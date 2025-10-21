Tìm việc trực tuyến: Cảnh giác trước những chiêu lừa

Từ đầu tháng 10-2025, thị trường việc làm thời vụ bước vào cao điểm khi hàng loạt nhà hàng, siêu thị, cửa hàng, doanh nghiệp (DN) sản xuất tung nhiều ưu đãi hấp dẫn để thu hút nhân sự.

Nhu cầu lớn, sôi động

Tại các hội nhóm việc làm sinh viên (SV), việc làm bán thời gian trên Facebook, Zalo, Threads…, mỗi ngày có hàng trăm tin tuyển dụng mới cho dịp lễ 20-10, 20-11, Giáng sinh và Tết dương lịch sắp tới. Nhu cầu tập trung ở các ngành dịch vụ ăn uống, bán lẻ, giao hàng, siêu thị và kho vận.

Theo ghi nhận của phóng viên, mức thù lao cho lao động thời vụ tăng 15% - 30% so với tháng trước. Nhiều nơi sẵn sàng trả 250.000 - 400.000 đồng/ca (6-8 giờ), cộng thêm tiền ăn, phụ cấp đi lại. Một số chuỗi cà phê và nhà hàng còn áp dụng hình thức trả lương theo ngày hoặc sau mỗi ca làm, nhằm thu hút SV và người lao động (NLĐ) tự do.

Nhân viên bán hàng tại Winmart (TP HCM) được đào tạo kỹ năng trước khi làm việc

"Năm nay thấy tin tuyển nhiều, lương cao hơn năm trước. Tôi vừa nhận làm thời vụ bán hàng cho một cửa hàng quà lưu niệm ở phường Hạnh Thông, trả 300.000 đồng/ca, được ăn trưa luôn nên khá ổn. Chỉ cần làm khoảng 2 tháng là có khoản tiết kiệm nhỏ để về quê ăn Tết" - Nguyễn Minh Trang, SV năm 3 Trường ĐH Tài chính - Marketing (TP HCM), cho biết.

So với cùng kỳ năm ngoái, năm nay các chính sách giữ chân lao động thời vụ linh hoạt và hấp dẫn hơn. Nhiều DN chấp nhận tuyển người chưa có kinh nghiệm, siêng năng và có thể làm theo ca. Một chuỗi siêu thị lớn tại TP HCM thông báo tuyển hơn 100 lao động thời vụ cho dịp cuối năm, họ ưu tiên SV và NLĐ tự do, vì nhóm này làm việc linh hoạt. Ngoài lương, còn có thưởng chuyên cần, tặng voucher mua hàng và ưu tiên xét tuyển làm việc lâu dài sau Tết.

Các DN sản xuất cũng bắt đầu tuyển công nhân thời vụ để đáp ứng đơn hàng cuối năm. Đại diện một công ty may mặc tại KCX Linh Trung (TP HCM) cho biết công ty đang cần bổ sung 200 lao động thời vụ, làm việc đến sau Tết dương lịch. Lương khởi điểm 9 - 10 triệu đồng/tháng, bao ăn ở, nên lượng hồ sơ gửi về khá nhiều.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TP HCM, cho rằng việc làm thời vụ tăng là chỉ báo tích cực cho hoạt động tiêu dùng, sản xuất - dịch vụ phục hồi mạnh. Công việc này tuy ngắn hạn nhưng là dịp tốt để NLĐ rèn kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian. Ông Tuấn đánh giá đây là nền tảng hữu ích cho NLĐ khi bước vào thị trường lao động.

Lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi

"Sự phát triển của các nền tảng trực tuyến giúp việc tuyển dụng thời vụ trở nên nhanh chóng và minh bạch hơn nhưng cũng là "mảnh đất màu mỡ" cho các hình thức lừa đảo nếu người tìm việc thiếu cảnh giác" - ông Tuấn khuyến cáo.

Ghi nhận thực tế cho thấy, cùng với làn sóng tuyển dụng sôi động, nhiều trang mạng giả mạo hoặc tài khoản cá nhân đã lợi dụng tâm lý muốn kiếm việc nhanh để lừa tiền cọc.

Anh Phạm Đức Long (24 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh, TP HCM) kể: Trên một nhóm "Việc làm SV...", một tài khoản ẩn danh đăng tin tuyển gấp 10 nhân viên bán hàng Tết "lương 500.000 đồng/ngày, làm 4 giờ, nhận tiền ngay sau ca". Khi người tìm việc liên hệ, họ yêu cầu chuyển khoản 200.000 đồng "phí đặt cọc giữ chỗ". "Đặt cọc xong, tôi tìm mọi cách liên lạc nhưng họ chặn hết" - anh Long bức xúc. Sau đó, anh Long đã đăng bài cảnh báo trên nhóm và yêu cầu quản trị nhóm có trách nhiệm với những tin tuyển dụng lừa đảo.

Theo cảnh báo của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), hình thức lừa đảo tuyển dụng trực tuyến ngày càng tinh vi. Ngoài việc thu phí "giữ chỗ", các đối tượng còn mạo danh thương hiệu lớn, gửi link khảo sát giả để lấy cắp thông tin cá nhân, thậm chí chiếm quyền truy cập tài khoản ngân hàng.

Luật sư Trần Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Luật Nhật Việt, khuyến nghị NLĐ không chuyển bất kỳ khoản phí nào khi chưa xác minh đơn vị tuyển dụng. Cần kiểm tra kỹ địa chỉ, số điện thoại, giấy phép kinh doanh và chỉ giao dịch trực tiếp tại địa điểm làm việc. Nếu nghi ngờ bị lừa, nên lưu lại tin nhắn, thông tin tài khoản để báo công an hoặc cổng thông tin an ninh mạng.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người tìm việc nên ưu tiên kênh tuyển dụng uy tín như website chính thức của DN, sàn việc làm do cơ quan nhà nước hoặc báo chí vận hành. Đồng thời, nên cảnh giác với các tin đăng "việc nhẹ, lương cao", "không cần kinh nghiệm, nhận việc ngay" vì đây thường là "mồi nhử".

Ngoài ra, người tìm việc cần đọc kỹ hợp đồng, thỏa thuận rõ thời gian, mức lương, quyền lợi bảo hiểm (nếu có). Với SV, nên chọn nơi làm việc phù hợp lịch học, có môi trường an toàn và điều kiện lao động bảo đảm.

Những lưu ý Luật sư Trần Văn Tuấn lưu ý nếu NLĐ tìm việc làm hãy đến trực tiếp địa điểm làm việc để phỏng vấn, ký hợp đồng; tìm hiểu thông tin DN qua website chính thức hoặc số điện thoại tổng đài. Đặc biệt cảnh giác với tin tuyển "việc nhẹ, lương cao", "không cần phỏng vấn, nhận việc ngay". Báo ngay cho cơ quan công an hoặc qua A05 - Bộ Công an nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo.



