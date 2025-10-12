HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tham quan bán đảo Sơn Trà, du khách phát hiện khỉ bị mắc vào "hàm của quỷ"

B.Vân

(NLĐO) - Một con khỉ mắc bẫy sắt trên núi Sơn Trà vừa được lực lượng chức năng Đà Nẵng giải cứu, thả về tự nhiên

Ngày 12-10, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp giải cứu thành công một con khỉ bị mắc bẫy thú trên núi Sơn Trà.

Trước đó, ngày 11-10, du khách tham quan phát hiện con khỉ bị kẹp chân trong một chiếc bẫy sắt tại khu vực cách resort InterContinental khoảng 1,5km về hướng đỉnh Bàn Cờ. 

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng của Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã phối hợp với Ban Quản lý rừng đặc dụng thành phố khẩn trương tiếp cận hiện trường, tháo gỡ bẫy và giải cứu con khỉ.

Khỉ mắc bẫy Sơn Trà được giải cứu thành công và thả về tự nhiên - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng giải cứu khỉ bị mắc bẫy vào "hàm của quỷ" trên núi Sơn Trà

Sau khi được chăm sóc và kiểm tra sức khỏe, con khỉ đã được thả trở lại môi trường tự nhiên trong tình trạng ổn định. 

Chiếc bẫy kẹp mà con khỉ vướng phải có đường kính khoảng 10cm, dạng răng cưa sắc nhọn, thường được gọi là "hàm của quỷ" vì mức độ nguy hiểm cao – khiến động vật mắc bẫy gần như không thể tự thoát, thậm chí có thể bị thương tật nặng.

Khỉ mắc bẫy Sơn Trà được giải cứu thành công và thả về tự nhiên - Ảnh 2.

Cận cảnh chiếc bẫy kẹp thường được gọi là "hàm của quỷ" được phát hiện ở bán đảo Sơn Trà

Trước đó, cuối năm 2024, một con khỉ đuôi lợn cũng bị mắc loại bẫy tương tự tại khu vực Suối Đá - Sơn Trà, bị hoại tử 3 ngón chân trước do kẹp chặt. 

Gần đây nhất, ngày 30-9, Hạt Kiểm lâm Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn ghi nhận một con voọc chà vá chân nâu trưởng thành (loài được mệnh danh "nữ hoàng linh trưởng") bị mắc bẫy cáp, được người dân phát hiện và giải cứu kịp thời.

Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng kêu gọi người dân, du khách tuyệt đối không đặt bẫy, săn bắt hoặc nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã. Cơ quan này nhấn mạnh, mọi hành vi xâm hại, săn bắt, buôn bán hay gây tổn thương đến động vật hoang dã đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm.

Người dân, du khách khi phát hiện bẫy, động vật bị thương hoặc nghi ngờ có hành vi vi phạm cần báo ngay cho cơ quan chức năng hoặc liên hệ Ban Quản lý để được xử lý kịp thời.

Đà Nẵng bán đảo Sơn Trà con khỉ bẫy kẹp
