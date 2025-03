Tín hiệu tốt những tháng đầu năm

Tại buổi họp báo, Sở Tài chính dẫn nhiều kết quả khả quan về kinh tế. Theo đó, tính chung 2 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 212.721 tỉ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 7,86 tỉ USD, tăng 19,17%. Doanh thu du lịch trên 37.400 tỉ đồng, tăng 30,2%.

Về du lịch, lượng khách quốc tế đến thành phố tăng mạnh với trên 1 triệu lượt, tăng 15,7%. Đáng chú ý, khối lượng vận tải hành khách công cộng tăng 18,9%. Trong đó, khách qua sân bay Tân Sơn Nhất hơn 7 triệu lượt, sử dụng tuyến Metro số 1 hơn 3,8 triệu lượt.

Ông Võ Hồ Hoàng Vũ, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, thông tin tại buổi họp báo

Cũng theo Sở Tài chính, 2 tháng đầu năm, TP HCM thu ngân sách 108.800 tỉ đồng, đạt 20,92% dự toán và tăng 7,1% so với cùng kỳ. Trong khoảng thời gian này, thành phố thu hút khoảng 365,8 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 87,1%.

Nói về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đại diện Công an TP HCM cho biết mọi thủ tục của người dân và doanh nghiệp liên quan đến ngành được thực hiện xuyên suốt, bảo đảm khi bỏ công an cấp quận/huyện thì không bị ảnh hưởng. Riêng với thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe, Công an thành phố dự kiến tăng thêm 22 điểm tiếp nhận nhằm tạo thuận lợi cho người dân, gồm 17 điểm ở phường và 5 điểm ở xã.

Đối với sự kiện chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), theo Sở Văn hóa và Thể thao, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 7 địa điểm.