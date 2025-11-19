Tìm thấy một thi thể tại khu vực lở núi ở thôn Pứt – Đà Nẵng

Chiều 19-11, ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng, xác nhận thông tin lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể tại khu vực sạt lở núi ở thôn Pứt, xã Hùng Sơn.

Theo đó, các đơn vị nghiệp vụ của Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cùng với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ đã tìm thấy thi thể đầu tiên trong vụ sạt lở núi ở thôn Pứt, vào khoảng 15 giờ chiều nay.

Thi thể nghi là nam giới, cách vị trí đỉnh núi sạt lở khoảng 1 km, nằm ở khu vực nhà Jun (nhà làm rẫy) của vợ chồng công an viên thôn Pứt là anh Zơrâm Nhô.

Thi thể được tìm thấy (chỗ cắm lá cờ màu đò) gần vị trí nhà làm rẫy của vợ chồng công an viên Zơ râm Nhô (Ảnh: Hồng Anh)

Hiện lực lượng chức năng đang đưa cố gắng đưa nạn nhân lên bờ và tiếp tục xác minh danh tính cũng như tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 14-11, tại thôn Pứt, đoạn khu vực đầu nguồn cách đập dâng nước của người dân và Đồn Biên phòng Ga Ry khoảng 250 m, xảy ra vụ sạt lở đất quy mô lớn, vùi lấp nhiều khu vực và gây tắc đường giao thông hơn 200 m.

Vụ việc đã khiến 3 người dân mất tích là anh Zơ Râm Nhô và vợ Bríu Thị Tép cùng ông Hốih Zi Nút (tất cả cùng trú thôn Pứt), hư hỏng 3 xe máy, vùi lấp 5 nhà Jun (nhà đi làm rẫy), 9 con bò và 15 ha đất rẫy của người dân.

Sau sạt lở, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ phối hợp với chính quyền địa phương di dời hàng trăm hộ dân khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.