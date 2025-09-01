HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Sản phụ sinh con ngay tại trạm y tế khi đi nhận quà Quốc khánh, đặt tên Hồ Quốc Khánh

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Đi nhận quà Quốc khánh 2-9 thì người phụ nữ bất ngờ chuyển dạ, sinh con. Cháu bé được hỗ trợ nhận quà Quốc khánh 2-9 và đặt tên là Hồ Quốc Khánh

Sáng 1-9, UBND xã Tân Lập (tỉnh Quảng Trị) cho biết đến thời điểm này, 80% người dân trên địa bàn đã nhận quà Quốc khánh 2-9 với số tiền 100.000 đồng/người và theo kế hoạch trong ngày, xã này sẽ hoàn thành việc chi trả.

Trong số những người dân được nhận quà Quốc khánh 2-9, tại xã Tân Lập có 1 trường hợp đặc biệt, đó là một bé trai chào đời trong khi bố mẹ đi nhận quà, được đặt tên là Hồ Quốc Khánh.

Đi nhận quà Quốc khánh 2-9 thì sinh con ngay tại trạm y tế, đặt tên là Hồ Quốc Khánh- Ảnh 1.

Bé trai được nhận quà Quốc khánh 2-9 và được bố mẹ đặt tên là Hồ Quốc Khánh. Ảnh: Hướng Lộc

Trước đó, vào chiều 31-8, chị Hồ Thị Lộc (thôn Trằm Cheng) cùng chồng đi nhận quà Quốc khánh 2-9 ở Trạm Y tế Hướng Lộc (xã Tân Lập). Nhận xong 3 suất quà thì bất ngờ chị Lộc đau bụng nên vào lại Trạm Y tế Hướng Lộc để kiểm tra.

Qua thăm khám, các y bác sĩ tại đây xác định chị Lộc chuyển dạ nên đã hỗ trợ sản phụ sinh ngay tại trạm. Đến 17 giờ 40 phút ngày 31-8, sản phụ Hồ Thị Lộc sinh được một bé trai kháu khỉnh, khỏe mạnh.

Thời điểm chị Lộc sinh con ở trạm y tế, cán bộ xã Tân Lập đang trao quà 2-9 cho người dân trên địa bàn. 

Biết thông tin này, bà Nguyễn Thị Hoài Ly, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập, đề nghị trạm y tế, công an và cán bộ xã cùng hỗ trợ làm giấy chứng sinh, nhập dữ liệu dân cư, bổ sung danh sách nhận quà Quốc khánh 2-9 cho cháu bé.

Sau đó, bà Ly cùng cán bộ xã trực tiếp trao món quà 100.000 đồng nhân dịp Quốc khánh 2-9 cho cháu bé ngay ở trạm y tế.

Chồng của sản phụ Hồ Thị Lộc - anh Hồ Văn Chai cho hay gia đình anh rất hạnh phúc khi con trai vừa chào đời đã được cán bộ hỗ trợ làm các giấy tờ để kịp nhận phần quà Quốc khánh 2-9.

Chia sẻ về lý do đặt tên con là Hồ Quốc Khánh, anh Chai nói: "Lúc đó, một nam cán bộ nói rằng 2 ngày nữa là Quốc khánh 2-9, cháu sinh dịp này đặt tên là Quốc Khánh thì rất ý nghĩa. Nghe vậy, em cảm ơn rồi quyết định đặt tên con trai mới chào đời là Hồ Quốc Khánh".

Nha Trang: Nhiều người dân gặp khó khi nhận quà 100.000 đồng

Nha Trang: Nhiều người dân gặp khó khi nhận quà 100.000 đồng

(NLĐO)- Nhiều người dân ở Nha Trang tỉnh Khánh Hòa chưa thể nhận được tiền quà 100.000 đồng vì một số thủ tục khách quan

Đi xe buýt, nhiều em nhỏ bất ngờ nhận quà ngày Quốc tế thiếu nhi

(NLĐO)- Người tặng quà cho các bạn nhỏ, học sinh đi xe buýt trong sáng nay là anh Lê Xuân Huy, tài xế xe buýt chạy tuyến số 72 (Công viên 23 tháng 9 – Hiệp Phước).

Người dân Cần Thơ sẽ được nhận 100.000 đồng dịp Quốc khánh trong ngày 1-9

(NLĐO) - TP Cần Thơ bổ sung cho 103 xã, phường hơn 409 tỉ đồng để tặng người dân trong dịp Quốc khánh 2-9.

