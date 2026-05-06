Tìm thân nhân người phụ nữ sống lang thang tử vong ở TPHCM

Ngày 6-5, Công an phường Bình Phú, TPHCM cho biết đang tìm nhân thân một trường hợp bệnh nhân tử vong chưa rõ lai lịch tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phú, đường Chợ Lớn.

Theo đó, chiều 18-4, một phụ nữ được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Phú điều trị trong tình trạng suy yếu. Trước khi nhập viện, người này được phát hiện tại khu vực hoa viên đường Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú. Người phụ nữ này không có giấy tờ tùy thân, địa chỉ cư trú và người thân đi cùng.

Quá trình điều trị, người phụ nữ khai tên là Nguyễn Thị Út, 47 tuổi, sống lang thang và không có nơi cư trú nhất định.

Sau 10 ngày, bà Út đã tử vong tại bệnh viện. Nguyên nhân được xác định là do ngưng tim, sốc nhiễm khuẩn, viêm phúc mạc, suy gan cấp và bán cấp, suy thận cấp, xơ gan và nhiều bệnh lý nền nghiêm trọng khác.

Công an phường Bình Phú cho biết ai có thông tin bà Út xin liên hệ Công an phường theo số điện thoại 028.38752645.