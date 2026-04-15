Văn hóa - Văn nghệ

"Trịnh Công Sơn" Avin Lu hóa thợ hồ, làm chồng Tín Nguyễn

Minh Khuê

(NLĐO) - Lê Khánh lần đầu đóng kinh dị, trở thành thầy cúng còn Avin Lu "lột xác" khỏi hình ảnh "chàng thơ" qua phim "Ma xó".

Nhà sản xuất phim "Ma xó" ngày 15-4 công bố về một số diễn viên, poster và video clip quảng bá. Trong poster, không gian nghi lễ thờ ma xó được bày biện với bàn cúng, thủ ấn, câu chú mang sắc thái kỳ lạ.

Lê Khánh hóa thân thành bà Tánh - một thầy cúng. Đây là lần đầu tiên tham gia dự án phim kinh dị, Lê Khánh đã nỗ lực rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh một diễn viên hài hước, mang đến tiếng cười cho khán giả. Lần này, cô mang đến nỗi sợ.

"Khi nhận được kịch bản, tôi đọc liền trong một buổi vì bị cuốn hút vào câu chuyện và nhân vật. Sau đó, tôi liền nhận lời tham gia dự án vì thấy được đây là hình mẫu nhân vật mà mình muốn hóa thân từ trước đến nay nhưng chưa có cơ hội thử sức" - Lê Khánh kể.

"Trịnh Công Sơn" Avin Lu hóa thợ hồ, làm chồng Tín Nguyễn - Ảnh 1.

Lê Khánh hóa thân bà thầy cúng (giữa), Avin Lu (thứ hai từ phải sang)

Nữ diễn viên Tín Nguyễn vai Thảo, đang mang thai nhưng đối diện nguy cơ sinh non, đình chỉ thai kỳ. Thảo cố giữ con giữa ranh giới mong manh của sống và chết, niềm tin và tuyệt vọng.

Tín Nguyễn chia sẻ đã dành hơn một tháng để học cách đi đứng, ăn uống của một người đang mang thai. Cô mang đạo cụ thai giả ngay cả trong sinh hoạt bình thường ở nhà mình để có thể giữ được sự nhất quán về tâm lý và hành động diễn xuất trong từng chi tiết nhỏ.

Nam diễn viên trẻ Avin Lu đã có màn "lột xác" khỏi những vai diễn "chàng thơ" như Trịnh Công Sơn thời trẻ. Anh trở nên lạnh lùng, khắc khổ trong vai một phụ hồ tên Phú - chồng của nhân vật Thảo do Tín Nguyễn thủ diễn.

Phú đứng giữa ranh giới của lý trí và niềm tin, góp phần đẩy câu chuyện vào những lựa chọn mang tính đạo đức khắc nghiệt.

Trong phim "Ma xó", ê-kíp sáng tạo, nghiên cứu và phát triển nghi lễ như thật nhằm tăng tính thuyết phục và cảm giác chân thực khi đưa câu chuyện lên màn ảnh rộng. Tuy nhiên, phim không hướng đến việc tái hiện hay hướng dẫn thực hành các nghi thức tâm linh mà thông qua những chất liệu dân gian để chắt lọc xây dựng nên tác phẩm điện ảnh có nền tảng văn hóa rõ ràng.

Video clip quảng bá phim

Video clip giới thiệu góp phần định hình rõ hơn màu sắc của dự án "Ma xó". Phim do đạo diễn Phan Bá Hỷ thực hiện, kể về niềm tin lệch lạc của một cặp vợ chồng trẻ, khi xem tâm linh như chiếc phao cứu sinh, để rồi tự đẩy mình vào chuỗi bi kịch chồng chất.

Tác phẩm dự kiến ra rạp từ 5-6.

Phim về "con ma nhà họ Hứa" cạnh tranh cùng "Ma xó", "Ốc mượn hồn"

(NLĐO) - Ba phim cùng ra rạp trong tháng 6 và trong đó "Lầu chú Hỏa" - liên quan đến truyền thuyết đô thị "con ma nhà họ Hứa", cạnh tranh trực diện "Ma xó".

