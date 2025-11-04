Tìm "vua cua" phục vụ sự kiện lớn sắp diễn ra tại Cà Mau

Ngày 4-11, ông Quách Văn Ấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, cho biết sở đang tổ chức cuộc thi xác lập kỷ lục về cua Cà Mau. Đây là một trong những hoạt động trong "Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II - năm 2025".

Con cua biển Cà Mau có trọng lượng 1,452 kg được trao giải nhất vào năm 2022

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, thời gian phát động và tiếp nhận cua dự thi của người dân từ ngày 20-10 đến 15 giờ ngày 18-11. Cua biển dự thi phải có nguồn gốc từ Cà Mau, trọng lượng từ 1,452 kg trở lên, đầy đủ các bộ phận…

Tiêu chí chính để xác lập kỷ lục cua Cà Mau là dựa trên trọng lượng. Trường hợp 2 con có trọng lượng bằng nhau, ban tổ chức sẽ xét tiêu chí phụ là đo kích thước mai cua. Cua có trọng lượng lớn nhất sẽ được đề nghị xác lập kỷ lục Việt Nam.

Giải thưởng cuộc thi xác lập kỷ lục về cua Cà Mau được trao vào tối 18-11 tại quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau. Cơ cấu giải thưởng gồm: giải nhất 15 triệu đồng, giải nhì 10 triệu đồng và giải ba 5 triệu đồng.

Năm 2022, Cà Mau đã tổ chức cuộc thi "cua Cà Mau lớn nhất" trong khuôn khổ "Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ I". Sau đó, ban tổ chức đã trao giải nhất trị giá 15 triệu đồng cho người sở hữu con cua lớn nhất Cà Mau với trọng lượng 1,452 kg.







