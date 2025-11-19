Tìm thấy một thi thể tại khu vực lở núi ở thôn Pứt – Đà Nẵng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tìm thấy một thi thể tại khu vực lở núi ở thôn Pứt – Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) – Tại vị trí gần nhà làm rẫy của vợ chồng công an viên thôn Pứt, lực lượng chức năng tìm thấy một thi thể là nam giới.

Chiều 19-11, ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng, xác nhận thông tin lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể tại khu vực sạt lở núi ở thôn Pứt, xã Hùng Sơn.

Theo đó, các đơn vị nghiệp vụ của Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cùng với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ đã tìm thấy thi thể đầu tiên trong vụ sạt lở núi ở thôn Pứt, vào khoảng 15 giờ chiều nay.

Thi thể nghi là nam giới, cách vị trí đỉnh núi sạt lở khoảng 1 km, nằm ở khu vực nhà Jun (nhà làm rẫy) của vợ chồng công an viên thôn Pứt là anh Zơrâm Nhô.

Tìm thấy một thi thể tại khu vực lở núi ở thôn Pứt – Đà Nẵng - Ảnh 1.

Tìm thấy một thi thể tại khu vực lở núi ở thôn Pứt – Đà Nẵng - Ảnh 2.

Thi thể được tìm thấy (chỗ cắm lá cờ màu đò) gần vị trí nhà làm rẫy của vợ chồng công an viên Zơ râm Nhô (Ảnh: Hồng Anh)

Hiện lực lượng chức năng đang đưa cố gắng đưa nạn nhân lên bờ và tiếp tục xác minh danh tính cũng như tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 14-11, tại thôn Pứt, đoạn khu vực đầu nguồn cách đập dâng nước của người dân và Đồn Biên phòng Ga Ry khoảng 250 m, xảy ra vụ sạt lở đất quy mô lớn, vùi lấp nhiều khu vực và gây tắc đường giao thông hơn 200 m.

Vụ việc đã khiến 3 người dân mất tích là anh Zơ Râm Nhô và vợ Bríu Thị Tép cùng ông Hốih Zi Nút (tất cả cùng trú thôn Pứt), hư hỏng 3 xe máy, vùi lấp 5 nhà Jun (nhà đi làm rẫy), 9 con bò và 15 ha đất rẫy của người dân.

Sau sạt lở, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ phối hợp với chính quyền địa phương di dời hàng trăm hộ dân khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Tin liên quan

Thắt lòng khoảnh khắc khiêng bệnh nhân thở ô xy qua vùng núi lở

(NLĐO) – Đường sá bị hư hỏng nặng, lực lượng chức năng phải khiêng người bệnh bằng cáng qua khu vực sạt lở hết sức nguy hiểm.

15 điểm sạt lở nguy hiểm, đèo Sông Pha cấm lưu thông 2 ngày

(NLĐO) - Trên đèo Sông Pha nối tỉnh Lâm Đồng với Khánh Hoà đang có 15 điểm sạt lở nguy hiểm vì mưa lớn nên lực lượng chức năng đang cấm lưu thông.

Vụ sạt đèo Khánh Sơn: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng

(NLĐO)- Nạn nhân cuối cùng của vụ sạt đèo Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đã được tìm thấy cách hiện trường khoảng 1 km

sạt lở đất lực lượng chức năng tìm thấy thi thể sạt lở núi Đà Nẵng Hùng Sơn thôn Pứt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo