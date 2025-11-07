HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Hàm răng gặp điều này, nguy cơ đột quỵ tăng

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Đại học Nam Carolina (Mỹ) đã chỉ ra mối liên quan bất ngờ giữa nguy cơ đột quỵ và một vấn đề khá nhiều người gặp phải.

Viết trên tạp chí Neurology Open Access, nhóm nghiên cứu từ Đại học Nam Carolina cho biết họ đã theo dõi 5.986 người trưởng thành - độ tuổi trung bình là 63, không có tiền sử đột quỵ do thiếu máu cục bộ trước đó - trong vòng 21 năm.

Đột quỵ do thiếu máu cục bộ là dạng đột quỵ phổ biến nhất, xảy ra khi huyết khối (cục máu đông) gây tắc nghẽn động mạch cung cấp máu cho não.

Hàm răng gặp điều này, nguy cơ đột quỵ tăng - Ảnh 1.

Sức khỏe răng miệng có thể tác động đến nguy cơ đột quỵ - Minh họa AI: Thu Anh


Sau khi chia những người tham gia thành 3 nhóm dựa trên sức khỏe răng miệng tốt, chỉ mắc bệnh nướu răng, hoặc mắc bệnh nướu răng và sâu răng, các nhà nghiên cứu phát hiện chỉ 4,1% những người có sức khỏe răng miệng tốt từng bị đột quỵ trong thời gian theo dõi.

Tỉ lệ này cao hơn 44% so với những người không bị bệnh nướu răng

Ở những người mắc bệnh nướu răng, tỉ lệ đột quỵ này tăng lên 6,9%, tức cao hơn tỉ lệ người không mắc bệnh nướu răng 68%. Ở người mắc cả bệnh nướu răng và sâu răng, tỉ lệ đột quỵ là 10%, cao hơn nhóm không mắc bệnh răng miệng nào tới 86%.

Nghiên cứu này bổ sung bằng chứng mạnh mẽ rằng việc chăm sóc răng miệng không chỉ dừng lại ở nụ cười, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác, cụ thể là đột quỵ do thiếu máu cục bộ.

Nghiên cứu chưa đi sâu vào việc giải thích cơ chế, nhưng các nghiên cứu trước đó cho thấy tình trạng viêm và vi khuẩn từ miệng có thể lan sang các vùng khác của cơ thể, làm suy yếu sức khỏe tim mạch và tăng khả năng hình thành huyết khối.

Kịp thời cứu người đàn ông bị đột quỵ, phù não nặng

Kịp thời cứu người đàn ông bị đột quỵ, phù não nặng

(NLĐO) - Ê-kíp bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật kịp thời cứu sống bệnh nhân bị đột quỵ được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu

Bệnh viện Chợ Rẫy đưa vào sử dụng hệ thống cộng hưởng từ phát hiện sớm ung thư, đột quỵ

(NLĐO) - Hệ thống MRI 3.0 Tesla giúp phát hiện sớm và chẩn đoán chính xác hơn các bệnh lý phức tạp như đột quỵ, ung thư hay cơ xương khớp

Nữ sinh viên 18 tuổi bất ngờ đột quỵ khi đang tham gia hoạt động ngoại khóa ở trường

(NLĐO) - Thời tiết trở lạnh khiến số ca đột quỵ gia tăng, không ít người trẻ bất ngờ ngã quỵ giữa lúc học tập, làm việc.

