Tiffany Bun phát hành MV "Yêu anh vạn kiếp" vào ngày 8-3, gửi thông điệp tích cực về tình yêu

Tiffany Bun tham gia đường đua nhạc Việt dịp 8-3 với Yêu anh vạn kiếp

Ca khúc "Yêu anh vạn kiếp" (Love You 10,000) do Sing (Nguyễn Minh Thành) sáng tác và CM1X sản xuất, Tiffany Bun thể hiện. Bài hát mang màu sắc pop, pop dance kết hợp R&B với giai điệu tươi sáng, bắt tai và tràn đầy năng lượng.

Theo Tiffany Bun, bài hát kể câu chuyện về một tình yêu chân thành và bền bỉ, nơi lời hứa "yêu anh vạn kiếp" trở thành biểu tượng cho niềm tin vào sự gắn kết lâu dài. "Đây là ca khúc tôi rất yêu thích. Tôi mong khi khán giả nghe bài hát sẽ cảm nhận được năng lượng tích cực và những cảm xúc đẹp của tình yêu" – nữ ca sĩ chia sẻ.

MV được thực hiện theo concept dance performance trên nền trắng tối giản. Phong cách hình ảnh trẻ trung cùng những động tác vũ đạo năng động góp phần tạo nên không gian tươi sáng, đúng với tinh thần ca khúc.

Tiffany Bun là nghệ sĩ độc lập theo đuổi phong cách pop trẻ trung. Cô hướng đến việc mang đến những sản phẩm âm nhạc dễ nghe, giàu cảm xúc và có bản sắc riêng.

Việc lựa chọn ngày 8-3 – Ngày Quốc tế Phụ nữ – để ra mắt MV cũng mang ý nghĩa đặc biệt đối với nữ ca sĩ. Tiffany Bun cho biết cô muốn xem đây như một món quà âm nhạc dành tặng tất cả phụ nữ, đồng thời tôn vinh tình yêu và sự gắn kết trong cuộc sống.

Theo cô, con số 8 còn tượng trưng cho sự vĩnh cửu, tạo nên sự liên kết thú vị với ý nghĩa "vạn kiếp" trong ca từ của bài hát.

Tiffany Bun với khát khao cống hiến

Tiffany Bun là ca sĩ – nghệ sĩ độc lập người Việt đang theo đuổi phong cách âm nhạc pop, pop dance và R&B với màu sắc trẻ trung, tươi sáng. Với định hướng xây dựng hình ảnh nghệ sĩ năng động và giàu năng lượng tích cực, Tiffany Bun từng bước khẳng định cá tính riêng thông qua các dự án âm nhạc mang dấu ấn cá nhân.

Với Tiffany Bun, âm nhạc không chỉ là phương tiện thể hiện cảm xúc cá nhân mà còn là cách lan tỏa năng lượng tích cực đến người nghe.

Tiffany Bun chú trọng sự kết hợp giữa âm nhạc và hình ảnh. Cô lựa chọn những giai điệu dễ nghe, bắt tai, đồng thời đầu tư vào phần hình ảnh để tạo nên những sản phẩm giải trí hiện đại, phù hợp với thị hiếu khán giả trẻ. Theo nữ ca sĩ, âm nhạc không chỉ là phương tiện thể hiện cảm xúc cá nhân mà còn là cách lan tỏa năng lượng tích cực đến người nghe.

Phong cách âm nhạc của Tiffany Bun mang ảnh hưởng từ dòng pop đương đại kết hợp pop dance và R&B. Các ca khúc thường có giai điệu tươi sáng, tiết tấu sôi động nhưng vẫn giữ được yếu tố cảm xúc trong ca từ. Thông qua âm nhạc, cô hướng đến những câu chuyện về tình yêu, sự lạc quan và những cảm xúc đời thường gần gũi.

Tiffany Bun luôn biết cách chủ động

Bên cạnh âm nhạc, Tiffany Bun cũng quan tâm đến yếu tố hình ảnh trong mỗi dự án. Cô thường lựa chọn những concept trẻ trung, hiện đại, kết hợp cùng vũ đạo và phong cách trình diễn năng động nhằm tạo nên tổng thể hài hòa giữa phần nghe và phần nhìn.

Ca sĩ Tiffany Bun sẽ phát hành MV "Yêu Anh Vạn Kiếp" vào lúc 19 giờ ngày 8-3-2026 trên YouTube và các nền tảng nhạc số.

Với định hướng hoạt động độc lập, Tiffany Bun cho biết cô mong muốn có thể chủ động sáng tạo và thử nghiệm nhiều ý tưởng mới trong âm nhạc. Mỗi sản phẩm được xem như một bước tiến trong hành trình xây dựng bản sắc riêng của mình.

Trong thời gian tới, Tiffany Bun dự định tiếp tục phát hành thêm nhiều sản phẩm âm nhạc mới, đồng thời mở rộng hợp tác với các nhạc sĩ và nhà sản xuất trẻ.

Nữ ca sĩ hy vọng sẽ mang đến cho khán giả những ca khúc dễ nghe, giàu cảm xúc và tràn đầy năng lượng tích cực, đúng với tinh thần mà cô theo đuổi trong con đường nghệ thuật.



