Thời sự Xã hội

Phát hiện lọ thuỷ tinh đựng di vật chôn kèm hài cốt liệt sĩ

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Lọ thủy tinh đựng di vật chôn cùng hài cốt được bảo quản cẩn thận, lực lượng chức năng nghi ngờ có thông tin của liệt sĩ

Ngày 25-3, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4, cho biết đơn vị vừa phát hiện và quy tập thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại thôn Cựp, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị.

Hài cốt liệt sĩ nằm ở độ sâu 1,6m, được gói buộc nguyên vẹn trong tấm vải dù cùng các di vật kèm theo như dây thép, cúc áo, vải dù, cúc quần, nhiều mảnh đạn... Đặc biệt, có lọ thủy tinh đựng di vật được bảo quản cẩn thận, nghi ngờ có thông tin của liệt sĩ.

Phát hiện lọ thủy tinh đựng di vật hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Hướng Lập. Ảnh: Duy Đông

Vị trí phát hiện hài cốt liệt sĩ nằm cách 2 hài cốt liệt sĩ được quy tập vào ngày 23-3 khoảng 8m. Ngay sau khi quy tập, các hài cốt liệt sĩ được đưa về Khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị) để chăm sóc, hương khói, bảo quản và triển khai các thủ tục xác định thông tin liệt sĩ.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, khu vực phát hiện hài cốt liệt sĩ nằm ở bìa rừng, cạnh suối Cha Lỳ, cách đường mòn Hồ Chí Minh nhánh Tây khoảng 500m. Xung quanh khu vực này có nhiều tấm bia bằng đá (bia mộ chí), khắc tên, quê quán, phiên hiệu đơn vị bộ đội.

Như vậy, từ ngày 11-3 đến nay, tại xã Hướng Lập, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ.


Tìm thấy hài cốt liệt sĩ trong hang đá, cùng tiền xu phát hành năm 1958

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ trong hang đá, cùng tiền xu phát hành năm 1958

(NLĐO) - Nhiều di vật đã được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ như tăng, vải dù, bộ cờ tướng và đồng tiền mệnh giá 2 xu phát hành năm 1958

Hai hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật được phát hiện tại điểm cao 402

(NLĐO) - Hai hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại điểm cao 402 cùng nhiều di vật như bình tông, xẻng bộ binh, cao Sao Vàng, dây thông tin...

Quảng Trị: Phát hiện hài cốt liệt sĩ an táng trong hòm đạn

(NLĐO) - Hài cốt liệt sĩ được an táng trong hòm đạn kèm nhiều di vật liên quan được phát hiện trong vườn nhà dân ở Quảng Trị

