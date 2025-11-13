Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được tiếp xã giao Đại sứ Ý tại Việt Nam

Sáng 13-11, trong khuôn khổ Diễn đàn Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN – Ý lần thứ 9 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Bình Dương, TP HCM, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đã có cuộc tiếp xã giao phái đoàn Cơ quan Đại sứ quán Ý tại Việt Nam do ông Marco Della Seta, Đại sứ Ý tại Việt Nam làm trưởng đoàn.

Tại đây, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao chủ đề của diễn đàn năm nay là tăng trưởng xanh; chuyển đổi số và năng lượng tái tạo. Đây cũng là chủ đề mà TP HCM đang hướng tới sau sáp nhập, trong đó khu vực Bình Dương sẽ là thủ phủ công nghiệp; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu là thủ phủ kinh tế biển và khu vực TP HCM là thủ phủ của công nghệ cao, chíp bán dẫn, đổi mới sáng tạo, Big Data.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được và Đại sứ Ý tại Việt Nam Marco Della Seta có cuộc trao đổi nhanh trước khi vào Lễ khai mạc diễn đàn



Theo ông Nguyễn Văn Được, trong thời gian qua mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ý nói chung cũng như TP HCM với Ý nói riêng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Về phía TP HCM xem Ý là đối tác kinh tế quan trọng.

Chủ tịch UBND TP HCM đánh giá Ý có những thế mạnh mà TP HCM đang rất cần như cơ khí chính xác; năng lượng sạch, tài chính... "TP HCM mong muốn Đại sứ quán Ý tiếp tục giới thiệu những tiềm năng của TP HCM đến các doanh nghiệp. Về phía chính quyền TP HCM luôn đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Ý"- ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.



Ông Marco Della Seta, Đại sứ Ý tại Việt Nam, bày tỏ ấn tượng với sự phát triển của TP HCM nói chung và phường Bình Dương nói riêng. Ông Marco Della Seta cho biết các doanh nghiệp Ý có thế mạnh về đầu tư công nghệ cao và các lĩnh vực khác như logistics, đóng tàu và xem TP HCM có nhiều tiềm năng để hợp tác.

Doanh nghiệp Ý đánh giá cao về tiềm năng của TP HCM và phường Bình Dương

Ông cũng đánh giá TP HCM đang trở thành trung tâm tài chính quan trọng tại khu vực, đây cũng là lĩnh vực mà doanh nghiệp Italia rất quan tâm. Ông cũng khẳng định, nhiệm vụ chính sắp tới của Đại sứ quán Ý tại Việt Nam cũng như Tổng Lãnh sự quán Ý tại TP HCM là hỗ trợ các doanh nghiệp tập trung phát triển kinh tế và mục tiêu là hợp tác với TP HCM.

Diễn đàn Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN – Ý lần thứ 9 là cầu nối chiến lược cho đầu tư, đổi mới sáng tạo, thương mại và phát triển xanh giữa các nước ASEAN và Ý, góp phần định hình tương lai kinh tế khu vực.

Diễn đàn năm nay có sự tham dự của hơn 500 khách mời gồm lãnh đạo Bộ ngành, địa phương và đại diện các tổ chức quốc tế từ ASEAN và Ý, các cơ quan đại diện ngoại giao, doanh nghiệp, chuyên gia... Đây là lần đầu tiên diễn đàn được tổ chức sau khi hợp nhất TP HCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thể hiện trách nhiệm và tính kế thừa trong hoạt động hợp tác quốc tế của TP HCM mới.

Trước đó các đại biểu đã tham quan một số mô hình tiêu biểu của Tập đoàn Becamex trưng bày tại diễn đàn

Diễn đàn cũng là bước đi của Thành phố nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa TP HCM trở thành "siêu đô thị quốc tế" của Đông Nam Á, top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới và thực hiện sứ mệnh tiên phong, dẫn dắt, lan tỏa phát triển cho cả nước.