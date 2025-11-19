15 điểm sạt lở nguy hiểm, đèo Sông Pha cấm lưu thông 2 ngày

Ngày 19-11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa để đóng đèo Sông Pha trên Quốc lộ 27.



Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng tiến hành đóng đường vào đèo Sông Pha.

Đèo Sông Pha (hay còn gọi là đèo Ngoạn Mục) nối Đà Lạt với Phan Rang (cũ).

Sau khi đèo Khánh Lê bị cấm lưu thông vì sạt lở làm chết 6 người và 19 người bị thương, đèo Sông Pha trở thành cung đường chính kết nối từ Đà Lạt xuống Nha Trang và Phan Rang.

Đến trưa nay, sau nhiều ngày mưa lớn liên tục, đèo Sông Pha xuất hiện 15 điểm sạt lở. Việc đóng đèo sẽ thực hiện từ trưa 19-11 đến ngày 21-11 hoặc khi có thông báo mới. Một cung đèo khác nối Lâm Đồng - Khánh Hòa là đèo D'ran cũng đã đóng nhiều ngày vì sạt lở.

Đường nào đi – về Đà Lạt sau khi đóng đèo Sông Pha và Khánh Lê?

Đèo Khánh Lê đóng từ ngày 17-11 đến nay vẫn chưa khắc phục xong sạt lở, đèo Sông Pha đóng từ trưa nay. Để đi từ khu vực Phan Rang (cũ) và Nha Trang (Khánh Hoà) lên Đà Lạt và ngược lại, phương tiện nên theo lộ trình Quốc lộ 1 vào Bình Thuận (cũ) để đi đèo Đa Mi (Quốc lộ 55) hoặc đèo Gia Bắc (Quốc lộ 28).

Đèo Prenn cũng đang đóng vì sạt lở, người tham gia giao thông có thể vào Đà Lạt theo 3 hướng bằng đèo Mimosa, đèo Sacom Tuyền Lâm hoặc đèo Tà Nung.

Khi đến khu vực Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng), xe có thể theo Quốc lộ 20 để vào đèo Mimosa hoặc đèo Sacom Tuyền Lâm để vào trung tâm Đà Lạt. Trong đó cần lưu ý đèo Prenn hiện cấm lưu thông vì sạt lở, đèo Mimosa đang cấm xe tải từ 15 tấn trở lên, phương tiện này có thể lưu thông vào Đà Lạt từ hướng đèo Tà Nung.

Còn đối với hướng từ tỉnh Đồng Nai và TP HCM, việc lưu thông trên Quốc lộ 20 qua đèo Bảo Lộc để đi – về Đà Lạt vẫn diễn ra bình thường.