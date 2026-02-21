Tin nhắn của người dân giúp CSGT phát hiện xe giường nằm nhồi nhét người trên cao tốc

Ngày 21-2, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) cho biết đã lập biên bản xử phạt tài xế và chủ xe giường nằm do vi phạm quy định về chở quá số người.

Trước đó, qua phản ánh của người dân gửi đến Zalo của Cục Cảnh sát giao thông, Đội 6 tiến hành xác minh và dừng kiểm tra xe giường nằm biển số 79H-045.xx.

Phương tiện được tài xế chở quá hành khách quy định. Ảnh: DT

Qua kiểm đếm trực tiếp, lực lượng chức năng xác định trên xe có 30 hành khách, trong khi phương tiện chỉ được phép chở 24 người, vượt 6 người so với quy định.

Tài xế điều khiển xe là N.X.H (SN 1972, trú tỉnh Khánh Hòa).

Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt tài xế về hành vi điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách chạy tuyến có cự ly trên 300 km chở quá số người theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP với mức phạt 9 triệu đồng.

Đồng thời, chủ phương tiện bị xử phạt 36 triệu đồng về hành vi để người làm công điều khiển phương tiện thực hiện vi phạm.

