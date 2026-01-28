Tìm lời giải nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên mới

Ngày 28-1, tại TPHCM, ĐHQG TPHCM phối hợp với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, UBND TP HCM và Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên mới".

PGS-TS Huỳnh Thành Đạt

Hội thảo thu hút hơn 300 đại biểu là lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, bộ, ngành, lãnh đạo TPHCM, các chuyên gia kinh tế cùng đại diện nhiều doanh nghiệp tiêu biểu.

Phát biểu tại hội thảo, PGS-TS Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đánh giá cao vai trò chủ trì của ĐHQG TPHCM và sự phối hợp giữa các cơ quan Trung ương, địa phương với cộng đồng doanh nghiệp.

Theo ông, hội thảo thể hiện cách tiếp cận đúng đắn khi đặt doanh nghiệp ở trung tâm của tiến trình đổi mới, đồng thời coi trọng tri thức, khoa học – công nghệ và thể chế phát triển.

Ở góc độ chiến lược, PGS-TS Trần Cao Vinh, Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM, cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định giai đoạn 2026-2030 là thời kỳ bứt phá để đưa đất nước bước vào "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Trong kỷ nguyên này, doanh nghiệp được xác định là trung tâm và là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Tuy nhiên, theo PGS-TS Trần Cao Vinh, doanh nghiệp Việt Nam đang đối mặt với bài toán lớn trong bối cảnh chuyển đổi kép – vừa chuyển đổi số vừa chuyển đổi xanh. Năng lực cạnh tranh không thể tiếp tục dựa vào tài nguyên hay lao động giá rẻ mà phải chuyển sang dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả và đổi mới sáng tạo.

Khách mời tại hội thảo

Tại hội thảo, GS-TS Vũ Minh Khương (ĐHQG Singapore) chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, cho rằng năng lực cạnh tranh doanh nghiệp ngày nay được quyết định bởi năng suất tổng hợp, năng lực đổi mới, quyền lực thị trường và khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp chính là đòn bẩy then chốt để thúc đẩy tăng trưởng và nâng tầm vị thế quốc gia.

Bên cạnh đó, PGS-TS Thái Thị Tuyết Dung, Trưởng Ban Pháp chế ĐHQG TPHCM, phân tích vai trò của mô hình hợp tác "3 Nhà" (Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp) trong thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học – công nghệ và hoàn thiện khung pháp lý về sở hữu trí tuệ.

Từ thực tiễn, đại diện các doanh nghiệp nhấn mạnh hợp tác "3 Nhà" là đòn bẩy quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy chuyển đổi xanh. Nhiều ý kiến thống nhất rằng chuyển đổi kép không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu sống còn, trong đó phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là lực lượng lao động Gen Z được xem là yếu tố quyết định lợi thế cạnh tranh bền vững trong dài hạn.