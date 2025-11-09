HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tìm thấy du khách Nhật Bản bị lạc trên núi Hàm Rồng ở Sa Pa

Như Quỳnh

(NLĐO)- Công an phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đã tìm thấy du khách Nhật Bản bị lạc trên núi Hàm Rồng lúc tối trời.

Chiều tối 8-11, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã tìm thấy du khách Nhật Bản bị lạc khi tham quan Khu du lịch núi Hàm Rồng, phường Sa Pa.

Tìm thấy du khách Nhật Bản bị lạc trên núi Hàm Rồng, Sa Pa - Ảnh 1.

Khu du lịch núi Hàm Rồng, Sa Pa

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 7-11, Công an phường Sa Pa nhận được tin báo từ khách sạn Elite Booking (phường Sa Pa) về việc du khách Suzuki H., quốc tịch Nhật Bản, bị lạc khi tham quan Khu du lịch núi Hàm Rồng.

Du khách Suzuki H. bị lạc trong quá trình tham quan theo lối đường bê tông - đường mòn lên đỉnh núi Hàm Rồng.

Khi đến khu vực vườn thảo quả, do trời tối và sương mù dày đặc, anh Suzuki H. bị lạc. Nam du khách người Nhật đã dùng điện thoại liên hệ với khách sạn qua ứng dụng WhatsApp để nhờ hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Sa Pa phối hợp với khách sạn nơi du khách lưu trú nhanh chóng tổ chức lực lượng tìm kiếm. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, tổ công tác đã tìm thấy du khách và đưa về khách sạn an toàn. 

Hiện, sức khỏe và tinh thần của du khách Suzuki H. ổn định.

Núi Hàm Rồng nằm sát trung tâm Sa Pa, có độ cao khoảng 1.850 m so với mực nước biển.

Khách du lịch mất tích nhiều ngày trong rừng Cúc Phương

Khách du lịch mất tích nhiều ngày trong rừng Cúc Phương

(NLĐO)- Trong lúc đi tham qua trong Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), 1 nam du khách bất ngờ đi lạc và mất tích trong rừng từ hôm 14-8

Khách du lịch, người dân TP HCM bất chấp mưa gió, đi chơi cuối tuần

(NLĐO) - Mưa lớn tối nay (30-8) xuất hiện ở hầu hết các quận, huyện TP HCM, cơn mưa kéo dài khiến nhiều tuyến đường ngập nước.

Đề nghị chủ khách sạn hỗ trợ gần 4.000 khách du lịch mắc kẹt trên đảo Cát Bà

(NLĐO)- Chính quyền huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) đề nghị chủ cơ sở lưu trú hỗ trợ giảm giá tối đa 50% cho gần 4.000 khách du lịch hiện đang lưu trú trên quần đảo Cát Bà

