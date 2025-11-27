Ngày 27-11, Công an phường Gò Vấp, TP HCM đã tạm giữ Phạm Quốc Dũng do trộm cắp tài sản.

Phạm Quốc Dũng tại cơ quan công an.

Theo điều tra, tối 6-11, Dũng đến địa chỉ số 199 đường Lê Đức Thọ, phường Gò Vấp rồi trộm cắp xe máy. Dũng "ra tay" chỉ vài chục giây, không một nhân chứng nào nhìn thấy.

Vào cuộc truy xét, Công an phường Gò Vấp trích xuất camera thì phát hiện một bóng người thoáng qua, mờ nhoè, tẩu thoát về phía phường Thới An.

Từ nguồn tin trinh sát, công an xác định Dũng - người từng có tiền án cướp giật, có mối quan hệ xã hội phức tạp là nghi can.

Biết công an đang truy tìm, Dũng đã bỏ trốn. Công an phường Gò Vấp đã đến gia đình Dũng vận động đầu thú.

Đến chiều 26-11, sau 3 tuần sống lang thang ở công viên, Dũng mang xe máy lấy cắp đến Công an phường Gò Vấp đầu thú. Tại đây, Dũng cho hay tối 6-11, khi đã nhậu quá say, Dũng lấy trộm xe máy.