng mang ý nghĩa đặc biệt đối với nữ ca sĩ. Tiffany Bun cho biết cô muốn xem đây như một món quà âm nhạc dành tặng tất cả phụ nữ, đồng thời tôn vinh tình yêu và sự gắn kết trong cuộc sống. 

Theo cô, con số 8 còn tượng trưng cho sự vĩnh cửu, tạo nên sự liên kết thú vị với ý nghĩa "vạn kiếp" trong ca từ của bài hát.

Tiffany Bun với khát khao cống hiến 

Tiffany Bun là ca sĩ – nghệ sĩ độc lập người Việt đang theo đuổi phong cách âm nhạc pop, pop dance và R&B với màu sắc trẻ trung, tươi sáng. Với định hướng xây dựng hình ảnh nghệ sĩ năng động và giàu năng lượng tích cực, Tiffany Bun từng bước khẳng định cá tính riêng thông qua các dự án âm nhạc mang dấu ấn cá nhân. 

Tiffany Bun phát hành MV "Yêu anh vạn kiếp" vào ngày 8-3, gửi thông điệp tích cực về tình yêu - Ảnh 8.
Tiffany Bun phát hành MV "Yêu anh vạn kiếp" vào ngày 8-3, gửi thông điệp tích cực về tình yêu - Ảnh 9.
Tiffany Bun phát hành MV "Yêu anh vạn kiếp" vào ngày 8-3, gửi thông điệp tích cực về tình yêu - Ảnh 10.
Tiffany Bun phát hành MV "Yêu anh vạn kiếp" vào ngày 8-3, gửi thông điệp tích cực về tình yêu - Ảnh 11.
Tiffany Bun phát hành MV "Yêu anh vạn kiếp" vào ngày 8-3, gửi thông điệp tích cực về tình yêu - Ảnh 12.

Với Tiffany Bun,  âm nhạc không chỉ là phương tiện thể hiện cảm xúc cá nhân mà còn là cách lan tỏa năng lượng tích cực đến người nghe.

Tiffany Bun chú trọng sự kết hợp giữa âm nhạc và hình ảnh. Cô lựa chọn những giai điệu dễ nghe, bắt tai, đồng thời đầu tư vào phần hình ảnh để tạo nên những sản phẩm giải trí hiện đại, phù hợp với thị hiếu khán giả trẻ. Theo nữ ca sĩ, âm nhạc không chỉ là phương tiện thể hiện cảm xúc cá nhân mà còn là cách lan tỏa năng lượng tích cực đến người nghe.

Phong cách âm nhạc của Tiffany Bun mang ảnh hưởng từ dòng pop đương đại kết hợp pop dance và R&B. Các ca khúc thường có giai điệu tươi sáng, tiết tấu sôi động nhưng vẫn giữ được yếu tố cảm xúc trong ca từ. Thông qua âm nhạc, cô hướng đến những câu chuyện về tình yêu, sự lạc quan và những cảm xúc đời thường gần gũi.

Tiffany Bun luôn biết cách chủ động

Bên cạnh âm nhạc, Tiffany Bun cũng quan tâm đến yếu tố hình ảnh trong mỗi dự án. Cô thường lựa chọn những concept trẻ trung, hiện đại, kết hợp cùng vũ đạo và phong cách trình diễn năng động nhằm tạo nên tổng thể hài hòa giữa phần nghe và phần nhìn.

Tiffany Bun phát hành MV "Yêu anh vạn kiếp" vào ngày 8-3, gửi thông điệp tích cực về tình yêu - Ảnh 13.
Tiffany Bun phát hành MV "Yêu anh vạn kiếp" vào ngày 8-3, gửi thông điệp tích cực về tình yêu - Ảnh 14.
Tiffany Bun phát hành MV "Yêu anh vạn kiếp" vào ngày 8-3, gửi thông điệp tích cực về tình yêu - Ảnh 15.
Tiffany Bun phát hành MV "Yêu anh vạn kiếp" vào ngày 8-3, gửi thông điệp tích cực về tình yêu - Ảnh 16.
Tiffany Bun phát hành MV "Yêu anh vạn kiếp" vào ngày 8-3, gửi thông điệp tích cực về tình yêu - Ảnh 17.
Tiffany Bun phát hành MV "Yêu anh vạn kiếp" vào ngày 8-3, gửi thông điệp tích cực về tình yêu - Ảnh 18.
Tiffany Bun phát hành MV "Yêu anh vạn kiếp" vào ngày 8-3, gửi thông điệp tích cực về tình yêu - Ảnh 19.
Tiffany Bun phát hành MV "Yêu anh vạn kiếp" vào ngày 8-3, gửi thông điệp tích cực về tình yêu - Ảnh 20.

Ca sĩ Tiffany Bun sẽ phát hành MV "Yêu Anh Vạn Kiếp" vào lúc 19 giờ ngày 8-3-2026 trên YouTube và các nền tảng nhạc số.

Với định hướng hoạt động độc lập, Tiffany Bun cho biết cô mong muốn có thể chủ động sáng tạo và thử nghiệm nhiều ý tưởng mới trong âm nhạc. Mỗi sản phẩm được xem như một bước tiến trong hành trình xây dựng bản sắc riêng của mình.

Trong thời gian tới, Tiffany Bun dự định tiếp tục phát hành thêm nhiều sản phẩm âm nhạc mới, đồng thời mở rộng hợp tác với các nhạc sĩ và nhà sản xuất trẻ. 

Nữ ca sĩ hy vọng sẽ mang đến cho khán giả những ca khúc dễ nghe, giàu cảm xúc và tràn đầy năng lượng tích cực, đúng với tinh thần mà cô theo đuổi trong con đường nghệ thuật.


Tin liên quan

Tiffany Bun - giấc mơ âm nhạc sau một thập kỷ

Tiffany Bun - giấc mơ âm nhạc sau một thập kỷ

(NLĐO) - Tiffany Bun và hành trình trở lại sau 10 năm, giấc mơ âm nhạc chưa bao giờ tắt.

Tiffany Bun ca sĩ Tiffany Bun khát vọng của Tiffany Bun âm nhạc của Tiffany Bun
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo