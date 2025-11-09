Tìm thấy du khách Nhật Bản bị lạc trên núi Hàm Rồng ở Sa Pa

Chiều tối 8-11, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã tìm thấy du khách Nhật Bản bị lạc khi tham quan Khu du lịch núi Hàm Rồng, phường Sa Pa.



Khu du lịch núi Hàm Rồng, Sa Pa

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 7-11, Công an phường Sa Pa nhận được tin báo từ khách sạn Elite Booking (phường Sa Pa) về việc du khách Suzuki H., quốc tịch Nhật Bản, bị lạc khi tham quan Khu du lịch núi Hàm Rồng.

Du khách Suzuki H. bị lạc trong quá trình tham quan theo lối đường bê tông - đường mòn lên đỉnh núi Hàm Rồng.

Khi đến khu vực vườn thảo quả, do trời tối và sương mù dày đặc, anh Suzuki H. bị lạc. Nam du khách người Nhật đã dùng điện thoại liên hệ với khách sạn qua ứng dụng WhatsApp để nhờ hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Sa Pa phối hợp với khách sạn nơi du khách lưu trú nhanh chóng tổ chức lực lượng tìm kiếm. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, tổ công tác đã tìm thấy du khách và đưa về khách sạn an toàn.

Hiện, sức khỏe và tinh thần của du khách Suzuki H. ổn định.

Núi Hàm Rồng nằm sát trung tâm Sa Pa, có độ cao khoảng 1.850 m so với mực nước biển.