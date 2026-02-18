HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Tin mới vụ khởi tố 2 giám đốc kinh doanh xe điện lớn nhất Thanh Hóa

Tuấn Minh

(NLĐO)- Sau khi 2 giám đốc công ty kinh doanh xe điện lớn nhất Thanh Hóa bị khởi tố, hàng trăm hộ kinh doanh xe điện đã làm đơn tố cáo bị thu tiền "bảo kê"

Ngày 18-2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết ngay sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 giám đốc và kế toán của Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong và Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng do có sai phạm trong kinh doanh xe điện, hàng trăm hộ kinh doanh xe điện đã đồng loạt gửi đơn tố cáo.

Tin mới vụ khởi tố 2 giám đốc kinh doanh xe điện lớn nhất Thanh Hóa - Ảnh 1.

Công an thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Lưu, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong. Ảnh Công an Thanh Hóa

Trong đơn, các hộ kinh doanh xe điện cho biết, hoạt động xe điện chở khách ở Sầm Sơn chủ yếu do hai doanh nghiệp trên tổ chức, quản lý, với tổng số gần 400 phương tiện xe điện đã được đăng ký hoạt động.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện đã phát sinh nhiều bất cập, gây bức xúc trong các hộ có phương tiện tham gia kinh doanh. Đáng chú ý, trong các đơn, nhiều hộ kinh doanh còn nêu dù xe điện là tài sản hợp pháp của họ, song để được tham gia hoạt động chở khách, hằng năm họ phải nộp số tiền "bảo kê" tiền từ 7-10 triệu đồng/xe.

Nếu hộ kinh doanh không đóng số tiền trên, sẽ không được bố trí hoạt động, dù phương tiện và người điều khiển đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Tin mới vụ khởi tố 2 giám đốc kinh doanh xe điện lớn nhất Thanh Hóa - Ảnh 2.

Thi hành lệnh khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Huyền, kế toán Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Ngoài ra, theo các hộ kinh doanh, quá trình hoạt động, còn phát sinh các khoản thu nội bộ hoặc phí dịch vụ chưa được giải thích rõ ràng về căn cứ pháp lý, mức thu và mục đích sử dụng. Các hộ kinh doanh cho rằng những bất cập kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các hộ kinh doanh và môi trường du lịch địa phương.

Hiện những bất cập trong đơn tố cáo đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra, làm rõ.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 9-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Lưu, giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong và Vũ Thùy Dương, kế toán công ty về tội "Trốn thuế", quy định tại khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Ngày 12-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Chiến, giám đốc Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng và Nguyễn Thị Huyền về tội "Trốn thuế", quy định tại khoản 1 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Tin mới vụ khởi tố 2 giám đốc kinh doanh xe điện lớn nhất Thanh Hóa - Ảnh 3.

Xe điện chèo kéo khách gây ách tắc khu vực bãi biển Sầm Sơn

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy trong các năm 2023 và 2024, hai công ty trên đã kê khống số liệu thu - chi, thực hiện hành vi trốn thuế gần 1 tỉ đồng. Trong đó, Lê Văn Lưu, giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong đã chỉ đạo kế toán lập khống hồ sơ chi lương đối với 256 lao động/năm là lái xe điện thực tế không hưởng lương tại công ty; lập bảng chấm công, bảng thanh toán lương không đúng thực tế nhằm hợp thức hóa chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. 

Tổng số tiền lương kê khống trong hai năm hơn 8,3 tỉ đồng, qua đó làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp với tổng số tiền trốn thuế được xác định là trên 786 triệu đồng.

Thanh Hóa giám đốc công ty xe điện giám đốc Sầm Sơn trốn thuế kinh doanh xe điện 2 công ty xe điện
