Thời sự Xã hội

Tìm được chủ nhân của túi xách màu đen chứa trang sức bằng vàng và tiền mặt

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Người con đã nhặt được túi xách màu đen này và nhờ mẹ đưa đến cơ quan công an để giao nộp, mong tìm người đánh rơi

Ngày 8-11, Công an xã Triệu Cơ (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị đã xác minh, trao trả lại tài sản là túi xách màu đen chứa nhiều trang sức bằng vàng và tiền mặt cho người đánh rơi.

Trước đó, vào chiều 6-11, Công an xã Triệu Cơ tiếp nhận từ chị Phạm Thị Huyền (ngụ thôn Đồng Văn, xã Triệu Cơ) một túi xách màu đen do con của chị nhặt được trên đường. 

Tìm người đánh rơi túi xách màu đen chứa trang sức và tiền mặt tại Quảng Trị - Ảnh 1.

Công an xã Triệu Cơ đã xác minh, trao trả túi xách màu đen chứa một số trang sức bằng vàng và tiền mặt cho chủ nhân đánh rơi. Ảnh: Công an xã Triệu Cơ

Bên trong túi xách màu đen này có hơn 3 triệu đồng tiền mặt và một số trang sức như dây chuyền, nhẫn, bông tai màu vàng.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Triệu Cơ đã tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin, đồng thời thông báo rộng rãi để tìm chủ sở hữu. 

Sau đó, đơn vị này xác định người đánh rơi là chị Trương Thị K. (ngụ xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị). Lực lượng Công an xã Triệu Cơ đã liên hệ và tổ chức bàn giao lại toàn bộ tài sản cho chị K. theo đúng quy định.

Tin liên quan

Nhặt được 2 nhẫn vàng, 2 học sinh nhờ cha tìm người trả lại

Nhặt được 2 nhẫn vàng, 2 học sinh nhờ cha tìm người trả lại

(NLĐO) - Hai nhẫn vàng này trị giá gần 100 triệu đồng do một người đàn ông đánh rơi khi đi xem đua thuyền.

Chuyển nhầm 750 triệu, nhận lại chỉ sau hơn 2 ngày nhờ công an vào cuộc

(NLĐO) – Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng của Công an phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, một người dân đã nhận lại 750 triệu đồng bị chuyển nhầm.

Nam thanh niên bất ngờ nhận được 879 lượt chuyển tiền với nội dung thưởng năng suất

(NLĐO) - Có 879 lượt chuyển tiền vào tài khoản nam thanh niên với số tiền lên đến hơn 650 triệu đồng kèm nội dung "THUONG NANG SUAT CN QUY 3 2025"

