Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu kiểm tra chuyên ngành tập trung vào vấn đề nhạy cảm, bức xúc

UBND TP HCM vừa có văn bản gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu về việc tăng cường công tác kiểm tra chuyên ngành trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo giao thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố; chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm mục 1 phần I Chỉ thị 01/2025 của Chủ tịch UBND thành phố về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu các sở, ban, ngành; các xã, phường, đặc khu tăng cường công tác kiểm tra chuyên ngành

Công tác kiểm tra chuyên ngành phải đảm bảo thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định 217/2025 về hoạt động kiểm tra chuyên ngành; chú trọng nội dung tăng cường công tác kiểm tra trực tuyến, từ xa dựa trên dữ liệu điện tử.

Trường hợp vụ việc có nội dung phức tạp, có thể yêu cầu hoặc đề nghị Thanh tra thành phố tiến hành thanh tra. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì kiến nghị khởi tố và chuyển hồ sơ vụ việc, tài liệu liên quan đến cơ quan điều tra.

Nội dung kiểm tra chuyên ngành phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các vấn đề gây bức xúc, nóng, nhạy cảm, các lĩnh vực có nguy cơ dễ phát sinh hành vi vi phạm.