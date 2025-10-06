Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hồi 7 giờ ngày 6-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc – 107,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7 (50–61 km/giờ), giật cấp 9. Dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 20–25 km/giờ.



Bão số 11 Matmo đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sáng nay 6-10. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Đến 19 giờ cùng ngày, tâm áp thấp nhiệt đới được dự báo ở khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc – 104,8 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi Bắc Bộ và suy yếu thành vùng áp thấp (cấp <6).

Vùng nguy hiểm được xác định là khu vực phía Bắc vĩ tuyến 20,0 độ Vĩ Bắc và phía Tây kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, áp dụng cho khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, đất liền Quảng Ninh và Lạng Sơn.

Trên biển, trong sáng nay 6-10, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2–3 m, biển động, nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động.

Trên đất liền, khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7–8.

Nhiều khu vực ở miền Bắc mưa to từ sáng nay do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới

Từ sáng 6-10 đến hết đêm 7-10, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100–200 mm, có nơi trên 300 mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 50–150 mm, có nơi trên 200 mm.

Tại Hà Nội, dự báo từ sáng 6-10 đến hết ngày 7-10 có mưa vừa, mưa to và dông (50–100 mm, có nơi trên 150 mm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.