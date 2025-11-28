TikTok muốn thành lập 3 công ty tại IFC TP HCM

Ngày 28-11, trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, bà Chanida Klyphun, Tổng Giám đốc TikTok khu vực Đông Nam Á, đã gặp và chào xã giao Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được.

Cuộc gặp đề cập cơ chế hợp tác chiến lược, đặc biệt là việc hỗ trợ các sáng kiến của thành phố liên quan Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) và phát triển các doanh nghiệp số.

Chủ tịch UBND TPHCM ghi nhận những đóng góp tích cực của TikTok qua nhiều hoạt động thiết thực như: hỗ trợ lan tỏa hình ảnh văn hóa, du lịch và tiềm năng đổi mới sáng tạo của TPHCM; tổ chức các chương trình đào tạo kỹ năng kinh tế số, hỗ trợ hàng triệu nhà bán hàng SME và các dự án OCOP của địa phương trong việc tiếp cận thị trường toàn cầu.

TikTok đã đầu tư gần 5 tỉ USD sau 7 năm hoạt động tại Việt Nam. Nền tảng này đang sở hữu 45 triệu người mua hàng và đã tạo ra tổng giá trị giao dịch hàng hóa mỗi năm xấp xỉ 10 tỉ USD.

Hệ sinh thái TikTok góp phần tạo sinh kế cho hơn 6 triệu cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời đã đóng góp hơn 4.000 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước, thể hiện cam kết lâu dài và trách nhiệm xã hội đối với Việt Nam.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (giữa) và bà Chanida Klyphun, Tổng Giám đốc TikTok khu vực Đông Nam Á (thứ 5 từ trái qua) tại buổi gặp

Trước tiềm năng tăng trưởng vượt bậc, TikTok đang cân nhắc phương án chuyển 3 dịch vụ từ nhà cung cấp xuyên biên giới (off-shore) thành nội địa (on-shore) tại IFC TPHCM.

TikTok dự kiến sẽ nộp hồ sơ xin phép thành lập 3 công ty tại IFC để triển khai các hoạt động trên, gồm: dịch vụ logistic với quy mô 1-2 tỉ đơn hàng/năm; dịch vụ thanh toán số TikTok Payment cho 45 triệu khách hàng sẵn có của TikTok tại Việt Nam và dịch vụ thương mại số với quy mô hơn 10 tỉ USD tổng giá trị giao dịch mỗi năm.

TikTok bày tỏ mong muốn lãnh đạo TPHCM quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các thủ tục cấp phép được xem xét nhanh chóng, qua đó, các công ty mới có thể đi vào hoạt động ngay trong năm 2026.

Chủ tịch UBND TPHCM rất hoan nghênh và tán thành đề xuất của TikTok về thành lập các công ty tại TP HCM; cam kết sẽ hỗ trợ hoàn thành thủ tục đầu tư sớm nhất theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, người đứng đầu chính quyền TPHCM cũng mong muốn TikTok xem xét đặt trụ sở hoạt động tại IFC TPHCM.