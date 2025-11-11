HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu kiểm tra chuyên ngành tập trung vào vấn đề nhạy cảm, bức xúc

PHAN ANH

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu các sở, ban, ngành; các xã, phường, đặc khu tăng cường công tác kiểm tra chuyên ngành có trọng tâm, trọng điểm

UBND TP HCM vừa có văn bản gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu về việc tăng cường công tác kiểm tra chuyên ngành trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo giao thủ  trưởng các sở, ban, ngành thành phố; chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm mục 1 phần I Chỉ thị 01/2025 của Chủ tịch UBND thành phố về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu kiểm tra chuyên ngành tập trung vào vấn đề nhạy cảm, bức xúc - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu các sở, ban, ngành; các xã, phường, đặc khu tăng cường công tác kiểm tra chuyên ngành

Công tác kiểm tra chuyên ngành phải đảm bảo thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định 217/2025 về hoạt động kiểm tra chuyên ngành; chú trọng nội dung tăng cường công tác kiểm tra trực tuyến, từ xa dựa trên dữ liệu điện tử. 

Trường hợp vụ việc có nội dung phức tạp, có thể yêu cầu hoặc đề nghị Thanh tra thành phố tiến hành thanh tra. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì kiến nghị khởi tố và chuyển hồ sơ vụ việc, tài liệu liên quan đến cơ quan điều tra.

Nội dung kiểm tra chuyên ngành phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các vấn đề gây bức xúc, nóng, nhạy cảm, các lĩnh vực có nguy cơ dễ phát sinh hành vi vi phạm.

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu tăng cường kiểm soát về cung, cầu và xác định các nguyên nhân tăng giá vật liệu xây dựng.

Chủ tịch UBND TP HCM: Giải phóng mặt bằng ì ạch, người đứng đầu xã, phường chịu trách nhiệm

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh công tác giải phóng mặt bằng là khâu then chốt trong phát triển hạ tầng

Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị cán bộ vừa nhận nhiệm vụ nhanh chóng bắt nhịp với công việc mới

(NLĐO) - 20 cán bộ đã được UBND TP HCM trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ mới trong chiều 30-9

