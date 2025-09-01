Sản phụ sinh con ngay tại trạm y tế khi đi nhận quà Quốc khánh, đặt tên Hồ Quốc Khánh

Sáng 1-9, UBND xã Tân Lập (tỉnh Quảng Trị) cho biết đến thời điểm này, 80% người dân trên địa bàn đã nhận quà Quốc khánh 2-9 với số tiền 100.000 đồng/người và theo kế hoạch trong ngày, xã này sẽ hoàn thành việc chi trả.

Trong số những người dân được nhận quà Quốc khánh 2-9, tại xã Tân Lập có 1 trường hợp đặc biệt, đó là một bé trai chào đời trong khi bố mẹ đi nhận quà, được đặt tên là Hồ Quốc Khánh.

Bé trai được nhận quà Quốc khánh 2-9 và được bố mẹ đặt tên là Hồ Quốc Khánh. Ảnh: Hướng Lộc

Trước đó, vào chiều 31-8, chị Hồ Thị Lộc (thôn Trằm Cheng) cùng chồng đi nhận quà Quốc khánh 2-9 ở Trạm Y tế Hướng Lộc (xã Tân Lập). Nhận xong 3 suất quà thì bất ngờ chị Lộc đau bụng nên vào lại Trạm Y tế Hướng Lộc để kiểm tra.

Qua thăm khám, các y bác sĩ tại đây xác định chị Lộc chuyển dạ nên đã hỗ trợ sản phụ sinh ngay tại trạm. Đến 17 giờ 40 phút ngày 31-8, sản phụ Hồ Thị Lộc sinh được một bé trai kháu khỉnh, khỏe mạnh.

Thời điểm chị Lộc sinh con ở trạm y tế, cán bộ xã Tân Lập đang trao quà 2-9 cho người dân trên địa bàn.

Biết thông tin này, bà Nguyễn Thị Hoài Ly, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập, đề nghị trạm y tế, công an và cán bộ xã cùng hỗ trợ làm giấy chứng sinh, nhập dữ liệu dân cư, bổ sung danh sách nhận quà Quốc khánh 2-9 cho cháu bé.

Sau đó, bà Ly cùng cán bộ xã trực tiếp trao món quà 100.000 đồng nhân dịp Quốc khánh 2-9 cho cháu bé ngay ở trạm y tế.

Chồng của sản phụ Hồ Thị Lộc - anh Hồ Văn Chai cho hay gia đình anh rất hạnh phúc khi con trai vừa chào đời đã được cán bộ hỗ trợ làm các giấy tờ để kịp nhận phần quà Quốc khánh 2-9.

Chia sẻ về lý do đặt tên con là Hồ Quốc Khánh, anh Chai nói: "Lúc đó, một nam cán bộ nói rằng 2 ngày nữa là Quốc khánh 2-9, cháu sinh dịp này đặt tên là Quốc Khánh thì rất ý nghĩa. Nghe vậy, em cảm ơn rồi quyết định đặt tên con trai mới chào đời là Hồ Quốc Khánh".