Pháp luật

Đến Công an phường Gò Vấp đầu thú sau 3 tuần sống lang thang

Anh Vũ

(NLĐO) - Sau khi trộm cắp tài sản, Phạm Quốc Dũng sống lang thang ở công viên khi biết công an đang truy tìm mình.

Ngày 27-11, Công an phường Gò Vấp, TP HCM đã tạm giữ Phạm Quốc Dũng do trộm cắp tài sản.

Phạm Quốc Dũng đầu thú sau 3 tuần lẩn trốn vì trộm cắp Gò Vấp - Ảnh 1.

Phạm Quốc Dũng tại cơ quan công an.

Theo điều tra, tối 6-11, Dũng đến địa chỉ số 199 đường Lê Đức Thọ, phường Gò Vấp rồi trộm cắp xe máy. Dũng "ra tay" chỉ vài chục giây, không một nhân chứng nào nhìn thấy. 

Vào cuộc truy xét, Công an phường Gò Vấp trích xuất camera thì phát hiện một bóng người thoáng qua, mờ nhoè, tẩu thoát về phía phường Thới An.

Từ nguồn tin trinh sát, công an xác định Dũng - người từng có tiền án cướp giật, có mối quan hệ xã hội phức tạp là nghi can.

Biết công an đang truy tìm, Dũng đã bỏ trốn. Công an phường Gò Vấp đã đến gia đình Dũng vận động đầu thú.

Đến chiều 26-11, sau 3 tuần sống lang thang ở công viên, Dũng mang xe máy lấy cắp đến Công an phường Gò Vấp đầu thú. Tại đây, Dũng cho hay tối 6-11, khi đã nhậu quá say, Dũng lấy trộm xe máy.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng thăm hỏi, động viện Trung tá Nguyễn Quang Minh

(NLĐO) - Trung tá Nguyễn Quang Minh khi đang giúp người dân khắc phục hậu quả do lũ lụt thì bất ngờ bị xe container lao lên lề đường đè trúng.

Truy xét nhóm học sinh đánh nhau ngay giao lộ ở TP HCM

(NLĐO) - Khoảng 5 học sinh mặc đồng phục lao vào đánh nhau giữa giao lộ ở TP HCM.

Truy xét nhóm thanh niên đánh người tới tấp ở TP Thủ Đức

(NLĐO) - Clip ghi lại cho thấy nhóm khoảng 10 người dùng tay chân, mũ bảo hiểm đánh tới tấp một thanh niên.

