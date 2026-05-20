TikToker Master Sanker nói gì sau khi bị tố dàn dựng cảnh tặng iPhone 17 ở Hồ Gươm?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

TikToker Master Sanker nói gì sau khi bị tố dàn dựng cảnh tặng iPhone 17 ở Hồ Gươm?

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO)- Master Sanker khẳng định phần lớn hành động giúp đỡ mọi người trong video anh đã đăng tải là thật, qua đó thừa nhận một số nội dung dựa theo kịch bản.

Ngày 20-5, tài khoản Master Sanker với hơn 19,4 triệu người theo dõi đã đăng tải một loạt nội dung hỏi đáp bằng video trên Instagram, trong đó phản hồi một câu hỏi từ một tài khoản, liên quan đến việc những nội dung của anh này là giả hay thật?

Phản hồi về việc này, Master Sanker khẳng định phần lớn những hành động giúp đỡ mọi người trong video anh đã đăng tải là thật, qua đó cũng thừa nhận một số nội dung được thực hiện dựa theo kịch bản.

"Tất nhiên, như tôi từng nói trước đây, một số video bạn xem sẽ có kịch bản sẵn. Nhưng phần lớn những hành động giúp đỡ mọi người mà bạn thấy đều là thật" – anh Master Sanker nói.

Phát ngôn này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, trong bối cảnh trước đó TikToker này vướng tranh cãi liên quan đến một đoạn clip hậu trường quay video giveaway tại khu vực Hồ Gươm (Hà Nội).

Trong đoạn video lan truyền, Master Sanker với trang phục màu vàng quen thuộc, đã trao một chiếc iPhone cho một cô gái trẻ trên phố đi bộ.

Tuy nhiên, chỉ ít giây sau, cô gái này đã đưa lại chiếc điện thoại cho một người đàn ông khác, rồi nhận một khoản tiền, được cho thù lao tham gia ghi hình.

Bị tố dàn dựng cảnh tặng iPhone 17 ở Hồ Gươm, TikToker 9 triệu fan nói gì? - Ảnh 1.

Master Sanker trả lời về câu hỏi video thật hay dàn dựng

Chi tiết này khiến cộng đồng mạng đặt nghi vấn về tính xác thực của các video "tặng iPhone cho người lạ" từng lan truyền mạnh trước đó, liệu có phải chỉ là nội dung được dàn dựng?

Sau khi clip được chia sẻ rộng rãi, nhiều người bày tỏ sự thất vọng và cho biết đã hủy theo dõi Master Sanker vì cảm thấy bị đánh lừa cảm xúc.

Một số ý kiến cho rằng vấn đề không nằm ở việc video có kịch bản hay không, mà ở cách nội dung được xây dựng khiến người xem tin rằng mọi tình huống diễn ra hoàn toàn tự nhiên.

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cho rằng sự việc không quá bất ngờ, bởi các nội dung giveaway, phát tiền hoặc tặng quà ngoài đường phố trên TikTok, Facebook/Instagram Reels hay YouTube Shorts từ lâu đã nhiều lần bị nghi ngờ về mức độ chân thực.

Hiện Master Sanker đã khóa phần bình luận trên TikTok trước làn sóng ý kiến trái chiều.

Master Sanker, tên thật là Eidan Sanker (người Israel), là nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng với các video xoay quanh siêu xe, tiền mặt và những màn tặng quà bất ngờ cho người lạ.

Bị tố dàn dựng cảnh tặng iPhone 17 ở Hồ Gươm, TikToker 9 triệu fan nói gì? - Ảnh 2.

Master Sanker đã khóa bình luận sau nghi vấn video dàn dựng tặng iPhone

 

Tin liên quan

Một nhà mạng chi gần 300 tỉ đồng tặng điện thoại 4G cho khách hàng

Một nhà mạng chi gần 300 tỉ đồng tặng điện thoại 4G cho khách hàng

(NLĐO) - Đối tượng được tặng điện thoại 4G là toàn bộ khách hàng đang sử dụng máy 2G hoạt động trên mạng Viettel chưa có điều kiện chuyển đổi lên 4G.

Một nhà mạng tặng điện thoại 4G miễn phí cho khách hàng dùng máy 2G

(NLĐO) - Viettel cho biết từ tháng 9-2024, nhà mạng này sẽ hỗ trợ chuyển đổi lên 4G miễn phí cho khách hàng sử dụng máy 2G. Theo đó, Viettel sẽ tặng điện thoại phím bấm 4G (Feature Phone) cho khách hàng không có điều kiện nâng cấp điện thoại 2G lên 4G.

Nokia tặng điện thoại cho khách hàng sắm Windows Phone

(ictworld.vn) - Nokia Việt Nam vừa cho biết các khách hàng mua sản phẩm điện thoại di động Nokia Lumia 920 chạy Windows Phone 8 sẽ được tặng ngay máy điện thoại Nokia 206 hai SIM (trị giá 1,4 triệu đồng)

Tiktoker iPhone Master Sanker
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo