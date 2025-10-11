HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tìm sản phụ khai tên "Tống Thị Dệt" bỏ rơi con tại bệnh viện

Hải Đường

(NLĐO)- Khi vào bệnh viện ở Tây Ninh để sinh con, sản phụ khai có địa chỉ thường trú xã Ô Lâm, tỉnh An Giang

Sáng 11-10, Bệnh viện Đa khoa Long An, tỉnh Tây Ninh tiếp tục phát đi thông báo tìm mẹ và người thân của bé trai sơ sinh đang được điều trị tại khoa nhi của bệnh viện này.

Hiện, bé không có người thân chăm sóc, mỗi ngày bệnh viện phải cử người chăm sóc, thay tã, mua sữa cho bé gần 120.000 đồng.

Tìm người thân bé trai sinh non tại một bệnh viện ở Tây Ninh - Ảnh 1.

Bé trai sinh non đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An

Trước đó, vào khoảng 13 giờ chiều 3-10, Bệnh viện Đa khoa Long An tiếp nhận một sản phụ đến sinh con. Khi vào bệnh viện, sản phụ tự khai tên là Tống Thị Dệt (SN 1987), có địa chỉ thường trú xã Ô Lâm, tỉnh An Giang.

Theo bệnh viện, việc tiếp nhận sản phụ được diễn ra trong điều kiện không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào để xác minh danh tính một cách chính thức, do đó các thông tin cá nhân như tên, tuổi và địa chỉ đều được ghi nhận dựa trên lời khai trực tiếp của sản phụ tại thời điểm nhập viện.

Bệnh viện đã tiến hành các thủ tục cần thiết để đảm bảo quá trình chăm sóc y tế cho sản phụ và thai nhi được diễn ra một cách an toàn và hiệu quả nhất, đồng thời ghi nhận đầy đủ các thông tin đã được cung cấp để phục vụ cho công tác quản lý hồ sơ bệnh án.

Theo đó, sản phụ Tống Thị Dệt sinh được 1 bé trai, cân nặng 2,2 kg. Do bé sinh non (31 tuần) nên khoa sản của bệnh viện đã chuyển bé đến khoa nhi để theo dõi và điều trị.

Tuy nhiên, đến 20 giờ 30 phút ngày 4-10, bệnh viện ghi nhận sản phụ Tống Thị Dệt đã rời khỏi khoa sản, không làm thủ tục ra viện và đến nay bệnh viện cũng không liên lạc được.

Bệnh viện liên hệ với chính quyền địa phương theo địa chỉ sản phụ khai báo nhưng không có kết quả.

Bệnh viện thông báo ai là người thân hoặc biết thông tin về sản phụ nêu trên, xin liên hệ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An qua số điện thoại: 0272.3826.330 hoặc 0272.3581.113 (Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Đa khoa Long An).

