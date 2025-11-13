Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được tiếp xã giao Đại sứ Ý tại Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được tiếp xã giao Đại sứ Ý tại Việt Nam

Thanh Thảo

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được khẳng định chính quyền TP HCM luôn đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Ý

Sáng 13-11, trong khuôn khổ Diễn đàn Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN – Ý lần thứ 9 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Bình Dương, TP HCM, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đã có cuộc tiếp xã giao phái đoàn Cơ quan Đại sứ quán Ý tại Việt Nam do ông Marco Della Seta, Đại sứ Ý tại Việt Nam làm trưởng đoàn.

Tại đây, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao chủ đề của diễn đàn năm nay là tăng trưởng xanh; chuyển đổi số và năng lượng tái tạo. Đây cũng là chủ đề mà TP HCM đang hướng tới sau sáp nhập, trong đó khu vực Bình Dương sẽ là thủ phủ công nghiệp; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu là thủ phủ kinh tế biển và khu vực TP HCM là thủ phủ của công nghệ cao, chíp bán dẫn, đổi mới sáng tạo, Big Data.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được tiếp Đại sứ Italia thúc đẩy hợp tác kinh tế - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được tiếp Đại sứ Italia thúc đẩy hợp tác kinh tế - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được và Đại sứ Ý tại Việt Nam Marco Della Seta có cuộc trao đổi nhanh trước khi vào Lễ khai mạc diễn đàn

Theo ông Nguyễn Văn Được, trong thời gian qua mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ý nói chung cũng như TP HCM với Ý nói riêng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Về phía TP HCM xem Ý là đối tác kinh tế quan trọng.

Chủ tịch UBND TP HCM đánh giá Ý có những thế mạnh mà TP HCM đang rất cần như cơ khí chính xác; năng lượng sạch, tài chính... "TP HCM mong muốn Đại sứ quán Ý tiếp tục giới thiệu những tiềm năng của TP HCM đến các doanh nghiệp. Về phía chính quyền TP HCM luôn đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Ý"- ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Ông Marco Della Seta, Đại sứ Ý tại Việt Nam, bày tỏ ấn tượng với sự phát triển của TP HCM nói chung và phường Bình Dương nói riêng. Ông Marco Della Seta cho biết các doanh nghiệp Ý có thế mạnh về đầu tư công nghệ cao và các lĩnh vực khác như logistics, đóng tàu và xem TP HCM có nhiều tiềm năng để hợp tác.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được tiếp Đại sứ Italia thúc đẩy hợp tác kinh tế - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được tiếp Đại sứ Italia thúc đẩy hợp tác kinh tế - Ảnh 4.

Doanh nghiệp Ý đánh giá cao về tiềm năng của TP HCM và phường Bình Dương

Ông cũng đánh giá TP HCM đang trở thành trung tâm tài chính quan trọng tại khu vực, đây cũng là lĩnh vực mà doanh nghiệp Italia rất quan tâm. Ông cũng khẳng định, nhiệm vụ chính sắp tới của Đại sứ quán Ý tại Việt Nam cũng như Tổng Lãnh sự quán Ý tại TP HCM là hỗ trợ các doanh nghiệp tập trung phát triển kinh tế và mục tiêu là hợp tác với TP HCM.

Diễn đàn Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN – Ý lần thứ 9 là cầu nối chiến lược cho đầu tư, đổi mới sáng tạo, thương mại và phát triển xanh giữa các nước ASEAN và Ý, góp phần định hình tương lai kinh tế khu vực.

Diễn đàn năm nay có sự tham dự của hơn 500 khách mời gồm lãnh đạo Bộ ngành, địa phương và đại diện các tổ chức quốc tế từ ASEAN và Ý, các cơ quan đại diện ngoại giao, doanh nghiệp, chuyên gia... Đây là lần đầu tiên diễn đàn được tổ chức sau khi hợp nhất TP HCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thể hiện trách nhiệm và tính kế thừa trong hoạt động hợp tác quốc tế của TP HCM mới.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được tiếp Đại sứ Italia thúc đẩy hợp tác kinh tế - Ảnh 5.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được tiếp Đại sứ Italia thúc đẩy hợp tác kinh tế - Ảnh 6.

Trước đó các đại biểu đã tham quan một số mô hình tiêu biểu của Tập đoàn Becamex trưng bày tại diễn đàn

Diễn đàn cũng là bước đi của Thành phố nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa TP HCM trở thành "siêu đô thị quốc tế" của Đông Nam Á, top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới và thực hiện sứ mệnh tiên phong, dẫn dắt, lan tỏa phát triển cho cả nước.

Tin liên quan

Diễn đàn cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN – ITALIA được tổ chức tại phường Bình Dương, TP HCM

Diễn đàn cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN – ITALIA được tổ chức tại phường Bình Dương, TP HCM

(NLĐO) - Diễn đàn được kì vọng sẽ là cầu nối chiến lược cho đầu tư, đổi mới sáng tạo, thương mại và phát triển xanh giữa các nước ASEAN và ITALIA

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được làm việc với Công ty Hyosung Vina

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được làm việc với Công ty Hyosung Vina nhằm lắng nghe và tháo gỡ những khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được khảo sát tiềm năng phát triển cảng biển

(NLĐO) - Trong chuyến khảo sát, Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh Cái Mép - Thị Vải hội đủ tiềm năng thành trung tâm kinh tế biển hàng đầu của Việt Nam và khu vực

đại sứ quán Bình Dương ASEAN chuyển đổi số tăng trưởng xanh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo