Thời sự Xã hội

15 điểm sạt lở nguy hiểm, đèo Sông Pha cấm lưu thông 2 ngày

Nhất Đăng

(NLĐO) - Trên đèo Sông Pha nối tỉnh Lâm Đồng với Khánh Hoà đang có 15 điểm sạt lở nguy hiểm vì mưa lớn nên lực lượng chức năng đang cấm lưu thông.

Ngày 19-11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa để đóng đèo Sông Pha trên Quốc lộ 27.

- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng tiến hành đóng đường vào đèo Sông Pha.

Đèo Sông Pha (hay còn gọi là đèo Ngoạn Mục) nối Đà Lạt với Phan Rang (cũ). 

Sau khi đèo Khánh Lê bị cấm lưu thông vì sạt lở làm chết 6 người và 19 người bị thương, đèo Sông Pha trở thành cung đường chính kết nối từ Đà Lạt xuống Nha Trang và Phan Rang.

Đến trưa nay, sau nhiều ngày mưa lớn liên tục, đèo Sông Pha xuất hiện 15 điểm sạt lở. Việc đóng đèo sẽ thực hiện từ trưa 19-11 đến ngày 21-11 hoặc khi có thông báo mới. Một cung đèo khác nối Lâm Đồng - Khánh Hòa là đèo D'ran cũng đã đóng nhiều ngày vì sạt lở.

Đường nào đi – về Đà Lạt sau khi đóng đèo Sông Pha và Khánh Lê?

Đèo Khánh Lê đóng từ ngày 17-11 đến nay vẫn chưa khắc phục xong sạt lở, đèo Sông Pha đóng từ trưa nay. Để đi từ khu vực Phan Rang (cũ) và Nha Trang (Khánh Hoà) lên Đà Lạt và ngược lại, phương tiện nên theo lộ trình Quốc lộ 1 vào Bình Thuận (cũ) để đi đèo Đa Mi (Quốc lộ 55) hoặc đèo Gia Bắc (Quốc lộ 28).

- Ảnh 3.

Đèo Prenn cũng đang đóng vì sạt lở, người tham gia giao thông có thể vào Đà Lạt theo 3 hướng bằng đèo Mimosa, đèo Sacom Tuyền Lâm hoặc đèo Tà Nung.

Khi đến khu vực Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng), xe có thể theo Quốc lộ 20 để vào đèo Mimosa hoặc đèo Sacom Tuyền Lâm để vào trung tâm Đà Lạt. Trong đó cần lưu ý đèo Prenn hiện cấm lưu thông vì sạt lở, đèo Mimosa đang cấm xe tải từ 15 tấn trở lên, phương tiện này có thể lưu thông vào Đà Lạt từ hướng đèo Tà Nung.

Còn đối với hướng từ tỉnh Đồng Nai và TP HCM, việc lưu thông trên Quốc lộ 20 qua đèo Bảo Lộc để đi – về Đà Lạt vẫn diễn ra bình thường.

Nỗ lực thông tuyến đèo Khánh Lê

Trên đèo Khánh Lê, các điểm sạt lở tại Km42, Km43, Km45 và Km52 đã được xử lý bước đầu. Riêng Km44 và Km47 vẫn bị chia cắt hoàn toàn, lớp đất đá quá dày khiến xe cơ giới không thể tiếp cận. Đơn vị thi công phải mở đường vòng, từng bước tiếp cận hiện trường trong điều kiện nguy cơ đá tiếp tục rơi xuống rất cao.

- Ảnh 4.

Đoạn dài khoảng 50 m tại Km44+600 trên đèo Khánh Lê, nơi có nhiều tảng đá lớn, nặng hàng trăm tấn chắn ngang mặt đường.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu đóng hoàn toàn tuyến đèo Khánh Lê, tạm ngừng phương tiện lưu thông để bảo đảm an toàn tuyệt đối. Lực lượng chức năng tăng cường nhân lực, máy móc, nỗ lực thông tuyến tạm trong 48 giờ tới nhưng không được để mất an toàn.

Sau khi thông tuyến, tỉnh Khánh Hòa phải triển khai ngay giải pháp gia cố taluy dương và taluy âm, bảo đảm ổn định lâu dài cho tuyến đèo Khánh Lê.

Trong đêm 18 đến rạng sáng 19-11, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cùng nhiều đơn vị cứu hộ mở đường, giải cứu được 11 người và 6 xe mắc kẹt trên đèo Khánh Lê suốt những ngày qua.

Tin liên quan

Lâm Đồng: Đang tiếp cận giải cứu 2 tài xế mắc kẹt trên đèo Khánh Lê

Lâm Đồng: Đang tiếp cận giải cứu 2 tài xế mắc kẹt trên đèo Khánh Lê

(NLĐO) - Hai tài xế xe tải chở hoa từ Đà Lạt xuống đèo Khánh Lê hướng về Nha Trang thì gặp sạt lở khiến người và phương tiện bị cô lập, đang được hỗ trợ

Lâm Đồng: Tuyệt đối không để bị bất ngờ trong ứng phó thiên tai

(NLĐO) - Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương và sở ngành chủ động trong khắc phục hậu quả thiên tai, tuyệt đối không xảy ra tình trạng để bị bất ngờ.

Lâm Đồng: Đóng hàng loạt tuyến đèo vì sạt lở nghiêm trọng

(NLĐO) - Đến 8 giờ sáng 17-11, toàn tuyến đèo Khánh Lê, Sông Pha đã bị cấm lưu thông vì sạt lở và nguy cơ sạt lở tiếp.

sạt lở Lâm Đồng Lâm Đồng Đà Lạt đèo Khánh Lê đèo Sông Pha
