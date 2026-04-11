Phát hiện thi thể nam thanh niên tại chân đập ở Lâm Đồng

Chiều 11-4, thi thể nam thanh niên H.T.P. (SN 2006, ngụ phường La Gi) được tìm thấy tại khu vực chân đập Đá Dựng, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện trên bờ đập có nón bảo hiểm, dép và điện thoại di động nhưng không thấy người. Nghi có dấu hiệu bất thường, người dân đã trình báo công an phường.

Tìm thấy thi thể thanh niên sau cuộc tìm kiếm khẩn tại khu vực đập nước. Ảnh: DT



Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm dọc khu vực đập nước. Đến khoảng 14 giờ, một thi thể được phát hiện tại chân đập.

Người thân có mặt tại hiện trường xác nhận nạn nhân là H.T.P.

Theo gia đình, P. rời khỏi nhà từ tối 10-4.

Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra, vụ việc theo quy định.