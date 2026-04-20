Tìm thấy thi thể 2 người rơi xuống sông sau tiệc sinh nhật trên tàu du lịch

Ngày 20-4, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Đồng Tháp đã tìm thấy thấy thi thể 2 nạn nhân trượt chân rơi từ trên tàu du lịch xuống sông Tiền dẫn đến mất tích hôm 18-4.

Theo đó, thi thể của ông V.V.T. (SN 1973; ngụ phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) được phát hiện trên sông Tiền đoạn phường Đạo Thạnh; còn nạn nhân T.Q.S. (SN 1953; ngụ phường Bình Trưng, TPHCM) được phát hiện ở đoạn sông qua xã Kim Sơn.

Khu vực xảy ra sự cố

Trước đó, vào ngày 18-4, ông S. và ông T. cùng khoảng 10 người khác đến dự tiệc sinh nhật của một người quen trên tàu du lịch ở Đồng Tháp.

Trong quá trình dự tiệc, các khách mời có sử dụng rượu, bia. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cập bến tại khu vực cầu phao trên sông Tiền thuộc phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.

Khi tàu cập bến, hành hành khách lên bờ an toàn, còn ông S. và ông T. bước từ tàu lên cầu phao thì bất ngờ xảy ra sự cố. Do bất cẩn, cả 2 người đều rơi xuống sông và bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ và các cơ quan chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm suốt 2 ngày liền. Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.