Ngày 25-3, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4, cho biết đơn vị vừa phát hiện và quy tập thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại thôn Cựp, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị.

Hài cốt liệt sĩ nằm ở độ sâu 1,6m, được gói buộc nguyên vẹn trong tấm vải dù cùng các di vật kèm theo như dây thép, cúc áo, vải dù, cúc quần, nhiều mảnh đạn... Đặc biệt, có lọ thủy tinh đựng di vật được bảo quản cẩn thận, nghi ngờ có thông tin của liệt sĩ.

Lực lượng chức năng quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Hướng Lập. Ảnh: Duy Đông

Vị trí phát hiện hài cốt liệt sĩ nằm cách 2 hài cốt liệt sĩ được quy tập vào ngày 23-3 khoảng 8m. Ngay sau khi quy tập, các hài cốt liệt sĩ được đưa về Khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị) để chăm sóc, hương khói, bảo quản và triển khai các thủ tục xác định thông tin liệt sĩ.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, khu vực phát hiện hài cốt liệt sĩ nằm ở bìa rừng, cạnh suối Cha Lỳ, cách đường mòn Hồ Chí Minh nhánh Tây khoảng 500m. Xung quanh khu vực này có nhiều tấm bia bằng đá (bia mộ chí), khắc tên, quê quán, phiên hiệu đơn vị bộ đội.

Như vậy, từ ngày 11-3 đến nay, tại xã Hướng Lập, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ.



