Thời sự

Tìm thấy thiếu nữ "hoảng loạn rồi cắt liên lạc với gia đình" ở Đồng Nai

Uyên Châu

(NLĐO)-Công an nhận định thiếu nữ tâm lý hoảng loạn và cắt liên lạc với gia đình đã bị "bắt cóc online" và tiến hành giải cứu

Ngày 29-8, Công an xã Phú Nghĩa, tỉnh Đồng Nai đã giải cứu thiếu nữ "bị bắt cóc online" nhằm tống tiền qua mạng xã hội.

Giải cứu thiếu nữ tâm lý hoảng loạn rồi cắt liên lạc với gia đình- Ảnh 1.

Cháu T. bị đe dọa tham gia vào cuộc gọi video

Chiều tối 16-8, Công an xã tiếp nhận tin báo của anh Đ.N.D. (SN 1977, thôn Tân Lập) trình báo về việc con gái anh bị bắt cóc. Vào chiều cùng ngày, cháu có biểu hiện hoảng loạn, bất thường, sau đó cắt liên lạc hoàn toàn với gia đình.

Từ thông tin gia đình cung cấp, công an nhận định ban đầu đây là vụ việc bắt cóc online và đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, truy tìm. Công an xã đã tìm thấy cháu T. (con gái anh D.) đang ở tại nhà nghỉ thuộc phường Phước Long.

Theo trình bày của cháu T., trước đó cháu T lên mạng tải app ngân hàng để đăng ký tài khoản online, qua đó đã chụp ảnh nhân thân, thông tin số điện thoại, ảnh căn cước.

Một lúc sau, một số đối tượng gọi điện đến tự xưng là "công an" và cảnh báo cháu T. liên quan vụ việc, vụ án đang điều tra tại Hà Nội. Sau đó, chúng tạo cuộc gọi video trên nền tảng mạng xã hội mời cháu T. vào nhóm, trong nhóm có các đối tượng giả danh Công an, Viện KSND, TAND.

Giải cứu thiếu nữ tâm lý hoảng loạn rồi cắt liên lạc với gia đình- Ảnh 2.

Gia đình nạn nhân trình báo sự việc. Sau khi con gái được giải cứu, gia đình đã viết thư cảm ơn lực lượng Công an xã Phú Nghĩa

Mục đích của chúng nhằm đe dọa về tinh thần, yêu cầu cháu T. không báo cho gia đình, rời khỏi nhà đến tại một nhà nghỉ tại phường Phước Long để tự nhốt mình, quay clip la hét nhằm mục đích tống tiền người nhà cháu T. Tuy nhiên, các đối tượng chưa kịp thực hiện hành vi đã bị cơ quan công an phát hiện, chặn đứng và đưa cháu T. về nhà an toàn.

Công an xã Phú Nghĩa khẳng định cơ quan chức năng không làm việc với người dân qua mạng điện thoại hoặc các tài khoản mạng xã hội. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, zalo, facebook....cho người lạ.

Khi xảy ra tình huống tương tự người dân báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.


Tin liên quan

Xúc động lá thư gửi Công an Đà Nẵng của cha cô gái bị "bắt cóc online"

Xúc động lá thư gửi Công an Đà Nẵng của cha cô gái bị "bắt cóc online"

(NLĐO) – Cảm phục trước tinh thần vì dân phục vụ của các chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng, người cha có con gái bị "bắt cóc online" đã gửi thư cảm ơn.

Trước thềm năm học mới, Bộ GD-ĐT cảnh báo thủ đoạn dụ dỗ, "bắt cóc online" học sinh, sinh viên

(NLĐO)- Bộ GD-ĐT cảnh báo thủ đoạn tội phạm lợi dụng không gian mạng để dụ dỗ, lôi kéo, "bắt cóc online" học sinh, sinh viên.

Kỹ năng sống: Bảo vệ trẻ khỏi đuối nước và nguy cơ "bắt cóc online"

(NLĐO) - Tập luyện thể thao và rèn luyện kỹ năng sống là một vài cách giúp trẻ phòng chống đuối nước và nguy cơ "bắt cóc online"

công an xã mạng xã hội gia đình nạn nhân bắt cóc online giải cứu thiếu nữ
