Ngày 8-11, Công an xã Triệu Cơ (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị đã xác minh, trao trả lại tài sản là túi xách màu đen chứa nhiều trang sức bằng vàng và tiền mặt cho người đánh rơi.

Trước đó, vào chiều 6-11, Công an xã Triệu Cơ tiếp nhận từ chị Phạm Thị Huyền (ngụ thôn Đồng Văn, xã Triệu Cơ) một túi xách màu đen do con của chị nhặt được trên đường.

Công an xã Triệu Cơ đã xác minh, trao trả túi xách màu đen chứa một số trang sức bằng vàng và tiền mặt cho chủ nhân đánh rơi. Ảnh: Công an xã Triệu Cơ

Bên trong túi xách màu đen này có hơn 3 triệu đồng tiền mặt và một số trang sức như dây chuyền, nhẫn, bông tai màu vàng.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Triệu Cơ đã tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin, đồng thời thông báo rộng rãi để tìm chủ sở hữu.

Sau đó, đơn vị này xác định người đánh rơi là chị Trương Thị K. (ngụ xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị). Lực lượng Công an xã Triệu Cơ đã liên hệ và tổ chức bàn giao lại toàn bộ tài sản cho chị K. theo đúng quy định.