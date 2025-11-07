Hàm răng gặp điều này, nguy cơ đột quỵ tăng

Viết trên tạp chí Neurology Open Access, nhóm nghiên cứu từ Đại học Nam Carolina cho biết họ đã theo dõi 5.986 người trưởng thành - độ tuổi trung bình là 63, không có tiền sử đột quỵ do thiếu máu cục bộ trước đó - trong vòng 21 năm.

Đột quỵ do thiếu máu cục bộ là dạng đột quỵ phổ biến nhất, xảy ra khi huyết khối (cục máu đông) gây tắc nghẽn động mạch cung cấp máu cho não.

Sức khỏe răng miệng có thể tác động đến nguy cơ đột quỵ - Minh họa AI: Thu Anh





Sau khi chia những người tham gia thành 3 nhóm dựa trên sức khỏe răng miệng tốt, chỉ mắc bệnh nướu răng, hoặc mắc bệnh nướu răng và sâu răng, các nhà nghiên cứu phát hiện chỉ 4,1% những người có sức khỏe răng miệng tốt từng bị đột quỵ trong thời gian theo dõi.

Tỉ lệ này cao hơn 44% so với những người không bị bệnh nướu răng



Ở những người mắc bệnh nướu răng, tỉ lệ đột quỵ này tăng lên 6,9%, tức cao hơn tỉ lệ người không mắc bệnh nướu răng 68%. Ở người mắc cả bệnh nướu răng và sâu răng, tỉ lệ đột quỵ là 10%, cao hơn nhóm không mắc bệnh răng miệng nào tới 86%.

Nghiên cứu này bổ sung bằng chứng mạnh mẽ rằng việc chăm sóc răng miệng không chỉ dừng lại ở nụ cười, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác, cụ thể là đột quỵ do thiếu máu cục bộ.

Nghiên cứu chưa đi sâu vào việc giải thích cơ chế, nhưng các nghiên cứu trước đó cho thấy tình trạng viêm và vi khuẩn từ miệng có thể lan sang các vùng khác của cơ thể, làm suy yếu sức khỏe tim mạch và tăng khả năng hình thành huyết khối.